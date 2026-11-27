Владимир Путин се страхува най-много от това Украйна да обедини търговските, стратегическите и военните си връзки със Запада. Това заяви бившият офицер от ЦРУ Даниел Хофман в ефира на Fox News. По думите му руският президент ще продължи войната, докато не бъде спрян или докато Русия не загуби способността да воюва.

Хофман отхвърли представата за Путин като за „гросмайстор“ и го определи като бивш агент на КГБ, който ръководи войната в Украйна. Според него Русия е принудена да разчита на външни партньори, за да поддържа военните си действия.

„Русия стои на колене, навеждайки глава пред Китай, за да изнася въглеводородите си. Русия разчита на Китай за военно оборудване с двойна употреба, на Иран за дронове, а на Северна Корея за войници и артилерия“, каза Хофман. Той добави, че войната „не е преминала особено успешно“ за Москва.

Икономическият натиск не е променил курса на Кремъл

По думите на бившия офицер администрацията на Доналд Тръмп е опитала да убеди Путин да прекрати войната чрез икономически стимули. Сред тях е било разрешение за износ на дизелово гориво от Русия, но това не е довело до промяна в руската политика.

„Това не накара Владимир Путин да прекрати варварските си удари по критичната инфраструктура на Украйна“, заяви Хофман. Той предупреди, че Украйна е изправена пред нова зима с прекъсвания на електрозахранването и че според него Киев няма друг избор, освен да продължи съпротивата.

Коментарът му идва на фона на продължаващите дипломатически контакти между Вашингтон и Москва. На срещата на върха на АТИС в Китай Доналд Тръмп проведе разговори с Путин и публикува обща снимка с руския президент, която определи с думите „мой приятел“. Срещата беше част от тристранен дипломатически формат с участието и на китайския лидер Си Цзинпин.

Загубите не спират войната, смята Хофман

Бившият офицер от ЦРУ обясни продължаването на войната с особеностите на руската политическа система. Според него руската Дума не упражнява ефективен контрол върху решенията на Путин, а руските граждани не разполагат със същите свободи на словото и събранията, както в Съединените щати.

„Владимир Путин не се интересува колко са загубите. Той има практически неограничен праг на болката, която е готов да причини на собствените си сънародници – независимо дали става дума за страдащата икономика, пролятата кръв или изразходваните богатства“, каза Хофман.

Той заяви, че целта на руския президент е да сломи украинското правителство и да установи марионетен режим. Хофман допълни, че според него Вашингтон е трябвало още в началото на пълномащабното руско нахлуване да предостави на Украйна повече оръжия и подкрепа.

В същото време специалният представител на Тръмп Джаред Кушнер публично определи Путин като „гросмайстор на политиката“ и „историческа личност“ – оценки, които контрастират с анализа на Хофман за зависимостта на Русия от Китай, Иран и Северна Корея.

Източници: unian.net, foxnews.com, apnews.com