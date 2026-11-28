Джаред Къшнър, специален пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп, е възприел ключови елементи от руската интерпретация на войната в Украйна. Това е изводът на дипломатическия редактор на „Гардиън“ Патрик Уинтур след 70-минутно интервю на Къшнър с главния изпълнителен директор на Axel Springer Матиас Дьопфнер.

Къшнър представя конфликта не като война между агресор и жертва, а като резултат от недоразумения, погрешни преценки и натрупани грешки в отношенията между Русия, САЩ и Европа. Според анализа той до голяма степен е приел руската теза, че разширяването на НАТО на изток и действията на Украйна са били възприемани от Москва като провокация.

В интервюто Къшнър нарича руския президент Владимир Путин „гросмайстор на политиката“ и „историческа фигура“. Той заявява, че Путин е проявил сдържаност, като не е използвал ядрено оръжие и е уверил американската страна, че няма да го направи.

„Това е прокси война, в която Европа финансира и въоръжава Украйна срещу Русия“, казва Къшнър, цитиран от „Гардиън“.

Американският пратеник отхвърля подхода, при който спорът се разглежда основно през въпроса кой е прав и кой е виновен. „Не става дума за справедливост или за това кой е прав и кой греши. Става дума за прекратяване на убийствата“, заявява той.

Предложението за нова сигурност в Европа

Къшнър посочва, че териториалният въпрос е в задънена улица. Той смята, че първо трябва да бъде договорена нова европейска архитектура за сигурност, след което въпросът за териториите в Донбас може да бъде решен.

Сред идеите му е възстановяване на Съвета Русия–НАТО, прекратил কার্যността си след руската инвазия. Къшнър допуска още Украйна да се присъедини към Европейския съюз и да получи гаранции за сигурност, сходни с тези по член 5 от договора на НАТО. Той обаче признава, че на този етап не може да даде конкретика за начина, по който тези гаранции ще бъдат приложени.

„Гардиън“ отбелязва, че нито Москва, нито Киев са приели публично описания подход. Според изданието Къшнър третира Путин като бизнес партньор, който би приел сделка при подходящи икономически стимули, вместо като лидер, готов да продължи войната заради териториални и исторически цели.

Зеленски настоява за натиск върху Москва

Позицията на Къшнър се разминава с тази на украинския президент Володимир Зеленски. В интервю за Би Би Си, излъчено на 27 ноември, Зеленски призова САЩ да окажат по-силен натиск върху Путин, за да прекрати инвазията.

Асошиейтед прес съобщи, че Зеленски е предупредил и за подготвяна руска атака срещу енергийната инфраструктура, логистиката и критичните услуги в Украйна. Агенцията посочи, че през ноември Русия е извършвала близо 300 въздушни атаки седмично.

Източници: theguardian.com, apnews.com