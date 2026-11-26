Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че наскоро е казал на руския президент Владимир Путин, че би искал той да "прекрати всякаква военна агресия" в Европа, за да се стигне до уреждане на конфликта в Украйна, предаде Франс прес.

"По време на разговорите ми в Китай с президента на Русия Владимир Путин прекарах много време, говорейки за това, че бих искал президентът Путин да прекрати всякаква военна агресия срещу територии в цяла Европа, с надеждата, че между Русия и Украйна може да бъде сключено споразумение, и то бързо. Наистина вярвам, че това е много вероятно - всеки месец загиват хиляди хора, ИСТИНСКА КЪРВАВА БАНЯ - и това ще бъде Голяма Заслуга за всички!", написа Тръмп в послание в социалната си мрежа Трут Соушъл, публикувано в Деня на благодарността – важен празник и официален почивен ден в САЩ – и ден, след срещата му с Марк Рюте, генералния секретар на НАТО.

В публикацията му не се уточнява за кои европейски територии става дума и дали това включва Украйна. Тя обаче идва в момент, когато европейските страни изразяват безпокойство относно това, което смятат за руски провокации, особено след падането на три руски крилати ракети в Полша, страна членка на НАТО.

Доналд Тръмп и Владимир Путин се срещнаха миналата седмица в Китай по време на среща на върха, организирана от президента Си Дзинпин.

Американският президент добави в своята публикация, че ден по-рано е информирал Марк Рюте, който му гостуваше във Флорида, за разговорите, които е провел с руския лидер.

Доналд Тръмп и Марк Рюте призоваха вчера Русия да не "разширява войната" в Украйна, в съвместна декларация, публикувана след срещата им.

Вашингтон също така обяви вчера, че е одобрил продажбата, финансирана от европейските страни, на оборудване за поддръжката на украинските изтребители F-16.

Всички тези знаци контрастират с близостта, която Тръмп и Путин демонстрираха по време на последните си срещи в Китай – първо двустранни, а след това и тристранни с китайския президент Си Дзинпин.

Американският президент тогава увери, че руският лидер желае войната да приключи с "дипломатически средства", въпреки че Москва по никакъв начин не е отстъпила от исканията си относно бъдещето на Украйна.

Той също така нарече Владимир Путин "приятел". Тази среща, съпроводена с голяма помпозност, беше остро разкритикувана от европейските съюзници на Украйна и от демократите във Вашингтон.

Тръмп не поиска днес от Киев, както е правил в миналото, да ограничи своите атаки в дълбочина на руска територия. Това става, въпреки че Украйна по-рано заяви, че е нанесла удар по нефтопреработвателен завод в Русия, близо до Крим, което според собственика му е предизвикало пожар и сериозни щети.

В излъчено вчера интервю Джаред Къшнър, американският пратеник и зет на президента, продължи обаче да демонстрира известна близост между американската администрация и Владимир Путин.

Руският президент е "проявил сдържаност" в конфликта, като "се е съгласил да не използва ядрено оръжие", заяви Къшнър, натоварен заедно със Стив Уиткоф да води преговори от името на Доналд Тръмп.

Къшнър, който се е срещал няколко пъти с Путин, го определи като "велик майстор на политиката" и описа конфликта, предизвикан от руската инвазия, като "прокси война, в която Европа финансира и въоръжава Украйна в борбата ѝ срещу Русия".

Говорейки за трудностите, срещнати в преговорите между Русия и Украйна, зетят на президента на САЩ призна, че в момента "по териториалните въпроси преговорите са в задънена улица".

Източници: bta.bg, apnews.com