Седем цвята пазят градината цветна и през есента (СНИМКИ)

Краят на лятото не означава непременно край на цъфтящата градина. С правилния подбор на растения дворът може да остане цветен и през септември, октомври, а при по-меко време - и до ноември.

Architectural Digest събира седем растения, подходящи за есенна градина, като поставя акцент върху видове, които са устойчиви на по-ниски температури, не изискват прекалено сложна поддръжка и осигуряват храна за пчели, пеперуди и други опрашители.

Златна пръчица

Златната пръчица е сред най-издръжливите есенноцъфтящи многогодишни растения. Яркожълтите ѝ съцветия се появяват в края на лятото и началото на есента и могат да внесат силен цветен акцент в градината.

Растението предпочита слънчеви места и след като се установи, обикновено не изисква много грижи. Освен декоративна стойност, цветовете му привличат насекоми и птици.

Астри

Астрите са сред класическите растения за есента. Те цъфтят в бяло, розово, синьо и различни нюанси на лилавото и могат да запазят цвета на градината, когато много летни растения вече приключват сезона.

Специалисти от University of Illinois Extension посочват, че астрите са ценен източник на нектар и полен за опрашителите през късния сезон. Най-добре се развиват на слънце или лека полусянка и в добре дренирана почва.

Рудбекия

Рудбекията, позната и като Black-Eyed Susan, е многогодишно растение с характерни жълти венчелистчета и тъмен център.

Тя започва да цъфти още през лятото, но при подходящи условия цветовете могат да се запазят и в началото на есента. Предпочита слънце и добре дренирана почва, а след като се вкорени, понася сравнително добре сухи периоди.

Освен това оставените семенни глави могат да осигуряват храна за птиците през по-хладните месеци.

Невени

Невените са подходящ избор за хората, които искат наситени есенни цветове – жълто, оранжево и червено.

Те се развиват най-добре на слънце и са подходящи както за цветни лехи, така и за саксии и бордюри. Премахването на прецъфтелите цветове стимулира образуването на нови пъпки и може да удължи цъфтежа до първите слани.

За разлика от някои многогодишни есенни растения обаче невените са чувствителни към мраз и обикновено приключват сезона при първите сериозни отрицателни температури.

Гайлардия

Гайлардията, известна още като blanket flower, се отличава с ярки цветове в червено, жълто и оранжево.

След като се установи, растението се справя добре при горещина и сравнително сухи условия. Предпочита слънчево място и добре дренирана почва. При подходящ климат може да се завръща година след година.

Северен морски овес

Сред препоръките има и декоративна трева – Northern Sea Oats.

Тя образува характерни плоски семенни класове, които през есента постепенно преминават от зелено към бронзово и кафеникаво. Може да расте както на слънце, така и на по-сенчести места и понася сравнително бедни почви.

Трябва обаче да се остави достатъчно пространство, защото растението може да се разпространява бързо.

Японска анемона

Японската анемона е сред най-елегантните растения за късното лято и есента. В зависимост от сорта може да достигне значителна височина и да образува нежни бели или розови цветове.

Подходяща е за слънчеви или полу-сенчести места, а най-добре се засажда при умерени температури, за да има време да се вкорени.

Кога е най-добре да се засаждат?

Тук има важно уточнение - не всички растения, които цъфтят през есента, трябва да бъдат засаждани именно през есента.

За да имат цвят още същата година, някои видове трябва да бъдат засадени по-рано през сезона. При многогодишните растения е важно корените да имат достатъчно време да се установят преди първите сериозни студове.

University of Illinois Extension препоръчва есенно засадените многогодишни растения да разполагат с поне около четири седмици преди силен мраз, а при хризантемите специалистите препоръчват дори около шест седмици.

Хризантемите остават един от най-популярните символи на есента, но растенията, продавани масово в края на сезона, невинаги успяват да презимуват. Причината е, че влагат голяма част от енергията си в цъфтеж, вместо в изграждането на силна коренова система.

Най-добрият резултат идва от комбинация от различни растения - такива, които цъфтят последователно от края на лятото до първите студове. Така градината не само остава декоративна по-дълго, но и осигурява важен източник на храна за опрашителите в момент, когато естествените цветни ресурси намаляват.

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