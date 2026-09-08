Продадоха имение за 43 милиона долара на Martha’s Vineyard

Имотът, известен като Great Point, се намира в престижния район Herring Creek Farm в Едгартаун. Комплексът заема почти 32 акра (около 129 декара) и разполага с пряк достъп до Edgartown Great Pond и частен маршрут към плажа. Продавачът е бостънският технологичен предприемач и инвеститор Майкъл Бронър, основател на рекламната компания Digitas.

Бронър придобива отделните части на имота между 2019 и 2023 г. за общо 19,125 млн. USD, след което инвестира допълнително в обновяване на сградите и озеленяване на терена. През юни 2026 г. комплексът беше пуснат на пазара с цена от 49 млн. USD.

Частен бряг и близо 2500 фута водна линия

Great Point включва основна къща, отделна къща за гости и няколко по-малки постройки. Основната резиденция е построена през 70-те години на миналия век и впоследствие е сериозно реконструирана. Според първоначалната обява тя е с площ около 6500 квадратни фута, или приблизително 604 кв. м.

Към комплекса има още къща за гости, самостоятелни вили, органична градина, кокошарник, пространства за спорт и възстановяване и сауна.

Една от най-ценните характеристики е близо 2500 фута крайбрежна линия към Edgartown Great Pond. Имотът разполага и с достъп до океанския плаж.

Herring Creek Farm е малка и силно ограничена общност с около дузина жилища. Сред собствениците на имоти в района е и телевизионният водещ Дейвид Летърман. Значителни части от съседната земя са защитени от бъдещо строителство, което допълнително увеличава стойността на наличните крайбрежни имоти.

Две сделки за общо 43 млн. USD

Документите за собственост показват, че продажбата всъщност е извършена чрез две отделни трансакции. Имотът на 61 Butlers Cove Road е продаден за 27 млн. USD, а съседният комплекс, включващ 57 Butlers Cove Road и парцели на Forever Wild Way – за още 16 млн. долара. Общата стойност достига 43 млн. USD.

Купувачите са две различни имотни тръстови компании, а самоличността на действителните им собственици не е публично разкрита.

Това е важно разграничение, тъй като първоначално сделката беше представена като нов абсолютен рекорд за жилищен имот в Масачузетс. Според Banker & Tradesman обаче рекордът за най-скъпа единична жилищна покупка от един купувач остава сделката за 42 млн. USD на остров Nantucket от 2023 г., свързана с основателя на Barstool Sports Дейв Портной.

Цените на острова продължават да растат

Продажбата идва на фона на силен ръст на луксозния пазар на Martha’s Vineyard.

Предишният рекорд на острова беше поставен през октомври 2025 г., когато имение в Едгартаун беше продадено за 37,5 млн. USD. Само няколко месеца по-рано друг голям имот - Blue Heron Farm в Chilmark - смени собствеността си срещу 37 млн. USD.

Според данни, цитирани от The Wall Street Journal, медианната продажна цена на жилище на Martha’s Vineyard е достигнала около 1,91 млн. USD през второто тримесечие на 2026 г., което представлява увеличение от приблизително 15% спрямо година по-рано.

Тенденцията показва ясно разделение на американския жилищен пазар. Докато високите ипотечни лихви продължават да ограничават масовото търсене, най-богатите купувачи остават значително по-слабо зависими от кредитното финансиране и продължават да търсят редки крайбрежни имоти с висока степен на уединение.

При Great Point именно комбинацията от голяма площ, достъп до вода, ограничено ново строителство и близост до Едгартаун превръща имота в актив, за който купувачите са готови да платят десетки милиони долари.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg