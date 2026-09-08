Жилищата - основен фактор за оскъпвяне живота на пенсионерите в САЩ

Жилището е най-голямото перо в разходите на американските домакинства дори и след пенсиониране. Данните на Бюрото по трудова статистика на САЩ показват, че през 2024 г. именно жилищните разходи заемат най-голям дял от семейния бюджет, като общите разходи за жилище са се увеличили с 3,3% за година. При собствениците ръстът е 7%, а при наемателите – 5,4%.

За пенсионерите проблемът е особено чувствителен, тъй като доходите им обикновено растат по-бавно от разходите за жилище. По данни на Joint Center for Housing Studies към Harvard University през 2024 г. 34% от американските домакинства, оглавявани от човек на 65 или повече години, са харчели над 30% от дохода си за жилище. Това означава повече от 12,4 млн. домакинства. При 6,7 млн. от тях жилищните разходи са поглъщали над половината от дохода им.

Ситуацията е най-тежка за възрастните наематели. Около 58% от наемателите на 65 и повече години са били обременени с прекомерно високи жилищни разходи през 2024 г. При по-възрастните собственици делът е по-нисък, но също нараства – приблизително 28% от тях са давали над 30% от доходите си за жилището.

Дори изплатеният дом не означава евтино жилище

Често се приема, че след изплащането на ипотеката жилищните разходи почти изчезват. Националните данни показват обратното.

Американското преброяване включва в разходите на собствениците не само ипотеката, но и данъците върху имотите, застраховката, електроенергията и другите комунални услуги, таксите към сдружения на собствениците, както и плащанията по втори ипотеки или жилищни кредити.

През 2024 г. средният месечен разход на американски собственик с ипотека достига 2035 USD, спрямо 1960 USD година по-рано, сочи American Community Survey. Основните причини за увеличението са по-високите ипотечни разходи и застрахователните премии.

В същото време около 35 млн. жилища в САЩ вече са притежавани без ипотека. Това обаче не освобождава собствениците от постоянните разходи. Анализът на Harvard показва, че между 2019 и 2024 г. средните жилищни разходи на домакинствата, които притежават дома си без заем, са нараснали с около 35% – по-бързо от доходите на собствениците.

Данъкът върху имота остава постоянен разход

Данъкът върху недвижимите имоти е едно от перата, които не изчезват след изплащането на жилището.

Според American Community Survey медианният размер на платения данък върху имота в САЩ през 2024 г. е 3211 USD годишно. За собствениците с ипотека медианата е 3580 USD, а за тези без ипотека – 2663 USD.

Разликите между отделните щати и дори между съседни общини обаче могат да бъдат огромни. Именно затова пенсионер с напълно изплатено жилище в щат с високи местни данъци може да има значително по-голям постоянен разход от човек със сходен имот в по-евтин регион.

Застраховката на жилището поскъпва

Друг все по-важен фактор е застраховането. Министерството на финансите на САЩ предупреждава, че застраховката на жилищата става по-скъпа и по-трудно достъпна в редица части на страната, като една от причините е нарастващият риск от урагани, пожари, наводнения и други природни бедствия.

Федералният анализ на над 246 млн. полици показва значителни различия според климатичния риск. В районите, попадащи сред 20-те процента с най-високи очаквани щети от природни бедствия, средната реална премия е била 2321 USD годишно за периода 2018–2022 г. – с 82% повече от тази в районите с най-нисък риск.

Това има особено значение за пенсионерите, защото по-високите премии могат да се превърнат в сериозен проблем при фиксиран доход, дори когато самото жилище е напълно изплатено.

Цената за покупка остава висока

За американците, които обмислят преместване след пенсиониране, самата покупка на нов дом също остава сериозно финансово предизвикателство.

По официални данни на Census Bureau и Department of Housing and Urban Development медианната цена на новопостроено жилище в САЩ е 410 700 долара през второто тримесечие на 2026 г. През юни медианата е 398 300 USD.

Това означава, че пенсионер, който продава жилището си и се мести в друг щат, не трябва да сравнява единствено продажната цена на имотите. Съществено значение имат и бъдещите данъци, застраховки, поддръжка, комунални услуги и HOA такси.

Националният проблем става все по-видим

Жилищната достъпност вече е проблем далеч отвъд пенсионерите. През 2024 г. 43,5 млн. американски домакинства, или приблизително една трета от всички домакинства в страната, са харчели над 30% от дохода си за жилище. За 21,6 млн. домакинства този разход е над половината от доходите им.

При по-възрастните американци ефектът е още по-силен заради по-ниските доходи след пенсиониране и увеличаващите се разходи за здравеопазване и грижи.

Затова финансовите експерти все по-често препоръчват при изчисляване на необходимите средства за пенсия жилището да не се разглежда просто като „изплатен актив“. Дори без ипотека то продължава да генерира постоянни разходи – данъци, застраховки, ремонти, енергия и такси.

За американците, които планират пенсионирането си, местоположението на жилището може да се окаже почти толкова важно, колкото размерът на самите пенсионни спестявания.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg