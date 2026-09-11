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Реал Мадрид задържа Арда Гюлер до 2032 г

Реал Мадрид задържа Арда Гюлер до 2032 г

11 Септември, 2026 10:59 519 1

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  • договор

Арда Гюлер дойде на "Сантяго Бернабеу" през 2023 г. с трансфер от Фенербахче

Реал Мадрид задържа Арда Гюлер до 2032 г - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Много важен ход за бъдещето са предприели от Реал Мадрид. "Кралете" са се разбрали да задържат задълго турския талант Арда Гюлер, съобщава "АС". Сегашният контракт на 21-годишния талант изтича през 2029 г., но "кралете" вече са постигнали съгласие с играча той да бъде удължен.

Очакванията са Арда Гюлер да подпише договор чак до 2032 г. - тоест за шест години, като ще получи и по-голяма заплата. Споразумението вече е сключено и се очаква да бъде обявено в идните дни. Шефовете на Реал Мадрид искат да възнаградят турчина за непрекъснатото му развитие.

Арда Гюлер дойде на "Сантяго Бернабеу" през 2023 г. с трансфер от Фенербахче. През миналия сезон той записа 51 мача, в които вкара 6 гола и даде 14 асистенции.


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  • 1 БЕЗ НЕГО

    5 0 Отговор
    РЕАЛ СА ГОЛА ВОДА В СРЕДАТА НА ТЕРЕНА.МОУРИНЬО ИМА ТАЛАНТА ДА СЪСИПВА ИГРАЧИ ОТ РАНГА НА АРДА.

    11:01 11.09.2026

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