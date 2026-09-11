Реал Мадрид задържа Арда Гюлер до 2032 г

Много важен ход за бъдещето са предприели от Реал Мадрид. "Кралете" са се разбрали да задържат задълго турския талант Арда Гюлер, съобщава "АС". Сегашният контракт на 21-годишния талант изтича през 2029 г., но "кралете" вече са постигнали съгласие с играча той да бъде удължен.
Очакванията са Арда Гюлер да подпише договор чак до 2032 г. - тоест за шест години, като ще получи и по-голяма заплата. Споразумението вече е сключено и се очаква да бъде обявено в идните дни. Шефовете на Реал Мадрид искат да възнаградят турчина за непрекъснатото му развитие.
Арда Гюлер дойде на "Сантяго Бернабеу" през 2023 г. с трансфер от Фенербахче. През миналия сезон той записа 51 мача, в които вкара 6 гола и даде 14 асистенции.
🆕 Nuevo contrato para Güler— Diario AS (@diarioas) September 10, 2026
✒️ El vínculo sería hasta 2031, incluida una subida salarial que sitúe a Güler en el lugar que le corresponde por su rendimiento y estatus en el equipo
✍️ @jfelixdiazhttps://t.co/bzNOkKfKOK
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11:01 11.09.2026