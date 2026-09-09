Нови ограничения при Airbnb и краткосрочните наеми

Европейската комисия предлага нова регулаторна рамка за краткосрочните наеми, която може да доведе до по-сериозни ограничения за платформи като Airbnb и други услуги за ваканционно настаняване. Целта е местните и националните власти да получат по-ясни правни инструменти за намеса в райони, където туристическите наеми оказват силен натиск върху жилищния пазар.

Предложението идва на фона на задълбочаващия се проблем с достъпността на жилищата в редица европейски градове. Според Европейската комисия цените на жилищата в ЕС са нараснали с над 60% от 2013 г. насам, а средните наеми - с около 20%. В същото време броят на краткосрочните наеми е скочил с 93% между 2018 и 2024 г.

В най-посещаваните туристически райони ваканционните имоти могат да представляват до 20% от целия жилищен фонд, посочва Комисията. Именно там пренасочването на апартаменти от дългосрочния към туристическия пазар може да ограничава предлагането за местните жители.

Какво може да се промени

Основната идея е ЕС да въведе обща методология за определяне на т.нар. райони под жилищен натиск. При оценката ще могат да се използват показатели като съотношението между цените на имотите и доходите, ръста на населението, наличното жилищно предлагане и търсенето.

След като даден район бъде определен като проблемен, местните или националните власти ще разполагат с по-сигурна правна основа за въвеждане на ограничения върху краткосрочното отдаване.

Възможните мерки могат да включват количествени лимити върху броя на ваканционните жилища или други ограничения, съобразени с конкретния местен пазар. Брюксел няма просто да забрани Airbnb или Booking.com. Решенията ще се вземат от държавите и местните власти, но ЕС ще определи по-ясни правила кога подобни ограничения са допустими.

Париж, Барселона и Венеция вече затегнаха режима

Новата европейска инициатива трябва да внесе ред в силно фрагментираната регулация. Градове като Париж, Барселона, Венеция, Амстердам, Берлин и Флоренция вече използват различни комбинации от лицензи, ограничения върху броя дни за отдаване и забрани за нови туристически наеми в определени райони.

Различията между местните режими обаче доведоха до множество съдебни спорове между собственици, платформи и местни власти. Именно липсата на достатъчно ясни европейски критерии досега затрудняваше градовете, които искаха да въведат по-строги правила.

Какво означава това за пазара на имоти

Новата рамка може да има пряко значение за инвеститорите в жилищни имоти в популярните туристически градове.

Ако дадена зона бъде определена като район под жилищен натиск, бъдещият собственик вече няма да може да приема за даденост, че закупеният апартамент ще може неограничено да се предлага за туристически нощувки.

Това може да промени доходността и оценката на част от инвестиционните жилища – особено в исторически центрове, морски курорти и райони с ограничено предлагане на имоти за постоянно живеене.

От друга страна, пренасочването на част от жилищата към дългосрочния наемен пазар е именно търсеният от европейските институции ефект – повече налични жилища за хората, които действително живеят и работят в съответните градове.

Предложението все още не е окончателен закон. То трябва да премине през законодателната процедура с участието на Европейския парламент и държавите членки, преди новите правила да станат задължителни.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg