Русия заяви, че е ударила три кораба на пристанището в Черноморск

Министерството на отбраната на Русия заяви днес, че руските въоръжени сили са нанесли удари по два товарни кораба, превозващи пратки с военно предназначение, по морски катер, по резервоари с горивно-смазочни материали, както и по склад с техника, предназначена за въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на пристанището в Черноморск в Одеска област, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Министерството допълни, че руските сили са поразили също склад за компоненти за дронове, произведени в чужбина, намиращ се в района на селището Визирка, както и завод за автомобилни агрегати в Одеса, където се е ремонтирала техника на ВСУ.

Най-малко двама души са загинали при украинска атака с дронове срещу руската Тулска област, а осем души са били ранени при руски въздушни удари, предизвикали пожар в девететажна жилищна сграда в Киев тази сутрин, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

Украйна заяви, че ударите са част от кампания, чиято цел е обикновените руснаци да усетят последиците от войната и продължаването на конфликта да струва все по-скъпо на Москва.

Както Русия, така и Украйна отричат да вземат на прицел цивилни.

Русия възобнови през тази седмица почти непрекъснатите си въздушни атаки срещу Киев след кратко прекъсване по време на посещението в Москва и Киев на преговарящи на американския президент Доналд Тръмп, които се опитват да постигнат прекратяване на войната, започната от Кремъл с нахлуването в Украйна през 2022 г.

Кадри на Ройтерс показаха военнослужещи, които се опитват да потушат пожар в жилищната сграда в Киев, където взривната вълна е избила множество прозорци.

В Русия губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев съобщи в Телеграм, че двама души са загинали, а други трима са били ранени при атаки с дронове през нощта.

Украински дронове са нанесли щети и на гражданска инфраструктура в град Саратов на река Волга, съобщи в Телеграм областният губернатор Роман Бусаргин, като добави, че няма пострадали.

Руската компания за електронна търговия „Озон“ (Ozon) съобщи в Телеграм, че украинска атака с дрон е предизвикала пожар в нейния логистичен център в Саратов. Вече над двайсет склада на „Озон“ и основния ѝ конкурент „Уайлдберис“ (Wildberries), са поразени.

Саратовска област често е обект на украински въздушни удари, включително на атака по-рано тази седмица. В областта се намира голяма петролна рафинерия, управлявана от държавната петролна компания „Роснефт“ (Rosneft), както и редица други промишлени и военни обекти.

Във Волгоград, южно от Саратов и също разположен на река Волга, двама души са били ранени при ракетна атака, поразила две жилищни сгради, а отломки са нанесли щети и на промишлен обект, съобщиха местните власти в Телеграм.

Те посочиха, че в училище е бил обособен временен пункт за настаняване на хората от ударените жилищни сгради.

В съобщението не се посочват подробности за промишления обект. В покрайнините на Волгоград се намира петролната рафинерия на „Лукойл“ (Lukoil), която е сред най-големите в Русия по преработвателен капацитет.

Ройтерс отбеляза, че информацията не може да бъде потвърдена по независим път.