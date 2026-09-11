Русия заяви, че е ударила три кораба на пристанището в Черноморск

Министерството на отбраната на Русия заяви днес, че руските въоръжени сили са нанесли удари по два товарни кораба, превозващи пратки с военно предназначение, по морски катер, по резервоари с горивно-смазочни материали, както и по склад с техника, предназначена за въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на пристанището в Черноморск в Одеска област, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.
Министерството допълни, че руските сили са поразили също склад за компоненти за дронове, произведени в чужбина, намиращ се в района на селището Визирка, както и завод за автомобилни агрегати в Одеса, където се е ремонтирала техника на ВСУ.
Най-малко двама души са загинали при украинска атака с дронове срещу руската Тулска област, а осем души са били ранени при руски въздушни удари, предизвикали пожар в девететажна жилищна сграда в Киев тази сутрин, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.
Украйна заяви, че ударите са част от кампания, чиято цел е обикновените руснаци да усетят последиците от войната и продължаването на конфликта да струва все по-скъпо на Москва.
Както Русия, така и Украйна отричат да вземат на прицел цивилни.
Русия възобнови през тази седмица почти непрекъснатите си въздушни атаки срещу Киев след кратко прекъсване по време на посещението в Москва и Киев на преговарящи на американския президент Доналд Тръмп, които се опитват да постигнат прекратяване на войната, започната от Кремъл с нахлуването в Украйна през 2022 г.
Кадри на Ройтерс показаха военнослужещи, които се опитват да потушат пожар в жилищната сграда в Киев, където взривната вълна е избила множество прозорци.
В Русия губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев съобщи в Телеграм, че двама души са загинали, а други трима са били ранени при атаки с дронове през нощта.
Украински дронове са нанесли щети и на гражданска инфраструктура в град Саратов на река Волга, съобщи в Телеграм областният губернатор Роман Бусаргин, като добави, че няма пострадали.
Руската компания за електронна търговия „Озон“ (Ozon) съобщи в Телеграм, че украинска атака с дрон е предизвикала пожар в нейния логистичен център в Саратов. Вече над двайсет склада на „Озон“ и основния ѝ конкурент „Уайлдберис“ (Wildberries), са поразени.
Саратовска област често е обект на украински въздушни удари, включително на атака по-рано тази седмица. В областта се намира голяма петролна рафинерия, управлявана от държавната петролна компания „Роснефт“ (Rosneft), както и редица други промишлени и военни обекти.
Във Волгоград, южно от Саратов и също разположен на река Волга, двама души са били ранени при ракетна атака, поразила две жилищни сгради, а отломки са нанесли щети и на промишлен обект, съобщиха местните власти в Телеграм.
Те посочиха, че в училище е бил обособен временен пункт за настаняване на хората от ударените жилищни сгради.
В съобщението не се посочват подробности за промишления обект. В покрайнините на Волгоград се намира петролната рафинерия на „Лукойл“ (Lukoil), която е сред най-големите в Русия по преработвателен капацитет.
Ройтерс отбеляза, че информацията не може да бъде потвърдена по независим път.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 Паветник и любовчия на мъже
И въобще - на Украйна цялото море не й е важно, важното е златни кенефи да има!
10:59 11.09.2026
7 име
Вчера излезна информация, че хунтата е поръчала 150 хиляди зимни якета за жени, за зимата на 26-27г. Междувременно, руснаците започнаха систематичното унищожаване на всички бензиностанции в и около Киев.
Коментиран от #29
11:02 11.09.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "Мишел":и прати зърно за Африка , както обеща(нали)
11:03 11.09.2026
9 Това ли е гордостта
Коментиран от #10, #24
11:03 11.09.2026
10 Боруна Лом
До коментар #9 от "Това ли е гордостта":НО УКРИЯ СИ ИСКАШЕ БОЯ И СИ ГО ПОЛУЧИ С ВСИЧКИ ЕКСТРИ!
Коментиран от #16
11:07 11.09.2026
11 отрокът Вачеслав
11:08 11.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ние, съвременните хора
Един турски манафин взел един лотариен билет в Цариград, паднал му се един английски параход. Като го въвели в парахода и му казали, че това е негово, той полудял.
"Словото бе Бог"
НБ, 11.1.1942г., неделя, 10:00ч., София
Учителя Беинса Дуно
Коментиран от #23
11:18 11.09.2026
16 Град Лом
До коментар #10 от "Боруна Лом":И по какво съдиш ? Пета година вече " си го получават " ..
Коментиран от #30
11:19 11.09.2026
17 Последния Софиянец
11:23 11.09.2026
18 Kaлпазанин
Коментиран от #26
11:24 11.09.2026
19 Мишел
Коментиран от #20
11:24 11.09.2026
20 Калпазанин
До коментар #19 от "Мишел":И няколко рафинерии и озон тази нощ, дагестан и ямал горят, все па план вика бункерния!
11:25 11.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 име
11:28 11.09.2026
23 Социализма ли бе близо до Бог или капита
До коментар #15 от "Ние, съвременните хора":Социализма ли бе близо до Бог или капитализма? Човекът и медиите, образованието и културата, искаха МИР и да няма страдащи. Човекът в капитализма мисли как да стана богат, и на това уповава, с това му промиват умът, и сам да мисли за печалби продажби.. (Ние, съвременните хора, се лъжем от някои наши отражения на нашите мисли. Тук един приятел от две години наред взема билет от лотарията и казва: Един милион имам. Казва: Помни, един милион имам. Тегли се лотарията, казва: Една студена вода пих. Две години вече взема и все студена вода пие, вярва, че той ще спечели. Аз ако имах да взема билет, като проектирам ума си, ще видя, ако се напълни ума ми добре, ако не, няма да взема билет. Ще ми кажат да взема или хич няма да взема. Най-първо в един лотариен билет, ако спечелиш и с туй може да се оправи вярата ти, добре, но ако спечелиш и може да изгубиш вярата си, защо ти е тази печалба?
Един турски манафин взел един лотариен билет в Цариград, паднал му се един английски параход. Като го въвели в парахода и му казали, че това е негово, той полудял.
"Словото бе Бог"
НБ, 11.1.1942г., неделя, 10:00ч., София
Учителя Беинса Дуно)
11:30 11.09.2026
24 Неее, бе
До коментар #9 от "Това ли е гордостта":Това е гордостта на Потрошенко и зеления гном! Нали точно те започнаха да избиват невинните граждани и деца в Донецк, Луганск и цяла източна Малорусия! Не помниш ли, че Потрошенко инспектираше окопите и натоФската инфраструктура за война срещу Русия още преди 2014 г. Като си казал А, казвай и Б!
11:32 11.09.2026
25 Дон Корлеоне
11:36 11.09.2026
26 Е удрят! Скоро и Одеса
До коментар #18 от "Kaлпазанин":ще е Руска!
11:37 11.09.2026
27 Утре повече и по добри удари
11:39 11.09.2026
28 А ПУТИН
КОСАТКИТЕ РЪФАТ
БЕЛИТЕ МЕЧКИ.
ХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
11:44 11.09.2026
29 ТОВА РУСКИТЕ БОКЛУЦИ
До коментар #7 от "име":Го ПРАВЯТ ОТДАВНА.
Коментиран от #31
11:45 11.09.2026
30 Боруна Лом
До коментар #16 от "Град Лом":ЯВНО СА МАЗОХИСТИ БАЦЕ?
Коментиран от #32
11:51 11.09.2026
31 Ъъъ
До коментар #29 от "ТОВА РУСКИТЕ БОКЛУЦИ":Отдавна, отдавна, колко да е отдавна? От 4-5 години....Иначе, верно много закъсняха....🤔
11:52 11.09.2026
32 Град Лом
До коментар #30 от "Боруна Лом":Кои , баце ?!😁
Коментиран от #34
12:14 11.09.2026
33 Сланина има ли ,ам ко намеря ?
Съдейки по снимките, там все още има тлъсти мишени
12:20 11.09.2026
34 Боруна Лом
До коментар #32 от "Град Лом":ЯВНО СИ НЕМАШ РАБОТА ИЛИ ТРУДНО СХВАЩАШ ?
12:30 11.09.2026