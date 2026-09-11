Моби на 61 г.: Любопитни факти за легендата на електронната музика

Една от най-влиятелните фигури в съвременната електронна музика – Моби, празнува своя 61-ви рожден ден днес, 11 септември. Роден като Ричард Мелвил Хол през 1965 г. в Ню Йорк, музикантът изминава необичаен път от пънк сцената до световната слава и се превръща в един от артистите, помогнали електронната музика да достигне до масовата публика.

Псевдонимът му не е случаен. Името Moby е свързано със семейната история на музиканта и писателя Херман Мелвил, автор на романа „Моби Дик“.

Първият голям пробив на Моби идва в началото на 90-те години с парчето „Go“. През следващите години той експериментира с техно, хаус, рок, пънк, госпъл, блус и ембиънт, но истинският световен успех идва през 1999 г. с албума „Play“.

Проектът се превръща във феномен. В него Моби съчетава електронни бийтове със стари блус и фолклорни вокални записи. „Play“ достига многомилионни продажби, а песни като „Porcelain“, „Natural Blues“ и „Why Does My Heart Feel So Bad?“ се превръщат в едни от най-разпознаваемите композиции от края на 90-те и началото на новия век. Официалният сайт на Моби определя „Play“ като албум с продажби от около 10 млн. копия, а общите продажби в кариерата му надхвърлят 20 млн. албума.

Следват успешни проекти като „18“, Hotel, Wait for Me, Destroyed, Innocents и редица експериментални и ембиънт записи. Моби постепенно се утвърждава не просто като DJ, а като композитор, продуцент, певец и мултиинструменталист.

Извън музиката той е известен и като дългогодишен защитник на животните. Моби е веган от 1987 г. и през годините превръща темите за правата на животните и екологията във важна част от публичната си дейност. През ноември 2025 г. самият музикант отбеляза 38 години, откакто е станал веган.

Нова глава през 2026 г.

На 61 години Моби продължава активно да записва и да изнася концерти. През 2026 г. той представи своя 23-ти студиен албум „Future Quiet“ – колекция от 14 композиции, в които съчетава минималистично пиано, ембиънт атмосфери и вокални колаборации.

Сред акцентите е новата версия на „When It's Cold I'd Like To Die“ с вокалите на Джейкъб Лъск от Gabriels. Оригиналната композиция е от албума Everything Is Wrong от 1995 г., но три десетилетия по-късно преживява неочаквано възраждане благодарение на използването ѝ в сериала „Stranger Things“. Според официалната информация на Моби песента вече се е превърнала в най-стриймваната му композиция и е достигнала до ново поколение слушатели.

Самият музикант описва „Future Quiet“ като своеобразно убежище от все по-шумния и натоварен свят. Албумът е значително по-съзерцателен от голяма част от танцувалната музика, с която името му се свързва от 90-те години насам.

Моби остава активен и на сцената. През лятото на 2026 г. той изнесе серия концерти и фестивални участия в Европа, включително във Великобритания, Германия, Франция, Ирландия и Швеция. Следващото обявено участие е на 20 септември 2026 г. на фестивала Sea.Hear.Now в Асбъри Парк, САЩ, а през ноември са планирани концерти в Сан Франциско и Пасадена.

Повече от три десетилетия след първия си голям пробив Моби остава рядък пример за музикант от електронната сцена на 90-те, който продължава да издава нова музика и да намира публика сред различни поколения.