Наоми Осака купува имотите на известните и ги препродава за милиони

Наоми Осака е известна с успехите си на тенис корта, но през последните години японската звезда демонстрира усет и към луксозните недвижими имоти. Портфейлът ѝ е концентриран в Калифорния, където тя купува и продава висок клас имоти, включително от други знаменитости.

През 2019 г. Осака придобива модернистична къща в Бевърли Хилс от певеца Ник Джонас за 6,91 млн. USD. Имотът е с площ около 383 кв.м и се отличава с минималистична архитектура, открити пространства и панорамни гледки.

Три години по-късно тенисистката продава имот за 8,7 млн. USD от технологичния предприемач Милун Тесович. Така разликата между покупната и продажната цена достига близо 1,8 млн. USD, преди да бъдат отчетени разходите по сделката, данъците и евентуалните инвестиции в имота.

През 2022 г. Осака насочва вниманието си към Тарзана – престижен район в долината Сан Фернандо в Лос Анджелис. Тогава тя придобива къща в стил Cape Cod от Ник и Ванеса Лаше за 6,3 млн. USD. Резиденцията е построена през 2014 г. и предлага около 637 кв.м жилищна площ, 5 спални и обширен двор.

Имотът разполага с басейн, джакузи, спортно игрище и големи открити пространства. След покупката Осака добавя отделна фитнес зона и център за възстановяване със сауна, студена вана, парна баня и масажна зона.

Най-необичайната сделка Осака реализира през 2025 г. - продава имението в Тарзана обратно на Ник и Ванеса Лаше - същата двойка, от която го е купила 3 години по-рано.

Продажната цена е 7,95 млн. USD, или приблизително 1,65 млн. USD над сумата, която Осака плаща през 2022 г.

Сделката е особено интересна, защото имотът не е бил активно предлаган на свободния пазар. По данни на Wall Street Journal той е бил въведен в системата MLS с цена 8,295 млн. USD, но в крайна сметка е продаден директно на предишните собственици.

Ню Йорк остава емоционално важен

Макар имотните сделки на Осака да са концентрирани основно в Калифорния, тя има силна връзка и с Ню Йорк. Тенисистката живее в града като дете и именно там започва ранното си обучение по тенис. През годините тя е разглеждала луксозни апартаменти в Манхатън, но няма публично потвърждение, че е придобила такъв имот.

Осака поддържа връзката си с района и по друг начин – тя участва във възстановяването на пет тенис корта в Куинс, където е тренирала като дете.

Къде живее Наоми Осака сега?

След продажбата на дома в Тарзана публично достъпната информация не дава категоричен отговор къде е основната резиденция на тенисистката в момента.

Architectural Digest отбелязва, че текущият ѝ адрес не е публично известен. Това е и по-коректната формулировка от спекулациите, че тя непременно е купила нов дом в Ню Йорк или друг американски град.

От известните сделки обаче се очертава интересен модел. Осака не натрупва голям брой имоти, а предпочита няколко качествени резиденции на престижни места, които впоследствие успява да продаде на по-високи цени.

Само при двете най-добре документирани сделки - в Бевърли Хилс и Тарзана, разликата между покупните и продажните цени надхвърля 3,4 млн. USD. Това не е равнозначно на чиста печалба, тъй като не включва ремонти, данъци, комисиони и други разходи, но показва силното поскъпване на имотите през периода.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg