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АзГ подаде сигнал в полицията заради изказвания на Мерц

АзГ подаде сигнал в полицията заради изказвания на Мерц

11 Септември, 2026 10:58, обновена 11 Септември, 2026 10:59 1 526 23

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  • полиция-
  • изказвания-
  • фридрих мерц

Парламентарната група на партията определи думите на германския канцлер за „ремиграцията“ като „напълно неприемливи“

АзГ подаде сигнал в полицията заради изказвания на Мерц - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Парламентарната група на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) в Бундестага подаде сигнал в полицията заради изказвания на канцлера Фридрих Мерц по адрес на партията. Групата съобщи за това в профила си в социалната мрежа X, предава News.bg.

„Повод за тази стъпка стана реч на лидера на ХДС по време на дебатите за бюджета в Бундестага, в която той обвини групата на АзГ, че чрез използването на термина „ремиграция“ се застъпва за „нещо повече от етническо прочистване въз основа на цвят на кожата и произход“, се посочва в изявлението.

Щефан Бранднер, секретар на парламентарната група, отбеляза, че Мерц за пореден път е „прекрачил границата“ и че този път думите му попадат в обхвата на наказателната отговорност. Той определи изказването на политика като „напълно неприемливо“.

Депутатът подчерта, че групата на АзГ действа в съответствие с германската конституция.

Какво означава „ремиграция“

Понятието „ремиграция“ произлиза от изследванията в областта на миграцията. Когато се използва от десни екстремисти, то обикновено предполага, че голям брой хора с чуждестранен произход трябва да напуснат страната, включително чрез принудително експулсиране.

„Алтернатива за Германия“ също използва този термин. В изявленията на партията по темата обаче се подчертава, че става въпрос не за германски граждани, а за репатриране - в съответствие с Основния закон - на чужди граждани, които са задължени да напуснат страната.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОЗИ ХЕМ Е ТУРБО ТЪП

    40 1 Отговор
    ХЕМ Е ТУРБО ОТЯВЛЕН ФАШИСТ КАТО ДЯДО СИ.

    11:04 11.09.2026

  • 2 Виж ти!

    28 0 Отговор
    АзГ- на Урсулианците - ВзГ!

    11:04 11.09.2026

  • 3 Бил

    29 0 Отговор
    Точно така мачкайте по всякъкъв начин есесовеца

    11:08 11.09.2026

  • 4 име

    31 2 Отговор
    Мерц и всякавите други неолиберали, насаждат единствено омраза и разделение сред хората. Вместо да мислят трезво и работят за решаване на проблемите, които те направиха, те само ги задълбочават.

    11:10 11.09.2026

  • 5 българина

    25 0 Отговор
    всеки нормалне човек в европа знае какво е ремиграция,връшане нелегални мигранти!!!! само атлантическите бонклу ци чуват етническо прочистване, защото те причиниха нарочно и до сега етническото замърсяване!

    Коментиран от #8

    11:11 11.09.2026

  • 6 Правилно

    22 1 Отговор
    Тоя дръжка вече само глупости. Той, той щял да забрани партия в източната Германия, която беше избрана от половината население там! А него, колко го избират? Една шепа заблудени. Той се опитва, като меркелицата да нарушава конституцията на Германия, ама вече няма да се получи. Народът се събуди. Ще го изритат на бунището на историята! Неадекватник!

    Коментиран от #21

    11:15 11.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абе те насила ни

    21 0 Отговор

    До коментар #5 от "българина":

    Напълниха страните с чужди народи. Никой не ни е питал, искаме ли ги тука. Тогава ние имаме право да кажем "НЕ" и да си отидат там, от където са. Няма такова "право", да ни накарат НАСИЛА да живеем с други. Дори и в брака е същото. Ако не искаш, развод и всеки си живее без другия...

    11:18 11.09.2026

  • 9 Тик-Ток

    14 2 Отговор
    Шмерц трябва да бъде съден за език на омразата ,не може да се говори хейт за национал социализма

    11:21 11.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анонимен

    21 1 Отговор
    Хора, които изобщо не трябваше да се допускат е ремиграция. Израел извършва етническо прочистване, ама за тях Мерца мълчи.

    11:21 11.09.2026

  • 12 Браво

    14 1 Отговор
    Алтернативата ще оправи Германия

    11:27 11.09.2026

  • 13 Шапкаря

    13 0 Отговор
    Германците са умни и виждат на къде ги влече тоя.Не искат да чуват отново името маршала Ж-в.

    11:28 11.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пенсионер 69 годишен

    6 9 Отговор
    Вчера се връщах от разходка и видях човек с неевропейска външност с работни дрехи. Явно се връщаше от работа. Две малки момиченца се втурнаха с викове "папи, папи!" и го запрегръщаха. Трогателна гледка. Само за едно поколение западното образование и култура ги интегрира и те стават пълноценни граждани.
    Трябва да се изгонват само престъпниците, които препълват затворите.

    Коментиран от #18, #19

    11:45 11.09.2026

  • 16 мина

    2 2 Отговор
    времето на мерц, юрсула, меркел и пр.плужеци фашагонаци.......

    12:19 11.09.2026

  • 17 Ти си

    5 0 Отговор
    Правото на политическо убежище ,закрила и предиваване на бежанец според женевската конвенция изтича когато обстоятелствата в родината му са се променили толкова фундаментално и трайно, че опасността от преследване е отпаднала например край на диктатура или война .
    С Сирия например диктатора е свален 2024 и войната приключи в Афганистан и Ирак американците наложиха демокрация и войната свърши а в някои страни от Азия и Африка от където идват "бежанци" цари демокрация и няма война - пресен пример Мароко.
    Според правилата трябва да се върнат и да помагат за възстановяването на страната си ......

    12:21 11.09.2026

  • 18 Истината

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пенсионер 69 годишен":

    е очевадна, но не за всички! Браво, точен коментар !

    12:23 11.09.2026

  • 19 Не съм много съгласен

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пенсионер 69 годишен":

    Тука в западна Европа не са само нормалните. Влезнаха и хиляди ненормалници и престъпници. Е, как ще ти разпознаеш? Когато вече са ударили с бус 100 човека? Трябва да се спре миграцията веднага, докато не сме интегрирали тези, които вече са тука. Вече трудно се справяме, но и цената на тяхното приобщаване е огромна.

    12:31 11.09.2026

  • 20 АзГ Трабант

    2 2 Отговор
    Тия агенти на КГБ от социалистическа Германия много нагли!

    12:35 11.09.2026

  • 21 половината ГДР

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Правилно":

    АзГ избрана от половината бивша ГДР. Могъщата Трабант срещу Мерцедес!

    12:39 11.09.2026

  • 22 Поръсен с джоджен

    1 0 Отговор
    В наше време е екстремизъм да спазваш законите.
    Объркан съм...

    12:41 11.09.2026

  • 23 Мерц

    0 0 Отговор
    Се вижда че с всеки изминал ден е по неедекватен да подава оставка

    12:49 11.09.2026

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