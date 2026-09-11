АзГ подаде сигнал в полицията заради изказвания на Мерц

Парламентарната група на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) в Бундестага подаде сигнал в полицията заради изказвания на канцлера Фридрих Мерц по адрес на партията. Групата съобщи за това в профила си в социалната мрежа X, предава News.bg.

„Повод за тази стъпка стана реч на лидера на ХДС по време на дебатите за бюджета в Бундестага, в която той обвини групата на АзГ, че чрез използването на термина „ремиграция“ се застъпва за „нещо повече от етническо прочистване въз основа на цвят на кожата и произход“, се посочва в изявлението.

Щефан Бранднер, секретар на парламентарната група, отбеляза, че Мерц за пореден път е „прекрачил границата“ и че този път думите му попадат в обхвата на наказателната отговорност. Той определи изказването на политика като „напълно неприемливо“.

Депутатът подчерта, че групата на АзГ действа в съответствие с германската конституция.

Какво означава „ремиграция“

Понятието „ремиграция“ произлиза от изследванията в областта на миграцията. Когато се използва от десни екстремисти, то обикновено предполага, че голям брой хора с чуждестранен произход трябва да напуснат страната, включително чрез принудително експулсиране.

„Алтернатива за Германия“ също използва този термин. В изявленията на партията по темата обаче се подчертава, че става въпрос не за германски граждани, а за репатриране - в съответствие с Основния закон - на чужди граждани, които са задължени да напуснат страната.