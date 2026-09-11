АзГ подаде сигнал в полицията заради изказвания на Мерц

Парламентарната група на „Алтернатива за Германия“ (АзГ) в Бундестага подаде сигнал в полицията заради изказвания на канцлера Фридрих Мерц по адрес на партията. Групата съобщи за това в профила си в социалната мрежа X, предава News.bg.
„Повод за тази стъпка стана реч на лидера на ХДС по време на дебатите за бюджета в Бундестага, в която той обвини групата на АзГ, че чрез използването на термина „ремиграция“ се застъпва за „нещо повече от етническо прочистване въз основа на цвят на кожата и произход“, се посочва в изявлението.
Щефан Бранднер, секретар на парламентарната група, отбеляза, че Мерц за пореден път е „прекрачил границата“ и че този път думите му попадат в обхвата на наказателната отговорност. Той определи изказването на политика като „напълно неприемливо“.
Депутатът подчерта, че групата на АзГ действа в съответствие с германската конституция.
Какво означава „ремиграция“
Понятието „ремиграция“ произлиза от изследванията в областта на миграцията. Когато се използва от десни екстремисти, то обикновено предполага, че голям брой хора с чуждестранен произход трябва да напуснат страната, включително чрез принудително експулсиране.
„Алтернатива за Германия“ също използва този термин. В изявленията на партията по темата обаче се подчертава, че става въпрос не за германски граждани, а за репатриране - в съответствие с Основния закон - на чужди граждани, които са задължени да напуснат страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТОЗИ ХЕМ Е ТУРБО ТЪП
11:04 11.09.2026
2 Виж ти!
11:04 11.09.2026
3 Бил
11:08 11.09.2026
4 име
11:10 11.09.2026
5 българина
Коментиран от #8
11:11 11.09.2026
6 Правилно
Коментиран от #21
11:15 11.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Абе те насила ни
До коментар #5 от "българина":Напълниха страните с чужди народи. Никой не ни е питал, искаме ли ги тука. Тогава ние имаме право да кажем "НЕ" и да си отидат там, от където са. Няма такова "право", да ни накарат НАСИЛА да живеем с други. Дори и в брака е същото. Ако не искаш, развод и всеки си живее без другия...
11:18 11.09.2026
9 Тик-Ток
11:21 11.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Анонимен
11:21 11.09.2026
12 Браво
11:27 11.09.2026
13 Шапкаря
11:28 11.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пенсионер 69 годишен
Трябва да се изгонват само престъпниците, които препълват затворите.
Коментиран от #18, #19
11:45 11.09.2026
16 мина
12:19 11.09.2026
17 Ти си
С Сирия например диктатора е свален 2024 и войната приключи в Афганистан и Ирак американците наложиха демокрация и войната свърши а в някои страни от Азия и Африка от където идват "бежанци" цари демокрация и няма война - пресен пример Мароко.
Според правилата трябва да се върнат и да помагат за възстановяването на страната си ......
12:21 11.09.2026
18 Истината
До коментар #15 от "Пенсионер 69 годишен":е очевадна, но не за всички! Браво, точен коментар !
12:23 11.09.2026
19 Не съм много съгласен
До коментар #15 от "Пенсионер 69 годишен":Тука в западна Европа не са само нормалните. Влезнаха и хиляди ненормалници и престъпници. Е, как ще ти разпознаеш? Когато вече са ударили с бус 100 човека? Трябва да се спре миграцията веднага, докато не сме интегрирали тези, които вече са тука. Вече трудно се справяме, но и цената на тяхното приобщаване е огромна.
12:31 11.09.2026
20 АзГ Трабант
12:35 11.09.2026
21 половината ГДР
До коментар #6 от "Правилно":АзГ избрана от половината бивша ГДР. Могъщата Трабант срещу Мерцедес!
12:39 11.09.2026
22 Поръсен с джоджен
Объркан съм...
12:41 11.09.2026
23 Мерц
12:49 11.09.2026