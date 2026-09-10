Започна строежът на фотоволтаична централа за 5 MW на софийското летище

СОФ Кънект започна строителството на фотоволтаична електроцентрала с мощност 5 MW на територията на летище „Васил Левски“ – София. Съоръжението се изгражда върху собствен терен на летището и ще произвежда електроенергия за вътрешно потребление.

Новата централа ще разполага с 8300 соларни модула, разположени върху площ от около 50 000 кв. м. Предвидена е и система за интелигентен мониторинг и управление в реално време.

Произведената електроенергия ще покрива значителна част от собственото потребление на столичното летище.

„Фотоволтаичната електроцентрала е важна стъпка в реализирането на нашата визия за по-устойчиво и климатично неутрално летище. Чрез инвестиции в собствено производство на чиста енергия намаляваме въглеродния си отпечатък, повишаваме енергийната ефективност и създаваме по-екологична и ефективна инфраструктура“, заяви главният изпълнителен директор на СОФ Кънект Хесус Кабайеро.

По думите му проектът е поредна стъпка към изпълнението на целта за пълна декарбонизация на летището до 2036 г.

Изпълнител на проекта е „Хидроенергийна компания“ АД. Българската компания има над 19 години опит в изграждането на соларни проекти в страната и чужбина. Основана през 2006 г., тя е реализирала над 160 фотоволтаични централи в повече от 21 държави с обща инсталирана мощност над 5 GW.

Изграждането на фотоволтаичната централа трябва да приключи до края на 2026 г., а на следващ етап е предвидено и изграждането на батерийно стопанство.

Летище „Васил Левски“ – София е първото в България с акредитация Ниво 4 „Трансформация“ по международната програма Airport Carbon Accreditation (ACA), която е стандарт за управление и намаляване на въглеродните емисии в авиационната индустрия.

Такава акредитация имат само 31 от общо 600 летища в Европа, сред които новото летище на Истанбул, парижките „Шарл де Гол“, „Бурже“ и „Орли“, както и летищата в Марсилия, Цюрих, Лондон-Лутън и Базел. Акредитацията се определя от европейската асоциация на летищата ACI EUROPE, като най-високата оценка е Ниво 5.

По данни на СОФ Кънект столичното летище е намалило въглеродните си емисии със 73% спрямо 2019 г. и продължава изпълнението на стратегията си за пълна декарбонизация до 2036 г.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg