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Вили Лилков поиска реформа и частни оператори в градския транспорт в София

Вили Лилков поиска реформа и частни оператори в градския транспорт в София

11 Септември, 2026 10:49 691 30

  • вили лилков-
  • заем-
  • градски транспорт-
  • софия

Според него част от включените в програмата ремонти не би трябвало да се финансират с дълг, а чрез текущите ремонтни програми на общината

Вили Лилков поиска реформа и частни оператори в градския транспорт в София - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичният общински съвет одобри поемането на дълг до 367 милиона евро за мащабна инвестиционна програма, включваща обновяване на градския транспорт и ключови инфраструктурни проекти. В ефира на Твоят ден общинските съветници Бойко Димитров от ПП-ДБ и Вили Лилков от Синя София се обединиха около необходимостта от инвестиции, но очертаха различни виждания за част от разходите.

Димитров обясни, че половината от финансирането ще бъде осигурено от Европейската инвестиционна банка, а за останалата част ще бъде проведена открита процедура за избор на кредитираща институция. Усвояването е тогава, когато има реална нужда от разплащане, подчерта той и уточни, че средствата няма да бъдат изразходвани наведнъж.

Лилков определи решението за заем като правилно и посочи, че София има добър кредитен рейтинг и възможност да обслужва задълженията си. Няма опасност, защото ние ще плащаме по този дълг по-малко от 10% от собствените приходи, заяви той. Според него обаче част от включените в програмата ремонти не би трябвало да се финансират с дълг, а чрез текущите ремонтни програми на общината.

Двамата съветници защитиха и включването на инфраструктурни проекти извън централната част на столицата. Димитров посочи булевардите Рожен, Илиянци и Копенхаген, както и обекти във Връбница и Люлин. Голяма част от обектите всъщност са в северната част на града, там, където сме казали, че трябва да има фокус, заяви той. Лилков също открои разширението на Ломско шосе, Челопешкото шосе и връзките със Северната скоростна тангента.

Различия между двамата има по отношение на инвестициите в градския транспорт. Според Синя София част от автобусните линии трябва да бъдат предоставени на частни оператори, които сами да поемат разходите за нов подвижен състав. Столичният градски транспорт не се нуждае от непрекъснати финансови инжекции, а от много сериозна реформа, заяви Лилков.

Димитров се съгласи, че е необходимо по-добро управление на общинските транспортни дружества, но защити предвиденото закупуване на нови превозни средства. По думите му от около 600 автобуса ще бъдат подменени 200 от най-старите. Той допусна в бъдеще част от обществения транспорт да бъде поет от частни оператори, но при много ясни условия, които да защитават обществения интерес.

По отношение на цената на градския транспорт Лилков заяви, че сред общинските съветници има разбиране билетът да не поскъпва до края на мандата. Според него новата система за паркиране може да осигури допълнителни приходи и да помогне за запазването на достъпна цена на обществения транспорт.

Двамата коментираха и проблемите на Топлофикация София. Димитров увери столичани, че топла вода и отопление ще има и този сезон, но подчерта, че предстои сериозен разговор с държавата и че дружеството се нуждае от частни инвестиции, като според него най-добрият вариант е концесия.

Значително по-тревожна оценка направи Лилков. Дългът е огромен, техническото състояние на мрежата е буквално пред колапс, заяви той. По думите му дори изборът на отлично ново ръководство няма да бъде достатъчен без мащабна външна инвестиция.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 София няма водна инфраструктура

    19 1 Отговор
    Огромни проблеми с Топлофикация и сметобработка и сметосъбиране.
    Още не сте направили данък смет да е на човек.
    А вие отново ще лапате комисионни за нови автобуси.
    СИ 30% увеличение-Трайков, два пъти отменена формула от ВАС и ЕС.
    Хората пропищяха от драстично увеличение на студена вода, подгряване топла вода, цени парно, смяна дистанционни уреди с топломери 580 лева.
    Шокова терапия с въвеждане на ойрото.
    А насреща една кръгла нула и въпиюща мръсотия.

    10:54 11.09.2026

  • 2 Престанете с Презастрояването

    17 2 Отговор
    София е една затворена пещ, няма глътка въздух, само камери и автобуси са ви в главите.
    На 12-ти ще има протест срещу ВЕИ-та, предвидени от Гюров в цяла България, включително и в София и София област.

    Коментиран от #10

    10:57 11.09.2026

  • 3 Никой

    17 2 Отговор
    Частниците доказват непригодност.

    10:59 11.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мръсни номера

    19 1 Отговор
    Демек частни оператори да скубят София и да я изнудват, а ти кажи какво получи в замяна

    11:09 11.09.2026

  • 6 Боруна Лом

    16 1 Отговор
    ВИЛИ...ДВЕ В ЕДНО....ВЛАХ И ПИЯНИЦА!ТОВА Е

    Коментиран от #11

    11:10 11.09.2026

  • 7 Лост

    17 0 Отговор
    Този освен едно питие сутрин за отскок друго не може да поиска.

    11:11 11.09.2026

  • 8 Лили Вилков

    14 0 Отговор
    Наздраве на компанията.

    11:12 11.09.2026

  • 9 успех

    18 0 Отговор
    Елате в Пловдив да видите до къде се докарахме от "частни оператори". Няма шофьори, няма автобуси, събота и неделя не минават рейсове часове наред.

    Коментиран от #12, #29

    11:12 11.09.2026

  • 10 От Младост

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Престанете с Презастрояването":

    Който се опълчи на строителната мафия отива в затвора като кметицата ни.

    11:13 11.09.2026

  • 11 фффф

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    ...3 в 1, пропуснал си меката китка

    11:14 11.09.2026

  • 12 Бай Тошо

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "успех":

    Честито!

    11:15 11.09.2026

  • 13 Тик-Ток

    9 0 Отговор
    Реформи ,разбирайте корупция

    11:15 11.09.2026

  • 14 Летя си с колата

    5 0 Отговор
    Чакам китайците на намалят летящите коли и ще си джиткам на воля, скъп и нередовен градски транспорт, тесни улици и булеварди...

    11:18 11.09.2026

  • 15 Софето

    3 0 Отговор
    Комсомолец, червен до мозъка на костите си е другаря Лилков

    11:27 11.09.2026

  • 16 Джихади Йово

    4 0 Отговор
    От частици я докарахме до тук...

    11:32 11.09.2026

  • 17 Социализма ли бе близо до Бог или капита

    2 3 Отговор
    Социализма ли бе близо до Бог или капитализма? Човекът и медиите, образованието и културата, искаха МИР и да няма страдащи. Човекът в капитализма мисли как да стана богат, и на това уповава, с това му промиват умът, и само да мисли за печалби продажби.. (Ние, съвременните хора, се лъжем от някои наши отражения на нашите мисли. Тук един приятел от две години наред взема билет от лотарията и казва: Един милион имам. Казва: Помни, един милион имам. Тегли се лотарията, казва: Една студена вода пих. Две години вече взема и все студена вода пие, вярва, че той ще спечели. Аз ако имах да взема билет, като проектирам ума си, ще видя, ако се напълни ума ми добре, ако не, няма да взема билет. Ще ми кажат да взема или хич няма да взема. Най-първо в един лотариен билет, ако спечелиш и с туй може да се оправи вярата ти, добре, но ако спечелиш и може да изгубиш вярата си, защо ти е тази печалба?
    Един турски манафин взел един лотариен билет в Цариград, паднал му се един английски параход. Като го въвели в парахода и му казали, че това е негово, той полудял.
    "Словото бе Бог"
    НБ, 11.1.1942г., неделя, 10:00ч., София
    Учителя Беинса Дуно)

    11:33 11.09.2026

  • 18 Чунчо

    4 1 Отговор
    Този е вреден за Бг !

    11:35 11.09.2026

  • 19 Ватманяк

    2 0 Отговор
    Храненик и креатура на Софиянски. Живурка вече 30 години в общинския съвет и се блажи. Нищо повече. Заемът ще плащат джензи-тата. Тъкмо да видят за кого гласуват в София.

    11:41 11.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ний ша Ва упрайм

    1 0 Отговор
    тоя бохем дали някога е държал мотика или само от ренти цуца

    11:42 11.09.2026

  • 22 Да свири на дудук,

    3 0 Отговор
    Лилков. Частни оператори, означава да се унищожи градският транспорт. Виждаме какво става в цялата държава от тях. Кой създаде транспорта, че искате да си го присвоите и него?

    11:43 11.09.2026

  • 23 гост

    3 1 Отговор
    Частника гони печалба !

    Транспорта да си остане общински и да са публични разходите !

    11:44 11.09.2026

  • 24 Перо

    2 0 Отговор
    Тоя да се упражнява с реформи във Видин! Видяхме бузата с частните оператори в Пловдив, където градския транспорт стана душегубка!

    11:45 11.09.2026

  • 25 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    Не ни занимавайте с този политически хамелеон и псевдо професор Вили Лилков. Нека БАН да обясни как така всички изтъкнати седесари станаха професори, след като на всички е ясно,че са политически лумпени и глупаци. Вижте колко са на брой в Инициативния комитет на нищожествата Гюров-Кандев за президент и вице. Но още по лошото е че някои от тях преподават на студенти и окончателно ги объркват в тяхното бъдеще с насаждането на т.нар.европейски и евроатлантически ценности. Представете си и един преподавател като Гого папионката,който е фотограф по професия.

    11:45 11.09.2026

  • 26 Тия в общината,

    1 0 Отговор
    до кога ще ги търпим да паразитират върху нас? Интересуват се само какво да откраднат.

    11:46 11.09.2026

  • 27 Откъде изровихте тоя, бе

    1 0 Отговор
    Само сдсарска мутра може да измъдри дълг 367млн за общината и да ги даде на частници.

    11:53 11.09.2026

  • 28 инж.Ганчев

    1 3 Отговор
    Всичко трябва да е частно.Освен армия и полиция да са държавни.Друга собственост може да имат общините.Но колкото по-малко държава,толково по-добре.Общините да си управляват по места.От къде накъде някякъв шопски чиновник ще управлява в Балчик,примерно.

    11:57 11.09.2026

  • 29 Троян

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "успех":

    Да дойда във Пловдив? Категория само за космонавт нямам. Лудница е. Пък и без това не ми се върти геврек. На посещение може Пловдив е изключително хубав град.

    12:05 11.09.2026

  • 30 Още помним

    0 0 Отговор
    Ремонтите на Фандъкова ако и вашите ще са същите по добре не ги почвайте стига измами засрамете се

    12:16 11.09.2026

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