Вили Лилков поиска реформа и частни оператори в градския транспорт в София

Столичният общински съвет одобри поемането на дълг до 367 милиона евро за мащабна инвестиционна програма, включваща обновяване на градския транспорт и ключови инфраструктурни проекти. В ефира на Твоят ден общинските съветници Бойко Димитров от ПП-ДБ и Вили Лилков от Синя София се обединиха около необходимостта от инвестиции, но очертаха различни виждания за част от разходите.

Димитров обясни, че половината от финансирането ще бъде осигурено от Европейската инвестиционна банка, а за останалата част ще бъде проведена открита процедура за избор на кредитираща институция. Усвояването е тогава, когато има реална нужда от разплащане, подчерта той и уточни, че средствата няма да бъдат изразходвани наведнъж.

Лилков определи решението за заем като правилно и посочи, че София има добър кредитен рейтинг и възможност да обслужва задълженията си. Няма опасност, защото ние ще плащаме по този дълг по-малко от 10% от собствените приходи, заяви той. Според него обаче част от включените в програмата ремонти не би трябвало да се финансират с дълг, а чрез текущите ремонтни програми на общината.

Двамата съветници защитиха и включването на инфраструктурни проекти извън централната част на столицата. Димитров посочи булевардите Рожен, Илиянци и Копенхаген, както и обекти във Връбница и Люлин. Голяма част от обектите всъщност са в северната част на града, там, където сме казали, че трябва да има фокус, заяви той. Лилков също открои разширението на Ломско шосе, Челопешкото шосе и връзките със Северната скоростна тангента.

Различия между двамата има по отношение на инвестициите в градския транспорт. Според Синя София част от автобусните линии трябва да бъдат предоставени на частни оператори, които сами да поемат разходите за нов подвижен състав. Столичният градски транспорт не се нуждае от непрекъснати финансови инжекции, а от много сериозна реформа, заяви Лилков.

Димитров се съгласи, че е необходимо по-добро управление на общинските транспортни дружества, но защити предвиденото закупуване на нови превозни средства. По думите му от около 600 автобуса ще бъдат подменени 200 от най-старите. Той допусна в бъдеще част от обществения транспорт да бъде поет от частни оператори, но при много ясни условия, които да защитават обществения интерес.

По отношение на цената на градския транспорт Лилков заяви, че сред общинските съветници има разбиране билетът да не поскъпва до края на мандата. Според него новата система за паркиране може да осигури допълнителни приходи и да помогне за запазването на достъпна цена на обществения транспорт.

Двамата коментираха и проблемите на Топлофикация София. Димитров увери столичани, че топла вода и отопление ще има и този сезон, но подчерта, че предстои сериозен разговор с държавата и че дружеството се нуждае от частни инвестиции, като според него най-добрият вариант е концесия.

Значително по-тревожна оценка направи Лилков. Дългът е огромен, техническото състояние на мрежата е буквално пред колапс, заяви той. По думите му дори изборът на отлично ново ръководство няма да бъде достатъчен без мащабна външна инвестиция.