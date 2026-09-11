Вили Лилков поиска реформа и частни оператори в градския транспорт в София

Столичният общински съвет одобри поемането на дълг до 367 милиона евро за мащабна инвестиционна програма, включваща обновяване на градския транспорт и ключови инфраструктурни проекти. В ефира на Твоят ден общинските съветници Бойко Димитров от ПП-ДБ и Вили Лилков от Синя София се обединиха около необходимостта от инвестиции, но очертаха различни виждания за част от разходите.
Димитров обясни, че половината от финансирането ще бъде осигурено от Европейската инвестиционна банка, а за останалата част ще бъде проведена открита процедура за избор на кредитираща институция. Усвояването е тогава, когато има реална нужда от разплащане, подчерта той и уточни, че средствата няма да бъдат изразходвани наведнъж.
Лилков определи решението за заем като правилно и посочи, че София има добър кредитен рейтинг и възможност да обслужва задълженията си. Няма опасност, защото ние ще плащаме по този дълг по-малко от 10% от собствените приходи, заяви той. Според него обаче част от включените в програмата ремонти не би трябвало да се финансират с дълг, а чрез текущите ремонтни програми на общината.
Двамата съветници защитиха и включването на инфраструктурни проекти извън централната част на столицата. Димитров посочи булевардите Рожен, Илиянци и Копенхаген, както и обекти във Връбница и Люлин. Голяма част от обектите всъщност са в северната част на града, там, където сме казали, че трябва да има фокус, заяви той. Лилков също открои разширението на Ломско шосе, Челопешкото шосе и връзките със Северната скоростна тангента.
Различия между двамата има по отношение на инвестициите в градския транспорт. Според Синя София част от автобусните линии трябва да бъдат предоставени на частни оператори, които сами да поемат разходите за нов подвижен състав. Столичният градски транспорт не се нуждае от непрекъснати финансови инжекции, а от много сериозна реформа, заяви Лилков.
Димитров се съгласи, че е необходимо по-добро управление на общинските транспортни дружества, но защити предвиденото закупуване на нови превозни средства. По думите му от около 600 автобуса ще бъдат подменени 200 от най-старите. Той допусна в бъдеще част от обществения транспорт да бъде поет от частни оператори, но при много ясни условия, които да защитават обществения интерес.
По отношение на цената на градския транспорт Лилков заяви, че сред общинските съветници има разбиране билетът да не поскъпва до края на мандата. Според него новата система за паркиране може да осигури допълнителни приходи и да помогне за запазването на достъпна цена на обществения транспорт.
Двамата коментираха и проблемите на Топлофикация София. Димитров увери столичани, че топла вода и отопление ще има и този сезон, но подчерта, че предстои сериозен разговор с държавата и че дружеството се нуждае от частни инвестиции, като според него най-добрият вариант е концесия.
Значително по-тревожна оценка направи Лилков. Дългът е огромен, техническото състояние на мрежата е буквално пред колапс, заяви той. По думите му дори изборът на отлично ново ръководство няма да бъде достатъчен без мащабна външна инвестиция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 София няма водна инфраструктура
Още не сте направили данък смет да е на човек.
А вие отново ще лапате комисионни за нови автобуси.
СИ 30% увеличение-Трайков, два пъти отменена формула от ВАС и ЕС.
Хората пропищяха от драстично увеличение на студена вода, подгряване топла вода, цени парно, смяна дистанционни уреди с топломери 580 лева.
Шокова терапия с въвеждане на ойрото.
А насреща една кръгла нула и въпиюща мръсотия.
10:54 11.09.2026
2 Престанете с Презастрояването
На 12-ти ще има протест срещу ВЕИ-та, предвидени от Гюров в цяла България, включително и в София и София област.
Коментиран от #10
10:57 11.09.2026
3 Никой
10:59 11.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мръсни номера
11:09 11.09.2026
6 Боруна Лом
Коментиран от #11
11:10 11.09.2026
7 Лост
11:11 11.09.2026
8 Лили Вилков
11:12 11.09.2026
9 успех
Коментиран от #12, #29
11:12 11.09.2026
10 От Младост
До коментар #2 от "Престанете с Презастрояването":Който се опълчи на строителната мафия отива в затвора като кметицата ни.
11:13 11.09.2026
11 фффф
До коментар #6 от "Боруна Лом":...3 в 1, пропуснал си меката китка
11:14 11.09.2026
12 Бай Тошо
До коментар #9 от "успех":Честито!
11:15 11.09.2026
13 Тик-Ток
11:15 11.09.2026
14 Летя си с колата
11:18 11.09.2026
15 Софето
11:27 11.09.2026
16 Джихади Йово
11:32 11.09.2026
17 Социализма ли бе близо до Бог или капита
Един турски манафин взел един лотариен билет в Цариград, паднал му се един английски параход. Като го въвели в парахода и му казали, че това е негово, той полудял.
"Словото бе Бог"
НБ, 11.1.1942г., неделя, 10:00ч., София
Учителя Беинса Дуно)
11:33 11.09.2026
18 Чунчо
11:35 11.09.2026
19 Ватманяк
11:41 11.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ний ша Ва упрайм
11:42 11.09.2026
22 Да свири на дудук,
11:43 11.09.2026
23 гост
Транспорта да си остане общински и да са публични разходите !
11:44 11.09.2026
24 Перо
11:45 11.09.2026
25 Павел Пенев
11:45 11.09.2026
26 Тия в общината,
11:46 11.09.2026
27 Откъде изровихте тоя, бе
11:53 11.09.2026
28 инж.Ганчев
11:57 11.09.2026
29 Троян
До коментар #9 от "успех":Да дойда във Пловдив? Категория само за космонавт нямам. Лудница е. Пък и без това не ми се върти геврек. На посещение може Пловдив е изключително хубав град.
12:05 11.09.2026
30 Още помним
12:16 11.09.2026