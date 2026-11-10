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Наемите растат, но рискът остава за собственика
  Тема: Недвижими имоти

Наемите растат, но рискът остава за собственика

10 Ноември, 2026 12:45 638 9

  • наеми-
  • имоти-
  • наемодатели-
  • жилищен пазар

Испански инвеститор с 11 жилища твърди, че несигурността около неплатените наеми го е накарала да остави три ремонтирани имота празни

Наемите растат, но рискът остава за собственика - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Да притежаваш 11 жилища, но да оставиш три от тях празни след ремонт. Това е решението, което 32-годишният испански инвеститор Хавиер Медина казва, че е взел заради несигурността около неплатените наеми и трудното възстановяване на владението върху имотите.

Медина е придобил жилищата със свои спестявания и банково финансиране. По думите му има шест ипотеки, отдава 10 от имотите за дългосрочно ползване, а един използва за наемане на отделни стаи.

„Правителството открито ни казва на собствениците да не отдават жилища на уязвими хора, защото няма да можем да ги изведем при неплащане“, заявява той в интервю през февруари 2026 г. Цитатът е припомнен от испанския вестник „Вос Попули“ на фона на нови промени в правилата за наемите.

Три жилища остават извън пазара

Основното притеснение на Медина не е само дали наемателят ще спре да плаща. Той поставя въпроса и колко време ще бъде необходимо, за да си върне имота, както и дали първоначално договорените условия ще останат в сила.

„Как да отдам жилище, ако после ми кажат, че договорът вероятно може да бъде подновяван до 2029-2030 г., според това каквото решат те?“, пита инвеститорът.

През ноември 2024 г. той е разказал, че проверява все по-внимателно профила на кандидат-наемателите и използва застраховки срещу неплащане. По думите му именно несигурността го е накарала временно да не предлага три наскоро ремонтирани имота.

Испанският спор за защитата на наемателите

В Испания нормативен акт, в сила от 8 октомври 2026 г., удължава до декември 2030 г. защитата срещу определени принудителни извеждания на уязвими домакинства. Предвидени са изисквания и механизми за компенсация на собствениците в конкретни случаи.

Друг акт трябва да промени от 15 ноември правилата за подновяване на някои договори за наем и да предвиди обезщетения при отказ от подновяване, с определени изключения. Продължаването на действието на двете мерки зависи от парламентарната им процедура.

Данните на Idealista показват, че средната обявена цена за наем в Испания е достигнала 15,1 евро на квадратен метър през октомври, или с 5,6% повече за година. В същото време предлагането на жилища за дългосрочен наем е намаляло с 10% през третото тримесечие.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз Кочо

    6 1 Отговор
    Когато наемът надхвърли финансовите възможности на хората в даден район, имотът остава празен, носи загуби на собственика и той е принуден да намали цената.
    Така че НЯКОИ наеми могат да си растат колкото искат но имотите ще стоят празни

    12:51 10.11.2026

  • 2 Цецо Асенов

    2 1 Отговор
    Рискът с един имот и актив е ВИНАГИ за собственика ....

    12:53 10.11.2026

  • 3 Амадо

    3 1 Отговор
    Е как тъй риск язе давам под наем едната стая и наблюдавам наемателъ с камера. А счупи нещо а му скочих на врато

    Коментиран от #7

    12:55 10.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Аз Кочо

    2 0 Отговор
    Е даде ама тоа моа хазаин мине не мине 3 - 4 месеца и ми дига наема и само вика тя инфлацията , тя онака

    Коментиран от #6

    13:02 10.11.2026

  • 6 Амадо

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Аз Кочо":

    На мене от тия тарикатлък ми избегаха сичките и наематели и сега си играя на наемодател ама никой не звъни. Седя си празен но с гуема цена

    13:05 10.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Аз Кочо

    0 0 Отговор
    На много места по света и в България наемите вече не са достатъчни, за да покриват изцяло вноските по ипотечните кредити и разходите за поддръжка на имотите. Това явление се наблюдава в редица големи градове и развити пазари през последните няколко години.
    Това доказва ценовият балон който всички правителства банки продавачи и брокери така старателно отричаха

    13:19 10.11.2026