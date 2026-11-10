Наемите растат, но рискът остава за собственика

Да притежаваш 11 жилища, но да оставиш три от тях празни след ремонт. Това е решението, което 32-годишният испански инвеститор Хавиер Медина казва, че е взел заради несигурността около неплатените наеми и трудното възстановяване на владението върху имотите.

Медина е придобил жилищата със свои спестявания и банково финансиране. По думите му има шест ипотеки, отдава 10 от имотите за дългосрочно ползване, а един използва за наемане на отделни стаи.

„Правителството открито ни казва на собствениците да не отдават жилища на уязвими хора, защото няма да можем да ги изведем при неплащане“, заявява той в интервю през февруари 2026 г. Цитатът е припомнен от испанския вестник „Вос Попули“ на фона на нови промени в правилата за наемите.

Три жилища остават извън пазара

Основното притеснение на Медина не е само дали наемателят ще спре да плаща. Той поставя въпроса и колко време ще бъде необходимо, за да си върне имота, както и дали първоначално договорените условия ще останат в сила.

„Как да отдам жилище, ако после ми кажат, че договорът вероятно може да бъде подновяван до 2029-2030 г., според това каквото решат те?“, пита инвеститорът.

През ноември 2024 г. той е разказал, че проверява все по-внимателно профила на кандидат-наемателите и използва застраховки срещу неплащане. По думите му именно несигурността го е накарала временно да не предлага три наскоро ремонтирани имота.

Испанският спор за защитата на наемателите

В Испания нормативен акт, в сила от 8 октомври 2026 г., удължава до декември 2030 г. защитата срещу определени принудителни извеждания на уязвими домакинства. Предвидени са изисквания и механизми за компенсация на собствениците в конкретни случаи.

Друг акт трябва да промени от 15 ноември правилата за подновяване на някои договори за наем и да предвиди обезщетения при отказ от подновяване, с определени изключения. Продължаването на действието на двете мерки зависи от парламентарната им процедура.

Данните на Idealista показват, че средната обявена цена за наем в Испания е достигнала 15,1 евро на квадратен метър през октомври, или с 5,6% повече за година. В същото време предлагането на жилища за дългосрочен наем е намаляло с 10% през третото тримесечие.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg