МВР разпространи СНИМКИ и ВИДЕО от ареста на прокурорския син Васил Михайлов

23 Май, 2026 12:02 3 361 60

Когато държавата си е на мястото, резултатът се вижда, заяви вътрешният министър

Снимка: МВР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Издирваният, известен като "Прокурорския син", бе открит и задържан пред входа на блок в столичния квартал "Свобода".

Подробности за полицейските действия съобщи главен комисар Мартин Златков, впд директор на ГДБОП. Той каза, че търсеният е с променен външен вид до степен трудно да бъде разпознат. „Работата по този случай продължава повече от два месеца, като са получавани множество сигнали и по всички тях е работено.

Снимка: МВР

Колегите проведоха поредица от изключително сложни и опасни мероприятия, след което издирваният беше локализиран и задържан. Това е един от поредните адреси, където се е укривал“, поясни Златков и посочи, че при предприетите полицейски действия по задържането е бил изненадан и не е оказал съпротива.

Снимка: МВР

Ще проведем необходимите беседи със задържания, след което ще бъде предаден на съдебните власти, тъй като има влязла в сила присъда, допълни той.

Снимка: МВР

Според данните на полицията на т.н. Прокурорски син е оказвано съдействие от мрежа от хора, като към момента тези обстоятелства са в процес на изясняване, бе съобщено още на брифинга на директора на ГДБОП.

Главен комисар Мартин Златков изказа благодарност на стотиците служители на ГДБОП, работили неуморно по издирването, както и на колегите си от ДАНС.

Снимка: МВР

Министър Иван Демерджиев благодари на служителите, довели до успешен край акцията по издирването като определи работата им като изключителна операция, голяма координация и професионализъм.
Снимка: МВР

„Когато държавата си е на мястото, резултатът се вижда“, заяви вътрешният министър.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Жоро

    23 25 Отговор
    Тоя с белезниците статист ли е, или съсед от входа?
    Стотици полицаи от ГДБОП и ДАНС... за един дребен хулиган.
    Дръжте се, че държавата идва.

    Коментиран от #4, #17, #33, #39, #42, #56

    12:08 23.05.2026

  • 3 име

    55 3 Отговор
    Хубава работа, ама сега трябва да счупите и ръчичките на всички в МВР, съда и прокуратурата, дето го укриваха

    12:08 23.05.2026

  • 4 Боко

    17 5 Отговор

    До коментар #2 от "Жоро":

    Не видях чистачката там ли беше иначе ще го истърват.

    12:10 23.05.2026

  • 5 Aлфа Вълкът

    22 2 Отговор
    Можеше да качите снимката на която прилича на талибан.

    12:10 23.05.2026

  • 6 безпартиен

    33 2 Отговор
    Този ли е най големият бандит,че не могат да го хванат толкова време? Сега трябва да се каже КОИ с тези които са помагали за укриването! Дали има лица на бюджетна издръжка? Мисля,че само до тук ще разберем-намерен и задържан! Всичко останало е ПАРИ!

    12:11 23.05.2026

  • 7 дондьо 2026

    25 3 Отговор
    време беше такива наглеци
    да си получат заслуженото!
    този млад човек е антипод
    на демокрацията в България!
    Дано новото мнозинство успее да се справи!

    Коментиран от #57

    12:11 23.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дудов

    20 1 Отговор
    Когато държавата си е на мястото, резултатът се вижда“,....Ако си беше на мястото държавота то тоя боклук отдавна нямаше да произвежда въглероден двуокис

    12:25 23.05.2026

  • 10 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    22 7 Отговор
    Те хората, които показаха как трябва да се работи по време на кабинета Гюров вече са отстранени.
    Единствения останал е Кандов, който заради големия му рейтинг ще го държат докато минат президентските избори да не стане вице на някой. Но и на него му запушиха устата и го покриха.
    А това, че мунчовци уволниха всички българи-патриоти в земеделието след толкова разкрития, които направиха, че ни тровят си е национално предателство!

    Коментиран от #44, #58

    12:25 23.05.2026

  • 11 Неда

    13 1 Отговор
    Мда-а-а.Вижда се.Навремето ме викахме бой на негри в тъмна нощ.Интересното в случая е защо ги публикувате изобщо?Да се чуди човек.Кадрите биха могли да са от всяко друго мероприятие.

    12:25 23.05.2026

  • 12 Съсед

    16 1 Отговор
    Па той си е бил вкъщи, какво толкова го "издирват"...

    Коментиран от #13

    12:28 23.05.2026

  • 13 Дзак

    12 0 Отговор

    До коментар #12 от "Съсед":

    Петър песото кога?

    12:37 23.05.2026

  • 14 Никой

    10 0 Отговор
    Държавата все още не си е на мястото и благодарение на вековната си хитрост оцеляваме.

    Хванали един квартален хулиган - ама няма обяснение за други акробатики.

    Натиснете все пак - независимо от условията. реално нещо.

    Може би така ще я караме - то това е супер един вид.

    Коментиран от #25

    12:41 23.05.2026

  • 15 Бангаранга на отворкото

    24 1 Отговор
    А, какво стана? Отворкото дето се правеше на големия бияч нещо седи като виновна ученичка пред маскираните. На тях що не се опита да им се прави на бияч или това го може само на слабички и възрастни хора ?
    Сега в зандана ще е булка. Ще има бангаранга сутрин, обед и вечер и като излезе вече няма да знае от кой пол е.

    Коментиран от #20

    12:43 23.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Напротив!

    24 0 Отговор

    До коментар #2 от "Жоро":

    Не е дребен хулиган, а извратен психопат, който унижава хора, пребива ги, заснема ги, заплашва ги...

    12:49 23.05.2026

  • 18 Артилерист

    17 0 Отговор
    Този прокурорски син нагледно показва на какво са способни разглезените наследници на овластените. По моите наблюдения същото започна да се случва след 1975-80 г. на миналия век с децата на номенклатурчиците на Т. Живков. Започна се едно родово онаследяване и уреждане на роднински начала на ръководните позиции. Без значение колко бездарни и аморални бяха. Във Военна академия например се стигна да я наричат "публичен дом", заради уредените на "работа" там метреси на началниците от големите щабове. А децата на активни другари ставаха началници на своите рецензенти. В една катедра например, пък талантлив изследовател стана "доцент" с 29 публикации и научни разработки, а на сина на "активен" това научно звание беше присъдено само за 5 семпли учебни разработки и той стана началник на този с 29-те, повечето от които оригинални творчески постижения...

    12:50 23.05.2026

  • 19 ДУПНИЦА:

    6 1 Отговор
    А,ГАЛЕВ .......?????????

    12:51 23.05.2026

  • 20 Парадокс БГ

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бангаранга на отворкото":

    Дълго издирваният прокурорски син Васил Михайлов преди 2 месеца е нападнал разследващ полицай от ГДБОП!!!
    Саморазправата се е случила, като прокурорският син идва с двама негови приятели с маски и с бухалки и правят опит за нападение на служител на МВР!!!

    Коментиран от #36

    12:51 23.05.2026

  • 21 Хасковски каунь

    5 3 Отговор
    Кротко момче. Лъчезарно.
    На мравките път правеше

    12:52 23.05.2026

  • 22 ДУПНИЦА:

    6 1 Отговор
    А,ГАЛЕВ .......?????????

    Коментиран от #35

    12:53 23.05.2026

  • 23 Ирония

    9 3 Отговор
    ГЕРБ падна от власт и МВР в България зарацоти на пълни обороти!

    Коментиран от #59

    12:53 23.05.2026

  • 24 Мдаааа

    13 0 Отговор
    Надявам се да са му изтропали една бангаранга в микробуса върху кратуната на тоя сопол

    12:53 23.05.2026

  • 25 Чакай

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Никой":

    Успокой се ,искаш всички епизоди за един ден ли да изгледаш , много бързаш , нямаш търпение ..разбирам те , ама нека да видим лека полека какво ще стане

    12:57 23.05.2026

  • 26 Мнение

    12 0 Отговор
    Този психжпат не показва абсолютно никакви признаци, че може да се поправи. Той е вреден за обществото.

    12:57 23.05.2026

  • 27 Ирония

    8 3 Отговор
    ГЕРБ падна от власт и МВР в България заработи на пълни обороти!

    12:58 23.05.2026

  • 28 Дарове Бангарангов

    10 0 Отговор
    Капеленцето що не го гръмнаха при опит за бягство. Сега ще трябва да го хрантутим от нашите данъци !

    13:01 23.05.2026

  • 29 Истината

    8 3 Отговор
    Този случай е едно грозно, но адски акуратно обобщение на състоянието на "правосъдната" система и държавата като цяло, която беше завладяна от двомата шишковци Шиши Магнитски и Боко Шкафа, които години наред не исщаха да се справят с един от хилядите рецидивисти у нас.

    13:01 23.05.2026

  • 30 Роло Томаси

    9 2 Отговор
    Цялата работа, някак си изглежда много жалка - държавата не може да залови месеци наред обикновен пернишки бек, а народа се чуди защо не намират П. €-то.

    13:02 23.05.2026

  • 31 Хахаха

    10 1 Отговор
    Путинко такива ги праща на фронта на първа линия...

    13:03 23.05.2026

  • 32 Антон Николов

    13 0 Отговор
    Съдията ,който го е пуснал срещу подписка трябва да го последва в една килия като негов съучастник и като корумпиран служител.

    13:04 23.05.2026

  • 33 Възмутен

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Жоро":

    Той е престъпник рецидивист.

    13:05 23.05.2026

  • 34 Трябваше

    7 0 Отговор
    да го напълнят с олово да не избяга пак…

    13:06 23.05.2026

  • 35 Парадокс БГ

    10 0 Отговор

    До коментар #22 от "ДУПНИЦА:":

    С този млад бияч се повтаря същият фарс, както при братята ИзбеГалеви - те го търсят в Гърция, а той си бил у дома.

    13:07 23.05.2026

  • 36 Бангаранга на отворкото

    9 0 Отговор

    До коментар #20 от "Парадокс БГ":

    А, защо не кажеш като започна пукотевицата, че са се разбягали като пилци кога лисицата влезе в пилчарника ? Тоя пъзльо отишъл с авери да търси възмездие, че полицая го е разследвал.
    Колко акъл трябва да има той и тези плиткоумници с него да го направи и да не очаква, че ще бъде посрещнат от дъжд от куршуми? И изобщо, на какво се е надявал, че полицая ще го посрещне с хляб и сол ли?

    13:07 23.05.2026

  • 37 Разумен

    7 2 Отговор
    Очевидно при управлението на ГЕРБ не се е работело активно по издирването на прокурорския син Васил Михайлов!!!
    ГЕРБ и Прокуратурата са му опъвали ЧАДЪР!!!

    13:12 23.05.2026

  • 38 Лило

    6 1 Отговор
    Очевидно е, че МВР въобще не е работило активно до преди месец, ГЕРБ престъпниците са го ппикривали. Добре че се смени правителството.

    Коментиран от #40

    13:16 23.05.2026

  • 39 Питам само?!

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Жоро":

    Знаеш ли колко зверства е извършил за кратко време?!

    Коментиран от #41

    13:19 23.05.2026

  • 40 ПЕТЮ ЕВРАКА ЩО НЕ ГО ТЪРСИХА

    6 0 Отговор

    До коментар #38 от "Лило":

    ТЪЙ АКТИВНО ЦЕЛИ ТРИ ГОДИНИ?;!!!!Що не са натиснали жена му. Тя си е говорила с него наай редовно...

    13:20 23.05.2026

  • 41 по малко са от на боко шишо ервото

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Питам само?!":

    Даган бареков костов .......

    13:21 23.05.2026

  • 42 Альооо

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Жоро":

    Михайлов е състезател по таекуондо и шампион по кикбокс.

    Коментиран от #50

    13:22 23.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Помни, помним...

    6 0 Отговор
    Преди 2 месеца полицай от ГДБОП е помагал на прокурорския син Васил Михайлов.

    13:25 23.05.2026

  • 46 Напротив!

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "ППДБ/ЛГБТ":

    Страшилището Кандев залови прокурорския син, Кандев бе назначен от Премиера Гюров!!

    Коментиран от #48

    13:26 23.05.2026

  • 47 Един социопат по-малко...

    3 1 Отговор
    Със сигурност обаче е фен на източните блата и това ще го довърши ментално

    Коментиран от #49

    13:31 23.05.2026

  • 48 Какво напротив.

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "Напротив!":

    Това голямо страшилище, да беше го арестувал по времето на Гюров, като е толкова велик, а не да чакат да дойде Радев. Много време им отне да арестуват един обикновен гамен.

    13:51 23.05.2026

  • 49 По-вероятно е

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Един социопат по-малко...":

    да е ориентиран към джендърските блата, нали е от поколението z.

    Коментиран от #55

    13:54 23.05.2026

  • 50 Бангаранга на отворкото

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Альооо":

    И като е състезател по таекуондо и шампион по кикбокс, защо седи мирно и прав като виновна ученичка ?
    Май уменията му достигат за такива дето се занимават с шах и възрастни хора, ама в големия шлем при качулките може само да им сгъва кимоната.

    14:10 23.05.2026

  • 51 Врачанин

    3 0 Отговор
    Само не разбрах,перничани,като са такива бабаити и се хвалят с уменията си във въртене на винкел,що го оставиха келеша да ги тероризира?!

    Коментиран от #52

    14:44 23.05.2026

  • 52 Хвали ма уста

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Врачанин":

    Щот им е мек винкела иначе от уста го докарват.

    14:55 23.05.2026

  • 53 КРАЙНО ВРЕМЕ БЕШЕ!

    1 0 Отговор
    Сега остава да втаса в панделата и да излезе от там в състояние в което да му е трудно да прави повече золуми!

    15:25 23.05.2026

  • 54 Нилага

    0 0 Отговор
    Сега е ред на Шуменската пантера

    15:37 23.05.2026

  • 55 Питай го дамаджана

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "По-вероятно е":

    Нали си голям, силен и смел...Със сигурност носи тениска на нисък азиатски диктатор или революционер

    15:57 23.05.2026

  • 56 Мама мия

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Жоро":

    Този да не е от колумбиския картел за дрога Явно с хеликоптери са го следяли / ефкитеь16 Сигурно и те са учасвали /Сега оставка да му конфисковат корабите луксозните джипове и имотите в чужбина Дано го нахранат че Сигурно от седмица не е ял

    17:02 23.05.2026

  • 57 Прав си

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "дондьо 2026":

    МВР СИ Е НА МЯСТОТО ЗАСЛУЖАВАТ НАГРАДА УЧАСВАЛИТЕ В АКЦИЯТА И ЦЯЛОТО Ръковоствоначело с министъра Хала на тези герои

    17:07 23.05.2026

  • 58 Похвално писмо

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":

    От ЦРУ и лично от Тръмп е получино Два месеца тяжко въоръжени полицай хванаха един кукушкар сега народа е спокоен и цените ще паднат

    17:14 23.05.2026

  • 59 Съдба

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ирония":

    ГЕРБ нячаха този капацитет да хванат такъв голям престъпник това е голяма акция с участието на всички европеиски служби Дълго време е следен в дома си За да се види кои му помага И е хваната цялата банда

    17:23 23.05.2026

  • 60 Бг гражданин

    0 0 Отговор
    Сигурно някой го е учил на партизански номера как да се крие от полицията
    Ятаци явки.....

    20:17 23.05.2026