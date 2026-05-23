МВР разпространи СНИМКИ и ВИДЕО от ареста на прокурорския син Васил Михайлов

Издирваният, известен като "Прокурорския син", бе открит и задържан пред входа на блок в столичния квартал "Свобода".
Подробности за полицейските действия съобщи главен комисар Мартин Златков, впд директор на ГДБОП. Той каза, че търсеният е с променен външен вид до степен трудно да бъде разпознат. „Работата по този случай продължава повече от два месеца, като са получавани множество сигнали и по всички тях е работено.
Колегите проведоха поредица от изключително сложни и опасни мероприятия, след което издирваният беше локализиран и задържан. Това е един от поредните адреси, където се е укривал“, поясни Златков и посочи, че при предприетите полицейски действия по задържането е бил изненадан и не е оказал съпротива.
Ще проведем необходимите беседи със задържания, след което ще бъде предаден на съдебните власти, тъй като има влязла в сила присъда, допълни той.
Според данните на полицията на т.н. Прокурорски син е оказвано съдействие от мрежа от хора, като към момента тези обстоятелства са в процес на изясняване, бе съобщено още на брифинга на директора на ГДБОП.
Главен комисар Мартин Златков изказа благодарност на стотиците служители на ГДБОП, работили неуморно по издирването, както и на колегите си от ДАНС.
„Когато държавата си е на мястото, резултатът се вижда“, заяви вътрешният министър.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Жоро
Стотици полицаи от ГДБОП и ДАНС... за един дребен хулиган.
Дръжте се, че държавата идва.
12:08 23.05.2026
4 Боко
До коментар #2 от "Жоро":Не видях чистачката там ли беше иначе ще го истърват.
12:10 23.05.2026
7 дондьо 2026
да си получат заслуженото!
този млад човек е антипод
на демокрацията в България!
Дано новото мнозинство успее да се справи!
12:11 23.05.2026
9 Дудов
12:25 23.05.2026
10 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀
Единствения останал е Кандов, който заради големия му рейтинг ще го държат докато минат президентските избори да не стане вице на някой. Но и на него му запушиха устата и го покриха.
А това, че мунчовци уволниха всички българи-патриоти в земеделието след толкова разкрития, които направиха, че ни тровят си е национално предателство!
12:25 23.05.2026
До коментар #12 от "Съсед":Петър песото кога?
12:37 23.05.2026
14 Никой
Хванали един квартален хулиган - ама няма обяснение за други акробатики.
Натиснете все пак - независимо от условията. реално нещо.
Може би така ще я караме - то това е супер един вид.
12:41 23.05.2026
15 Бангаранга на отворкото
Сега в зандана ще е булка. Ще има бангаранга сутрин, обед и вечер и като излезе вече няма да знае от кой пол е.
12:43 23.05.2026
17 Напротив!
До коментар #2 от "Жоро":Не е дребен хулиган, а извратен психопат, който унижава хора, пребива ги, заснема ги, заплашва ги...
12:49 23.05.2026
20 Парадокс БГ
До коментар #15 от "Бангаранга на отворкото":Дълго издирваният прокурорски син Васил Михайлов преди 2 месеца е нападнал разследващ полицай от ГДБОП!!!
Саморазправата се е случила, като прокурорският син идва с двама негови приятели с маски и с бухалки и правят опит за нападение на служител на МВР!!!
12:51 23.05.2026
На мравките път правеше
25 Чакай
До коментар #14 от "Никой":Успокой се ,искаш всички епизоди за един ден ли да изгледаш , много бързаш , нямаш търпение ..разбирам те , ама нека да видим лека полека какво ще стане
12:57 23.05.2026
33 Възмутен
До коментар #2 от "Жоро":Той е престъпник рецидивист.
13:05 23.05.2026
35 Парадокс БГ
До коментар #22 от "ДУПНИЦА:":С този млад бияч се повтаря същият фарс, както при братята ИзбеГалеви - те го търсят в Гърция, а той си бил у дома.
13:07 23.05.2026
36 Бангаранга на отворкото
До коментар #20 от "Парадокс БГ":А, защо не кажеш като започна пукотевицата, че са се разбягали като пилци кога лисицата влезе в пилчарника ? Тоя пъзльо отишъл с авери да търси възмездие, че полицая го е разследвал.
Колко акъл трябва да има той и тези плиткоумници с него да го направи и да не очаква, че ще бъде посрещнат от дъжд от куршуми? И изобщо, на какво се е надявал, че полицая ще го посрещне с хляб и сол ли?
13:07 23.05.2026
37 Разумен
ГЕРБ и Прокуратурата са му опъвали ЧАДЪР!!!
13:12 23.05.2026
39 Питам само?!
До коментар #2 от "Жоро":Знаеш ли колко зверства е извършил за кратко време?!
13:19 23.05.2026
40 ПЕТЮ ЕВРАКА ЩО НЕ ГО ТЪРСИХА
До коментар #38 от "Лило":ТЪЙ АКТИВНО ЦЕЛИ ТРИ ГОДИНИ?;!!!!Що не са натиснали жена му. Тя си е говорила с него наай редовно...
13:20 23.05.2026
41 по малко са от на боко шишо ервото
До коментар #39 от "Питам само?!":Даган бареков костов .......
13:21 23.05.2026
42 Альооо
До коментар #2 от "Жоро":Михайлов е състезател по таекуондо и шампион по кикбокс.
13:22 23.05.2026
46 Напротив!
До коментар #44 от "ППДБ/ЛГБТ":Страшилището Кандев залови прокурорския син, Кандев бе назначен от Премиера Гюров!!
13:26 23.05.2026
48 Какво напротив.
До коментар #46 от "Напротив!":Това голямо страшилище, да беше го арестувал по времето на Гюров, като е толкова велик, а не да чакат да дойде Радев. Много време им отне да арестуват един обикновен гамен.
13:51 23.05.2026
49 По-вероятно е
До коментар #47 от "Един социопат по-малко...":да е ориентиран към джендърските блата, нали е от поколението z.
13:54 23.05.2026
50 Бангаранга на отворкото
До коментар #42 от "Альооо":И като е състезател по таекуондо и шампион по кикбокс, защо седи мирно и прав като виновна ученичка ?
Май уменията му достигат за такива дето се занимават с шах и възрастни хора, ама в големия шлем при качулките може само да им сгъва кимоната.
14:10 23.05.2026
52 Хвали ма уста
До коментар #51 от "Врачанин":Щот им е мек винкела иначе от уста го докарват.
14:55 23.05.2026
55 Питай го дамаджана
До коментар #49 от "По-вероятно е":Нали си голям, силен и смел...Със сигурност носи тениска на нисък азиатски диктатор или революционер
15:57 23.05.2026
56 Мама мия
До коментар #2 от "Жоро":Този да не е от колумбиския картел за дрога Явно с хеликоптери са го следяли / ефкитеь16 Сигурно и те са учасвали /Сега оставка да му конфисковат корабите луксозните джипове и имотите в чужбина Дано го нахранат че Сигурно от седмица не е ял
17:02 23.05.2026
57 Прав си
До коментар #7 от "дондьо 2026":МВР СИ Е НА МЯСТОТО ЗАСЛУЖАВАТ НАГРАДА УЧАСВАЛИТЕ В АКЦИЯТА И ЦЯЛОТО Ръковоствоначело с министъра Хала на тези герои
17:07 23.05.2026
58 Похвално писмо
До коментар #10 от "ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀":От ЦРУ и лично от Тръмп е получино Два месеца тяжко въоръжени полицай хванаха един кукушкар сега народа е спокоен и цените ще паднат
17:14 23.05.2026
59 Съдба
До коментар #23 от "Ирония":ГЕРБ нячаха този капацитет да хванат такъв голям престъпник това е голяма акция с участието на всички европеиски служби Дълго време е следен в дома си За да се види кои му помага И е хваната цялата банда
17:23 23.05.2026
60 Бг гражданин
Ятаци явки.....
20:17 23.05.2026