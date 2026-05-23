МВР разпространи СНИМКИ и ВИДЕО от ареста на прокурорския син Васил Михайлов

Издирваният, известен като "Прокурорския син", бе открит и задържан пред входа на блок в столичния квартал "Свобода".

Подробности за полицейските действия съобщи главен комисар Мартин Златков, впд директор на ГДБОП. Той каза, че търсеният е с променен външен вид до степен трудно да бъде разпознат. „Работата по този случай продължава повече от два месеца, като са получавани множество сигнали и по всички тях е работено.

Колегите проведоха поредица от изключително сложни и опасни мероприятия, след което издирваният беше локализиран и задържан. Това е един от поредните адреси, където се е укривал“, поясни Златков и посочи, че при предприетите полицейски действия по задържането е бил изненадан и не е оказал съпротива.

Ще проведем необходимите беседи със задържания, след което ще бъде предаден на съдебните власти, тъй като има влязла в сила присъда, допълни той.

Според данните на полицията на т.н. Прокурорски син е оказвано съдействие от мрежа от хора, като към момента тези обстоятелства са в процес на изясняване, бе съобщено още на брифинга на директора на ГДБОП.

Главен комисар Мартин Златков изказа благодарност на стотиците служители на ГДБОП, работили неуморно по издирването, както и на колегите си от ДАНС.

Министър Иван Демерджиев благодари на служителите, довели до успешен край акцията по издирването като определи работата им като изключителна операция, голяма координация и професионализъм.

„Когато държавата си е на мястото, резултатът се вижда“, заяви вътрешният министър.