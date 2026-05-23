Жоао Феликс оглави футболната сцена в Саудитска Арабия и остави Роналдо в сянка

Жоао Феликс се превърна в истинския герой на сезона 2025/26, след като бе отличен за най-добър футболист в местното първенство. Със своята изключителна форма и решаващи изяви, Феликс не само изведе Ал-Насър до шампионската титла, но и засенчи именития си съотборник Кристиано Роналдо.

Феликс изигра 33 срещи през сезона, в които се разписа цели 20 пъти и подаде за още 13 попадения. Тези впечатляващи показатели го превърнаха в незаменим двигател на успеха за Ал-Насър. Въпреки че Роналдо също демонстрира класата си с 28 гола и 2 асистенции в 30 мача, именно младият му сънародник грабна сърцата на феновете и експертите.

Ал-Насър триумфира на върха на класирането с 86 точки – само две повече от основния конкурент Ал-Хилал. Третото място бе заето от Ал-Ахли, които завършиха с 81 точки. Сезонът предложи истинска драма до последния кръг, а всяка точка се оказа решаваща.

Не по-малко заслужено признание получи и вратарят на Ал-Ахли – Едуар Менди. Той бе избран за най-добър страж на шампионата, след като с блестящите си намеси помогна на тима си да се бори до последно за челните позиции.