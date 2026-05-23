Жоао Феликс оглави футболната сцена в Саудитска Арабия и остави Роналдо в сянка

23 Май, 2026 12:54 940 2

  • жоао феликс-
  • кристиано роналдо-
  • ал-насър-
  • саудитска арабия-
  • шампион-
  • футбол-
  • най-добър играч-
  • едуар менди-
  • ал-ахли-
  • сезон 2025/26

Португалският талант изведе Ал-Насър до титлата и грабна приза за най-добър играч на сезона

Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Жоао Феликс се превърна в истинския герой на сезона 2025/26, след като бе отличен за най-добър футболист в местното първенство. Със своята изключителна форма и решаващи изяви, Феликс не само изведе Ал-Насър до шампионската титла, но и засенчи именития си съотборник Кристиано Роналдо.

Феликс изигра 33 срещи през сезона, в които се разписа цели 20 пъти и подаде за още 13 попадения. Тези впечатляващи показатели го превърнаха в незаменим двигател на успеха за Ал-Насър. Въпреки че Роналдо също демонстрира класата си с 28 гола и 2 асистенции в 30 мача, именно младият му сънародник грабна сърцата на феновете и експертите.

Ал-Насър триумфира на върха на класирането с 86 точки – само две повече от основния конкурент Ал-Хилал. Третото място бе заето от Ал-Ахли, които завършиха с 81 точки. Сезонът предложи истинска драма до последния кръг, а всяка точка се оказа решаваща.

Не по-малко заслужено признание получи и вратарят на Ал-Ахли – Едуар Менди. Той бе избран за най-добър страж на шампионата, след като с блестящите си намеси помогна на тима си да се бори до последно за челните позиции.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ханъ

    2 2 Отговор
    Говвналдо не харесва това …… Дайте дузпа да не плаче !

    Коментиран от #2

    13:17 23.05.2026

  • 2 Пешо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ханъ":

    Пеналдо удари дъното в камилската лига!

    14:10 23.05.2026

