САЩ отстраниха Израел от преговорите с Иран, оставяйки го с липса на информация за отношенията на Вашингтон с Техеран и принуден да събира информация чрез лидери и дипломати в региона, съобщава New York Times, позовавайки се на неназовани израелски служители.

„Администрацията на Тръмп до тавака степен отстрани Израел, че неговите лидери са практически откъснати от преговорите за прекратяване на огъня между САЩ и Иран. Липсвайки информация от най-близкия си съюзник, израелците са принудени да събират каквото могат за дискусиите между Вашингтон и Техеран чрез връзките си с лидери и дипломати в региона, както и чрез собственото си наблюдение в Иран“, се казва в доклада.

Според неназовани, американски служители Тръмп гледа на израелския премиер Бенямин Нетаняху като на военен съюзник, но не и като на близък партньор в преговорите с иранците. В тази връзка вестникът пише, че Нетаняху, който преди това беше „втори пилот на Тръмп“ в борбата срещу Иран, сега се е превърнал в обикновен „пътник“.

„Израел се озова в позиция, в която е понижен от равностоен партньор до нещо по-близко до подизпълнител на американските военни“, оценява вестникът, отбелязвайки, че това може да има сериозни последици за Израел и е „унизителен удар“ за Нетаняху, който е изправен пред тежка кампания за преизбиране тази година.