САЩ отстраниха Израел от преговорите с Иран

23 Май, 2026 12:43

  • израел-
  • иран-
  • сащ-
  • позиция

Израел се озова в позиция, в която е понижен от равностоен партньор до нещо по-близко до подизпълнител на американските военни

САЩ отстраниха Израел от преговорите с Иран - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

САЩ отстраниха Израел от преговорите с Иран, оставяйки го с липса на информация за отношенията на Вашингтон с Техеран и принуден да събира информация чрез лидери и дипломати в региона, съобщава New York Times, позовавайки се на неназовани израелски служители.

Администрацията на Тръмп до тавака степен отстрани Израел, че неговите лидери са практически откъснати от преговорите за прекратяване на огъня между САЩ и Иран. Липсвайки информация от най-близкия си съюзник, израелците са принудени да събират каквото могат за дискусиите между Вашингтон и Техеран чрез връзките си с лидери и дипломати в региона, както и чрез собственото си наблюдение в Иран“, се казва в доклада.

Според неназовани, американски служители Тръмп гледа на израелския премиер Бенямин Нетаняху като на военен съюзник, но не и като на близък партньор в преговорите с иранците. В тази връзка вестникът пише, че Нетаняху, който преди това беше „втори пилот на Тръмп“ в борбата срещу Иран, сега се е превърнал в обикновен „пътник“.

Израел се озова в позиция, в която е понижен от равностоен партньор до нещо по-близко до подизпълнител на американските военни“, оценява вестникът, отбелязвайки, че това може да има сериозни последици за Израел и е „унизителен удар“ за Нетаняху, който е изправен пред тежка кампания за преизбиране тази година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мурка

    32 3 Отговор
    махнаха ТУМОРА ОТ НАСТОЯЩЕТО----- излизат досиетата на ЕПЩАЙН

    12:51 23.05.2026

  • 5 И Киев е Руски

    25 4 Отговор
    Трият.Никаква свобода на словото

    12:52 23.05.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 18 Отговор
    ГНОМа , в началото на(22г.) ,,СВО,,-цитирам по памет-----И АКО само някой посмее да ни се набърка в сво-то , ще види такъв отговор , който не е виждал в историята си!(запада , ЕС).......26г---(след гръмнатия блок , пълен със,,студенти,,-дрон оператори, вчера),,Нивото на цинизъм сред европейските членове на Съвета за сигурност на ООН е извън контрол,,

    12:53 23.05.2026

  • 7 Овчар

    26 1 Отговор
    Дори и овчарите вече знаем че величието на вампирите е към своя край..!

    12:54 23.05.2026

  • 8 оня с коня

    14 3 Отговор
    САЩ си водят тяхна Война с Иран,Израел си води СЪЩО тяхна си война с Иран и Хизбула,така че не е редно някой да присъства на Чужди преговори.И да каже Ню Йорк таймс:Ще присъства ли Хизбула на Ирано-Американските преговори или НЕ?А ако междувременно попитаме бат Бойко има ли и Американски "Мисирки",отговорът му ще е Твърдо "ДА":)

    12:55 23.05.2026

  • 9 И Киев е Руски

    17 2 Отговор
    Едно половите от Ф...и яко цензурират

    12:57 23.05.2026

  • 10 Артилерист

    28 2 Отговор
    "Миротворецът" Тръмп беше натопен от Нетаняху, зет си Кушнер и компанията му в тази война и сега се чуди как да се измъкне с по-малко негативни последици...

    12:59 23.05.2026

  • 11 Архимандрисандрит Бибиян

    14 1 Отговор
    Кога Изреел е очаствал у преговорите до сеги?

    13:00 23.05.2026

  • 12 Вестникът нищо не може

    11 1 Отговор
    да оценява!Вестникът е оценяван!

    13:00 23.05.2026

  • 13 ЦИОНИТЕ НАБУТАХА ДОНИ

    23 1 Отговор
    Показаха на целия свят, че американците са слуги на рогатия и са второстепенни играчи.

    13:00 23.05.2026

  • 14 Вовата съм

    21 2 Отговор
    Ако краварите дори само допуснат, че извора на проблемите е Сраел, ще се оправи всичко

    13:01 23.05.2026

  • 15 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    19 1 Отговор
    Упадъка на англосаксите.

    Коментиран от #30

    13:02 23.05.2026

  • 16 Е ТОВА Е МНОГОО

    18 0 Отговор
    ЯКО. ОСЪЗНА ТРЪМП ЧЕ ТЕЗИ ЕВРЕИТЕ И НАТАНЯХУ МУ ПРЕЧАТ И ЧЕ НАПРАВИХА ГОЛЯМА ГРЕШКА. ДАНО ДА Е ТАКА КАКТО ПИШИТЕ.

    13:03 23.05.2026

  • 17 Тъпото руско говедо

    4 19 Отговор
    Тепърва Русия ще бъде изплирана, отстранена...

    Коментиран от #19

    13:05 23.05.2026

  • 18 ВСЕКИ ПОВЯРВАЛ НА ЕВРЕЙ

    19 0 Отговор
    Е прецакан. Дони го разбра по трудния начин.

    13:07 23.05.2026

  • 19 И Киев е Руски

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Тъпото руско говедо":

    Не обиждай бащ.Ти

    13:07 23.05.2026

  • 20 Докато израел не изчзе от картата на

    16 1 Отговор
    Света , няма да има мир във близкия изток !!!!

    13:08 23.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ми то.....

    17 3 Отговор
    Евреите искат воина искат да убиват , то защо оня със мустачките правеше сапун по стара рецепта !!

    13:11 23.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Така

    7 0 Отговор
    И трябва да бъде

    13:13 23.05.2026

  • 25 А ГДЕ

    11 1 Отговор
    Кая Калас?????

    13:14 23.05.2026

  • 26 Бай Дончо

    13 1 Отговор
    Като им спра подкрепата със оръжие защото евреите се правят на тарикати и ние се набутахме със милиарди , ще се удремят като във небрано лозе лихварите и лихварчетата евреиски и нетаняху също !!!!!

    13:17 23.05.2026

  • 27 Хайл майл

    11 1 Отговор

    До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Да, вие от него се учите. Даже той би се изчервил от това което става в окупирани от евреите територии.

    Коментиран от #28

    13:23 23.05.2026

  • 28 И Киев е Руски

    6 1 Отговор

    До коментар #27 от "Хайл майл":

    Що отговаряш на тоя кастрат

    13:28 23.05.2026

  • 29 Kaлпазанин

    6 2 Отговор
    Не трябва да е понижен ,а унищожен .нема такава държава ние знаем за Палестина

    13:32 23.05.2026

  • 30 стоян

    2 6 Отговор

    До коментар #15 от "ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ":

    До 15 ком - другар докато наблюдаваш англосаксите мюслюманската федерация с москвабад ще фалира и разпадне

    14:07 23.05.2026

  • 31 неграмотника се познава по причастията

    4 0 Отговор
    А вие защо сте списали цяла официална статия, липсвайки ви базово познаване на българския език?

    14:55 23.05.2026

  • 32 Цвете

    4 1 Отговор
    МОЖЕ БИ, ЩАТИТЕ ИМАТ ПРЕДВИД НЕЩО, ЗА ДА ОТСТРАНЯТ ИЗРАЕЛ ОТ ПРЕГОВОРИТЕ ?! ДИПЛОМАЦИЯ И С ОТСТЪПКИ СЕ ПОСТИГА УСПЕХ. 👍👏👍

    15:01 23.05.2026

  • 33 Феникс

    5 1 Отговор
    Евреите са болна нация, с тях не може да се преговаря !

    Коментиран от #36

    15:02 23.05.2026

  • 34 Жеката

    2 0 Отговор
    Разгеле, Тръмпито може и да се оправи, без израелците да го лекуват! Разгеле!

    15:06 23.05.2026

  • 35 Гост

    3 0 Отговор
    Противно на всеобщото схващания, аз смятам, че Израел са марионетка на сащ.
    Сащ нападнаха Иран заради петрола и урана. Така правят с всички, които имат нещо ценно.

    15:28 23.05.2026

  • 36 Гост

    0 3 Отговор

    До коментар #33 от "Феникс":

    Стига с този антисемитизъм. Изтърка се. Познаваш ли изобщо евреин?

    15:29 23.05.2026