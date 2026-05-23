САЩ отстраниха Израел от преговорите с Иран, оставяйки го с липса на информация за отношенията на Вашингтон с Техеран и принуден да събира информация чрез лидери и дипломати в региона, съобщава New York Times, позовавайки се на неназовани израелски служители.
„Администрацията на Тръмп до тавака степен отстрани Израел, че неговите лидери са практически откъснати от преговорите за прекратяване на огъня между САЩ и Иран. Липсвайки информация от най-близкия си съюзник, израелците са принудени да събират каквото могат за дискусиите между Вашингтон и Техеран чрез връзките си с лидери и дипломати в региона, както и чрез собственото си наблюдение в Иран“, се казва в доклада.
Според неназовани, американски служители Тръмп гледа на израелския премиер Бенямин Нетаняху като на военен съюзник, но не и като на близък партньор в преговорите с иранците. В тази връзка вестникът пише, че Нетаняху, който преди това беше „втори пилот на Тръмп“ в борбата срещу Иран, сега се е превърнал в обикновен „пътник“.
„Израел се озова в позиция, в която е понижен от равностоен партньор до нещо по-близко до подизпълнител на американските военни“, оценява вестникът, отбелязвайки, че това може да има сериозни последици за Израел и е „унизителен удар“ за Нетаняху, който е изправен пред тежка кампания за преизбиране тази година.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Мурка
12:51 23.05.2026
5 И Киев е Руски
12:52 23.05.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
12:53 23.05.2026
7 Овчар
12:54 23.05.2026
8 оня с коня
12:55 23.05.2026
9 И Киев е Руски
12:57 23.05.2026
10 Артилерист
12:59 23.05.2026
11 Архимандрисандрит Бибиян
13:00 23.05.2026
12 Вестникът нищо не може
13:00 23.05.2026
13 ЦИОНИТЕ НАБУТАХА ДОНИ
13:00 23.05.2026
14 Вовата съм
13:01 23.05.2026
15 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ
Коментиран от #30
13:02 23.05.2026
16 Е ТОВА Е МНОГОО
13:03 23.05.2026
17 Тъпото руско говедо
Коментиран от #19
13:05 23.05.2026
18 ВСЕКИ ПОВЯРВАЛ НА ЕВРЕЙ
13:07 23.05.2026
19 И Киев е Руски
До коментар #17 от "Тъпото руско говедо":Не обиждай бащ.Ти
13:07 23.05.2026
20 Докато израел не изчзе от картата на
13:08 23.05.2026
22 Ми то.....
13:11 23.05.2026
24 Така
13:13 23.05.2026
25 А ГДЕ
13:14 23.05.2026
26 Бай Дончо
13:17 23.05.2026
27 Хайл майл
До коментар #23 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Да, вие от него се учите. Даже той би се изчервил от това което става в окупирани от евреите територии.
Коментиран от #28
13:23 23.05.2026
28 И Киев е Руски
До коментар #27 от "Хайл майл":Що отговаряш на тоя кастрат
13:28 23.05.2026
29 Kaлпазанин
13:32 23.05.2026
30 стоян
До коментар #15 от "ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ":До 15 ком - другар докато наблюдаваш англосаксите мюслюманската федерация с москвабад ще фалира и разпадне
14:07 23.05.2026
31 неграмотника се познава по причастията
14:55 23.05.2026
32 Цвете
15:01 23.05.2026
33 Феникс
Коментиран от #36
15:02 23.05.2026
34 Жеката
15:06 23.05.2026
35 Гост
Сащ нападнаха Иран заради петрола и урана. Така правят с всички, които имат нещо ценно.
15:28 23.05.2026
36 Гост
До коментар #33 от "Феникс":Стига с този антисемитизъм. Изтърка се. Познаваш ли изобщо евреин?
15:29 23.05.2026