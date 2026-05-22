За стрелбата на 8 май в центъра на Варна са задържани двама украински граждани, повдигнато им е обвинение за отвличане

22 Май, 2026 18:36 1 200 38

Потърпевшият от действията им мъж е установен, по случая са извършени много разпити

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За инцидента от 8 май в центъра на Варна, когато бе простреляна възрастна жена в ръката, са задържани двама украински граждани, съобщи говорителят на Окръжната прокуратура в града Радослав Лазаров. По думите му първоначалното обвинение срещу тях за опит за убийство е променено в отвличане и противозаконно лишаване от свобода. Лазаров уточни, че събраните по случая доказателства разкриват различна фактическа обстановка, изброи БТА.

Двамата мъже са задържани за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в съда за постоянния им арест. Потърпевшият от действията им мъж е установен, по случая са извършени много разпити, допълни Лазаров.

Началникът на дирекцията на полицията във Варна старши комисар Цветан Пировски посочи, че след стрелбата в центъра на града двамата въоръжени са избягали с автомобил. Пътьом те изхвърлили оръжието – 9-милиметров пистолет. По-късно двамата са засечени в Слънчев бряг, където живеели.

На 13 май се преместили в Пловдив, като са сменяли ежедневно квартирите си, но полицията ги е установила и заедно с група от специализирани сили ги е задържала. В единия е намерен паспорт с други имена, но същата снимка, което подсказва, че са очаквали да напуснат страната, допълни Пировски.

Двамата задържани вече са конвоирани до Варна. За отвлечения мъж Пировски посочи, че е постоянно пребиваващ в България.

Разследването продължава.


  • 1 стоян георгиев

    54 2 Отговор
    Бандеровски "герои" 😂 сигурно са решили, че са на фронта, бухаха

    18:38 22.05.2026

  • 2 Пич

    71 2 Отговор
    Какво мълчание, какво мъцане беше, белким никой не разбере, че са украинци...
    Докога дебилните ни управници ще пълнят България с престъпници ?!

    18:39 22.05.2026

  • 3 Софиянец

    56 2 Отговор
    Бандеровци! Каква изненада!

    18:39 22.05.2026

  • 4 Хихихии

    60 2 Отговор
    Върнете ги на Зеля, че месото му свършва!

    18:40 22.05.2026

  • 5 Варненец

    55 2 Отговор
    Бой, стригане и на фронта!

    18:41 22.05.2026

  • 6 нямат място тук

    59 3 Отговор
    Укрите трябва да бъдат изгонени от България!

    Коментиран от #35

    18:41 22.05.2026

  • 7 Кико

    38 1 Отговор
    Връщайте ги в 404 да ловят дронове!

    Коментиран от #28

    18:42 22.05.2026

  • 8 Биско Чекмеджето

    54 1 Отговор
    Ама тогава побързахте да пишете, че са руснаци. От както Варна се напълни с украинци, руснаците се изнесоха. Това е безспорен факт.

    18:42 22.05.2026

  • 9 Новичок

    50 2 Отговор
    Да не забравите да благодарите на Тагарев .Пфу...

    18:42 22.05.2026

  • 10 хехе

    54 2 Отговор
    преди два дена писахте, че са рускоговорящи вместо да пишете, че са украинци което между другото беше ясно на всички.

    18:43 22.05.2026

  • 11 Бялджип

    50 2 Отговор
    Във Варна украинците вилнеят абсолютно безнаказано. Построили са незаконно цял град повече от 100 луксозни къщи около м-ст "Ален мак" изсекли са гората, кметството е в паника. Никой не смее да ги изхвърли, санкционира, не се явяват на призовки, те са над закона! Наглостта им е извън всякакви правни норми. Докъде ще се стигне никой не знае?

    Коментиран от #23, #26

    18:44 22.05.2026

  • 12 Търново

    34 3 Отговор
    Денацификация, веднага!

    18:46 22.05.2026

  • 13 Истината

    42 2 Отговор
    Ппдб-илте ги населиха тук, уж били бежанци от "войната", а те най-обикновени бандери, проститутки, наркомани и престъпници!

    18:47 22.05.2026

  • 14 Видиш ли

    4 10 Отговор
    Укра ,руснак ,руско говорящ бой и е вън все има защо

    18:51 22.05.2026

  • 15 кой мy дpeмe

    2 8 Отговор
    и как точно урката смята да убива

    с газов пистолет 🤔

    18:52 22.05.2026

  • 16 Бялджип

    34 2 Отговор
    Освен това скоро наша телевизия разказа друг случай свързан с Варна. Деца карат скейтове в Морската градина. Срещат се с украински скейтъри, скарват се единия украинец вади нож срещу нашите. Прибират ги в полицията, където се установява че ножът е истински. Обаче те си намират "защитнички" в лицето на две кандидат депутатки Стела Николова и Татяна Кристи. Те убеждават отговорните органи, че ножът е играчка, че е бил дървен, че украинците са невинни...

    Коментиран от #25

    18:53 22.05.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    30 1 Отговор
    Нека са ви хак украинските любимци.Пазете си ги и си ги обичайте.И поддържайте Урсулата обезателно

    18:53 22.05.2026

  • 18 Геро

    31 1 Отговор
    И храна и подслон, и помощи и оръжие, ами то друго не им трябва! Само да стрелят
    и да си живеят, комфортно!
    Храни куче, да те лае и стреля!

    18:54 22.05.2026

  • 19 Укрофоб

    22 2 Отговор
    Украинци и евреи- един дол дренки.Освен за сапун за друго не стават.

    18:55 22.05.2026

  • 20 Фактите

    23 1 Отговор
    Урсула докара yкpoмафията в Европа!

    19:00 22.05.2026

  • 21 Нерито

    25 0 Отговор
    Днес са с пистолети,а утре, утре може и да са с автомати, срещу българите в България!
    Кой е виновен, че приютихме, храним и поддържаме с всичко 100 000 украинска
    пасмина?

    19:10 22.05.2026

  • 22 Мишел

    20 0 Отговор
    В Западна Европа очакват мощна вълна престъпления от бивши украински фронтоваци, които избягаха там.

    Коментиран от #33

    19:12 22.05.2026

  • 23 Укра

    12 2 Отговор

    До коментар #11 от "Бялджип":

    Българите да се разкарват от Варна. Това е вече нашата нова Одеса на украинската мафия.

    19:14 22.05.2026

  • 24 Олеся Зеленска

    11 2 Отговор
    Слава на Осрайна
    Още какво ви чака,балхари

    19:14 22.05.2026

  • 25 Тоню

    10 0 Отговор

    До коментар #16 от "Бялджип":

    На тая кифла Т.Гризли никой ли не заби един ИСТИНСКИ българсщи шамар

    19:16 22.05.2026

  • 26 Олеся Зеленска

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Бялджип":

    Слава Осрайна 7394

    19:17 22.05.2026

  • 27 Защо ги дундуркаме?

    15 0 Отговор
    Защо ги дундуркаме? Защо не ги експулсират тройката вкупом ?

    19:18 22.05.2026

  • 28 Цензура

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кико":

    Излишен труд. Да ги вържат на козел с опашки, да ги свлекат в мазето, да хванат четирима яки полицаи по един винкел, да ги утрeпят от б-0й като бeсни пцета и да ги заровят някъде по нивите... кой ще ги търси тия - никой !!!

    19:24 22.05.2026

  • 29 Защо

    10 0 Отговор
    обвинението се променя ? Трябва да се добави и да ги съдят минимум по две обвинения .

    19:42 22.05.2026

  • 30 Губене на време

    11 0 Отговор
    Да ги върнат на наркомана

    19:50 22.05.2026

  • 31 Замислен

    10 0 Отговор
    А за украинските келеши,които гониха с ножове български деца,кога?

    19:55 22.05.2026

  • 32 Истината:

    10 0 Отговор
    Мръсни и Гадни Укри!
    Храним ги, грижим се за тях, а те ни мислят злото!

    20:00 22.05.2026

  • 33 Тази престъпна вълна

    9 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мишел":

    От укронапастта се очаква скоро и у нас! Да благодарим на жълтопаветниците и герберодемократите за това.

    20:11 22.05.2026

  • 34 Да съ чудиш

    3 0 Отговор
    Мене друго ме потресе. Укр0пчиците простреляли жена в ръката и направили опит за отвличане и 72 часа в ареста. Ивайло Мирчев се заяде с един доставчик на храна, че паркирал неправилно и доставчика го задържаха за 72 часа

    20:20 22.05.2026

  • 35 Щото

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "нямат място тук":

    Ги малко търпяхме и хрантутихме. Че и не само ние, та и по "солидарната" Европа...

    20:25 22.05.2026

  • 36 Един

    2 0 Отговор
    Екстрадиране на фронта. Там да стрелят колкото искат.

    20:32 22.05.2026

  • 37 И двамата са

    0 0 Отговор
    родени в русия

    20:41 22.05.2026

  • 38 Тези боклуци

    0 0 Отговор
    Вън от България...Украинци и Сирийци са най-големите мизерници

    20:49 22.05.2026