За стрелбата на 8 май в центъра на Варна са задържани двама украински граждани, повдигнато им е обвинение за отвличане

За инцидента от 8 май в центъра на Варна, когато бе простреляна възрастна жена в ръката, са задържани двама украински граждани, съобщи говорителят на Окръжната прокуратура в града Радослав Лазаров. По думите му първоначалното обвинение срещу тях за опит за убийство е променено в отвличане и противозаконно лишаване от свобода. Лазаров уточни, че събраните по случая доказателства разкриват различна фактическа обстановка, изброи БТА.
Двамата мъже са задържани за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в съда за постоянния им арест. Потърпевшият от действията им мъж е установен, по случая са извършени много разпити, допълни Лазаров.
Началникът на дирекцията на полицията във Варна старши комисар Цветан Пировски посочи, че след стрелбата в центъра на града двамата въоръжени са избягали с автомобил. Пътьом те изхвърлили оръжието – 9-милиметров пистолет. По-късно двамата са засечени в Слънчев бряг, където живеели.
На 13 май се преместили в Пловдив, като са сменяли ежедневно квартирите си, но полицията ги е установила и заедно с група от специализирани сили ги е задържала. В единия е намерен паспорт с други имена, но същата снимка, което подсказва, че са очаквали да напуснат страната, допълни Пировски.
Двамата задържани вече са конвоирани до Варна. За отвлечения мъж Пировски посочи, че е постоянно пребиваващ в България.
Разследването продължава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
18:38 22.05.2026
2 Пич
Докога дебилните ни управници ще пълнят България с престъпници ?!
18:39 22.05.2026
3 Софиянец
18:39 22.05.2026
4 Хихихии
18:40 22.05.2026
5 Варненец
18:41 22.05.2026
6 нямат място тук
Коментиран от #35
18:41 22.05.2026
7 Кико
Коментиран от #28
18:42 22.05.2026
8 Биско Чекмеджето
18:42 22.05.2026
9 Новичок
18:42 22.05.2026
10 хехе
18:43 22.05.2026
11 Бялджип
Коментиран от #23, #26
18:44 22.05.2026
12 Търново
18:46 22.05.2026
13 Истината
18:47 22.05.2026
14 Видиш ли
18:51 22.05.2026
15 кой мy дpeмe
с газов пистолет 🤔
18:52 22.05.2026
16 Бялджип
Коментиран от #25
18:53 22.05.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:53 22.05.2026
18 Геро
и да си живеят, комфортно!
Храни куче, да те лае и стреля!
18:54 22.05.2026
19 Укрофоб
18:55 22.05.2026
20 Фактите
19:00 22.05.2026
21 Нерито
Кой е виновен, че приютихме, храним и поддържаме с всичко 100 000 украинска
пасмина?
19:10 22.05.2026
22 Мишел
Коментиран от #33
19:12 22.05.2026
23 Укра
До коментар #11 от "Бялджип":Българите да се разкарват от Варна. Това е вече нашата нова Одеса на украинската мафия.
19:14 22.05.2026
24 Олеся Зеленска
Още какво ви чака,балхари
19:14 22.05.2026
25 Тоню
До коментар #16 от "Бялджип":На тая кифла Т.Гризли никой ли не заби един ИСТИНСКИ българсщи шамар
19:16 22.05.2026
26 Олеся Зеленска
До коментар #11 от "Бялджип":Слава Осрайна 7394
19:17 22.05.2026
27 Защо ги дундуркаме?
19:18 22.05.2026
28 Цензура
До коментар #7 от "Кико":Излишен труд. Да ги вържат на козел с опашки, да ги свлекат в мазето, да хванат четирима яки полицаи по един винкел, да ги утрeпят от б-0й като бeсни пцета и да ги заровят някъде по нивите... кой ще ги търси тия - никой !!!
19:24 22.05.2026
29 Защо
19:42 22.05.2026
30 Губене на време
19:50 22.05.2026
31 Замислен
19:55 22.05.2026
32 Истината:
Храним ги, грижим се за тях, а те ни мислят злото!
20:00 22.05.2026
33 Тази престъпна вълна
До коментар #22 от "Мишел":От укронапастта се очаква скоро и у нас! Да благодарим на жълтопаветниците и герберодемократите за това.
20:11 22.05.2026
34 Да съ чудиш
20:20 22.05.2026
35 Щото
До коментар #6 от "нямат място тук":Ги малко търпяхме и хрантутихме. Че и не само ние, та и по "солидарната" Европа...
20:25 22.05.2026
36 Един
20:32 22.05.2026
37 И двамата са
20:41 22.05.2026
38 Тези боклуци
20:49 22.05.2026