За стрелбата на 8 май в центъра на Варна са задържани двама украински граждани, повдигнато им е обвинение за отвличане

За инцидента от 8 май в центъра на Варна, когато бе простреляна възрастна жена в ръката, са задържани двама украински граждани, съобщи говорителят на Окръжната прокуратура в града Радослав Лазаров. По думите му първоначалното обвинение срещу тях за опит за убийство е променено в отвличане и противозаконно лишаване от свобода. Лазаров уточни, че събраните по случая доказателства разкриват различна фактическа обстановка, изброи БТА.

Двамата мъже са задържани за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в съда за постоянния им арест. Потърпевшият от действията им мъж е установен, по случая са извършени много разпити, допълни Лазаров.

Началникът на дирекцията на полицията във Варна старши комисар Цветан Пировски посочи, че след стрелбата в центъра на града двамата въоръжени са избягали с автомобил. Пътьом те изхвърлили оръжието – 9-милиметров пистолет. По-късно двамата са засечени в Слънчев бряг, където живеели.

На 13 май се преместили в Пловдив, като са сменяли ежедневно квартирите си, но полицията ги е установила и заедно с група от специализирани сили ги е задържала. В единия е намерен паспорт с други имена, но същата снимка, което подсказва, че са очаквали да напуснат страната, допълни Пировски.

Двамата задържани вече са конвоирани до Варна. За отвлечения мъж Пировски посочи, че е постоянно пребиваващ в България.

Разследването продължава.