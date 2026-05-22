България взе участие в международна операция на Европол по изземване на активи от престъпна дейност

Европол, в сътрудничество с правоохранителни агенции от 31 държави и водещи партньори от частния сектор, приключи третата и най-успешна оперативна седмица на Project A.S.S.E.T. (Asset Search & Seize Enforcement Taskforce). Инициативата е организирана от Европейския център за финансови и икономически престъпления на Европол (EFECC), и е ключов елемент в глобалната борба срещу тежката и организираната престъпност и изземването на престъпни активи, съобщиха от прокуратурата.

Приносът на България в операцията е работата на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" по ръководеното от Софийска градска прокуратура досъдебно производство, свързано с изпиране на пари при нерегламентирана търговия с артефакти и културни ценности.

БТА припомня, че в края на април при специализирана полицейска операция на служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) са иззети над четири хиляди предмета с белези на културни ценности. При акцията са задържани четирима души. Извършени са следствени действия на седем адреса в Благоевград, Сандански и Кюстендил, както и в превозно средство. Иззети са 3819 антични монети, 180 антични предмети с белези на културни ценности, 13 антични пръстена, както и четири металотърсача, електронни устройства, боеприпаси и над пет хиляди евро.

През ноември 2025 г. повече от 20 души бяха обвинени за трафик на антични ценности и пране на пари, като повечето от тях са българи, но имат и двойно гражданство. Престъпната група е действала над 16 години в Западна Европа, Балканите, Съединените щати и други страни. По частта с пране на пари до момента са установени над 1 млрд. долара. Българите в престъпната група се занимават с това преди 1990 г.