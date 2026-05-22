България взе участие в международна операция на Европол по изземване на активи от престъпна дейност

22 Май, 2026 17:44 756 11

Приносът на България в операцията е работата на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" по ръководеното от Софийска градска прокуратура досъдебно производство

България взе участие в международна операция на Европол по изземване на активи от престъпна дейност - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европол, в сътрудничество с правоохранителни агенции от 31 държави и водещи партньори от частния сектор, приключи третата и най-успешна оперативна седмица на Project A.S.S.E.T. (Asset Search & Seize Enforcement Taskforce). Инициативата е организирана от Европейския център за финансови и икономически престъпления на Европол (EFECC), и е ключов елемент в глобалната борба срещу тежката и организираната престъпност и изземването на престъпни активи, съобщиха от прокуратурата.

Приносът на България в операцията е работата на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" по ръководеното от Софийска градска прокуратура досъдебно производство, свързано с изпиране на пари при нерегламентирана търговия с артефакти и културни ценности.

БТА припомня, че в края на април при специализирана полицейска операция на служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) са иззети над четири хиляди предмета с белези на културни ценности. При акцията са задържани четирима души. Извършени са следствени действия на седем адреса в Благоевград, Сандански и Кюстендил, както и в превозно средство. Иззети са 3819 антични монети, 180 антични предмети с белези на културни ценности, 13 антични пръстена, както и четири металотърсача, електронни устройства, боеприпаси и над пет хиляди евро.

През ноември 2025 г. повече от 20 души бяха обвинени за трафик на антични ценности и пране на пари, като повечето от тях са българи, но имат и двойно гражданство. Престъпната група е действала над 16 години в Западна Европа, Балканите, Съединените щати и други страни. По частта с пране на пари до момента са установени над 1 млрд. долара. Българите в престъпната група се занимават с това преди 1990 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боко Престъпникът

    8 0 Отговор
    У нас в Банкя още не са идвали...

    Коментиран от #8

    17:46 22.05.2026

  • 2 Сила

    7 0 Отговор
    Петьо Еврото в действие !!!
    Чист и реабилитиран , отново в играта !!!

    17:46 22.05.2026

  • 3 Бъдева

    7 0 Отговор
    разходки !

    17:53 22.05.2026

  • 4 Сталин

    7 1 Отговор
    Значи са арестували шкафчето

    17:53 22.05.2026

  • 5 Цвете

    6 0 Отговор
    А ПРОВЕРИХА ЛИ САМОЛЕТА НА КОЙТО СЕ " ВОЗИ " МАГНИТСКИ, САКОВЕТЕ С ВАЛУТАТА? ТОЙ СЕ ГОТВИ ДА ВЪЗИРА И ПРИБИРА ТАЙНО ТОВА, КОЕТО НЕ МУ СЕ ПОЛАГА.ПАРИТЕ ОТ ПРОДАЖБАТА НА БУЛГАРТАБАК. ТАКА СЪЩО, ПРОВЕРИХА ЛИ КТБ? МИЛИАРДИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ БЯХА В ТАЗИ БАНКА, СЪЩО И ПЕНСИОННИЯТ ФОНД НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ?! БОРИСОВ ЗА ИМОТИТЕ И НАЙ ВЕЧЕ ТОЗИ В БАРСЕЛОНА? ОЩЕ МНОГО ИМА ЗА ПРОВЕРКА .МАВРОДИЕВ, КОЙТО ОТКРАДНА ПАРИТЕ НА ББР?! ЕЙ КАКВА ГОСТОПРИЕМНА ДЪРЖАВА СМЕ, ВМЕСТО ГОСТИТЕ ДА ПОСЕТЯТ РАЗЛИЧНИ ГРАДОВЕ НА БЪЛГАРИЯ, ТЕ С КАКВО ГИ ЗАНИМАВАТ С МАФИЯТА И КОРУПЦИЯТА ,КОЯТО Е БЛОКИРАЛА ДЪРЖАВАТА НИ ОТ ГОДИНИ. 👨‍🎓🎭🇧🇬🤦‍♂️🇧🇬

    17:55 22.05.2026

  • 6 Цвете

    5 0 Отговор
    Коментиран от #9

    17:57 22.05.2026

  • 7 Съдията

    5 0 Отговор
    А Боко и Шиши кога?😂

    Коментиран от #10

    17:58 22.05.2026

  • 8 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Боко Престъпникът":

    Ние сме недосегаеми.
    Иначе си грабим България от приватизацията та до днес.

    18:09 22.05.2026

  • 9 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    Спрямо нашите ИМОТИ
    Бойко е Сиромах.

    18:11 22.05.2026

  • 10 Я пъ тоа

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Съдията":

    Когато и БСП милиардерите.

    Коментиран от #11

    18:14 22.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.