Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Бони и Клайд: любов, престъпления и легенда, която надживя смъртта им

Бони и Клайд: любов, престъпления и легенда, която надживя смъртта им

23 Май, 2026 12:57 1 219 10

  • бони-
  • клайд-
  • любов-
  • престъпления-
  • легенда-
  • смърт

Историята на най-известната престъпна двойка в Америка - между романтика, бягство и трагичен край

Бони и Клайд: любов, престъпления и легенда, която надживя смъртта им - 1
Снимката е илюстративна, Източник: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Любовта рядко следва правила. Понякога тя променя живота, а понякога го преобръща из основи. Историята на Бони Паркър и Клайд Бароу е именно такава - едновременно романтична, трагична и белязана от насилие.

Бони Паркър е родена през 1910 г. в малкото градче Роуена. След смъртта на баща ѝ семейството ѝ се мести в Далас, където тежките условия на живот и Голямата депресия оставят силен отпечатък върху ежедневието на мнозина.

Още в училище Бони е отлична ученичка - тиха, артистична и с интерес към литературата. Пише стихове и мечтае за различен, по-вълнуващ живот. На 16 години се омъжва за Рой Торнтън, но бракът им бързо се разпада, макар официален развод така и да не последва.

В края на 20-те години Бони работи като сервитьорка в Далас, докато социалната и икономическа криза в САЩ тласка много млади хора към престъпност.

Именно тогава тя среща Клайд Бароу. Двамата се запознават чрез общи познати, а връзката им се развива бързо и интензивно. Клайд произхожда от бедно семейство и още като тийнейджър започва да извършва дребни кражби. Когато среща Бони, той вече има криминално досие.

Скоро след запознанството им Клайд е арестуван и изпратен в затвора. Именно тогава започва една от най-известните любовни кореспонденции в американската история - Бони му пише писма почти ежедневно и остава силно емоционално свързана с него.

След освобождаването му двамата започват серия от обири в различни щати. Макар в общественото съзнание често да са свързвани с банкови обири, по-често атакуват малки обекти и търговски места.

Животът им е непрекъснато бягство - по мотели, откраднати автомобили и временно укритие. Въпреки това в част от обществото се формира романтизиран образ на двойката като символ на бунт срещу системата по време на Голямата депресия.

С времето легендата около тях нараства, особено след разпространението на снимки, на които Бони и Клайд позират с оръжия. Реалността обаче е значително по-тежка - животът им е изпълнен със страх, лишения и постоянна опасност.

На 23 май 1934 г. край Гибсланд полицията организира засада. По автомобила им са изстреляни десетки куршуми, с което приключва животът им - Бони е на 23 години, а Клайд на 24.

След смъртта им историята им се превръща в мит. Те остават в културата като символ на една епоха, белязана от бедност, социално напрежение и отчаяние, но и като една от най-известните и противоречиви любовни истории на XX век.

Източник: Dir.bg.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винаги е така:

    5 2 Отговор
    Изключителността е ярка и кратка, посредствеността - устойчива и трайна! Но, както е казал Вазов - лудите, лудите - те да са живи!

    13:07 23.05.2026

  • 2 Когато

    3 2 Отговор
    Когато на поробен народ му преподадват урока по история на тероризмът - той не помни своята история, той се интересува силно от терористични организции тип застрахователи с три букви.

    13:50 23.05.2026

  • 3 Бялджип

    9 2 Отговор
    Другите държави имат за национални герои лидери, борци за свобода, велики учени и просветители, за Америка героите са бандити. Тези двамата, Ал Капоне, Били хлапето, Чарлз Менсън, Големия Бил... Нация създадена от престъпници и заточени убийци, носи в гена си криминалното. Затова такива са героите им, пред такива се кълнат...

    Коментиран от #4, #5

    14:00 23.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Били

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бялджип":

    Кажи едно лошо дело което е извършил Били Хлапето ?

    Коментиран от #6

    15:11 23.05.2026

  • 6 Бялджип

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Били":

    Хенри Маккарти, известен като Били Хлапето е американски престъпник (бандит и убиец) от XIX век. Други негови псевдоними са Хенри Антрим и Уилям Харисон Бони.

    Коментиран от #10

    15:25 23.05.2026

  • 7 Добре де

    0 0 Отговор
    Толкова ли не намерихте истинска снимка !?

    15:40 23.05.2026

  • 8 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Браво бре! Паметник издигнахте ли и на тез плячкатори в центъра на София? Как тъй още не сте? Таквиз "герои" - от малък криминал, неразведена, въртяща лУбов с панн дизчия, гъррмящи, краддящи граббители? Пример за подражание за целия свят. А по наше време ни учеха да помагаме на възрастни хора, да ходим в събота да чистим и садим дръвчета, да работим в селското стопанство, да се учим, за да сполучим

    15:41 23.05.2026

  • 9 Дзак

    0 0 Отговор
    Не може ли любов без престъпления?

    15:56 23.05.2026

  • 10 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бялджип":

    С тъмно минало, без ценз, без опит, без психотест, назначен с ходатайство, да лапа бюджетни!

    15:59 23.05.2026