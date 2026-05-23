Задържаният снощи Васил Михайлов вече е в затвора в София

23 Май, 2026 11:20, обновена 23 Май, 2026 10:23 3 239 33

Прокурорският син се укриваше над 10 месеца

Снимка: БНТ
Васил Михайлов, по-известен като "прокурорския син", вече е предаден на Главна дирекция “Охрана” на Министерството на правосъдието, защото има влязла в сила присъда.

Рано тази сутрин е бил приведен в затвора в София, научи "По света и у нас".

ГДБОП задържа Васил Михайлов от Перник малко след 20:00 часа снощи в столичния квартал "Свобода".

Повече от 10 месеца прокурорският син се укриваше от правосъдието.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ай честито

    105 6 Отговор
    Бойко падна от власт и чадъра над прокурорското отроче падна.

    Коментиран от #4, #6, #16

    10:24 23.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    63 0 Отговор
    Пуснал дълга брада и се крие на Илиянци.

    10:24 23.05.2026

  • 3 БРАВО

    67 0 Отговор
    На кой ще е булка?!

    10:27 23.05.2026

  • 4 Гост

    29 22 Отговор

    До коментар #1 от "Ай честито":

    Това е цирк, баща му щял да ги съди... 1 година условно и е чист.

    Коментиран от #18

    10:27 23.05.2026

  • 5 име

    87 0 Отговор
    Хубаво е, че го хванаха бързо-бързо, но трябва да подгонят и кадрите в МВР, съда и прокуратурата, които го укриваха.

    10:29 23.05.2026

  • 6 Новичок

    45 9 Отговор

    До коментар #1 от "Ай честито":

    Каква файда като ще го пуснат след 3 месеца.Прокурор - Прокурор не съди.Пфу...

    10:29 23.05.2026

  • 7 Прокуратурата е байпас на правосъдието

    35 1 Отговор
    Браво на службите! Цялата вселена се подчинява на законите, само част от българите не искат да спазват законите.

    10:29 23.05.2026

  • 8 Димо

    43 11 Отговор
    Така, до тук добре.Сега да попитам МВР министъра, Радев и Кандев, а Таки кога, Пеевски кога, Борисов кога,Вълка Кога, Ковачки кога, Чирен кога ще разследвате,кога ще видим арестуван прокурор,съдия,кога ще видим една едра риба в ареста с постоянна мярка??? Хвърлят ни прах в очите! Ако карате така пак ще има протести,да си знаете! Радев май се опитва да се намести в готови канали за крадене! Точно затова наводняват медиите с глупости,прокурорски син бил арестуван! Това ли е успех за цял главен секретар,та това може да го свърши районен инспектор например!

    Коментиран от #30

    10:32 23.05.2026

  • 9 незнайко

    54 3 Отговор
    Глупости , просто 10 месеца никой не го търсеше, но сега при новото правителство МОЖЕ би нещата ще влязат в релси !

    10:33 23.05.2026

  • 10 Бай Ставри

    28 2 Отговор
    Много преекспониране! За мен е дупчен билет и бутана количка от предишното му гостуване. Сега ще го преотстъпвам срещу цигари.

    10:33 23.05.2026

  • 11 Гарантирано за ГЕРБ

    40 7 Отговор
    Най-накрая след като Изритахме от власт герберската Антинародна Престъпна групировка ГЕРБ
    начело с борисоФ, нещата започват да идват на местото си и реда в държавата се възстановява!

    10:34 23.05.2026

  • 12 Димитър Георгиев

    35 10 Отговор
    Егати държавата щом министри и главен секретар се занимават с издирване и арест на такъв хашлак като Михайлов.Не ни заблуждавайте и не отклонявайте вниманието на хората и медиите от важните дела,ако не разбиете схемите осемте джуджета,нотариуса, Петрохан значи сте с мафията на Борисов и Пеевски! Ще трябват пак протести,няма кой да ви чака години!

    10:35 23.05.2026

  • 13 Сила

    33 0 Отговор
    В квартал" Свобода " ...колко символично !!!

    10:39 23.05.2026

  • 14 Васил Михайлов

    38 1 Отговор
    Тате , донеси ми вазелин , че забравих .

    Коментиран от #32

    10:40 23.05.2026

  • 15 Димо

    37 1 Отговор
    И още нещо, без реподбор в прокуратурата,съда,МВР, ДАНС,разузнаване няма да има шанс за България! Всеки който иска да служи да мине на нов конкурс и през детектор на лъжата! Иначе вън! Дотам са стигнали нещата в прокуратурата и службите!Значи заплати големи, рушвети огромни,къщи по Гърция, влогове в Швейцария! Метла трябва! Ако радевото правителство с това мнозинство не го направи, правете си изводите драги зрители!

    10:41 23.05.2026

  • 16 Даа

    39 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ай честито":

    Точно така! Един по един мафиотите в затвора! Съдебната ни система е гнила ябълка, подчинена на Пеевски-Борисов! Време е за радикална промяна в съда, прокуратурата и в цялата държава!

    Коментиран от #33

    10:41 23.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Окооо

    27 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Циркове вече не трябва да минават! При реална съдебна реформа, мафиотски изпълнения и подчинения на Шиши и Боко не би трябвало вече да има! Скоро ще си проличи, дали ще има истинска промяна или пак подмяната на ПП, ДБ, ИТН, БСП...!

    10:44 23.05.2026

  • 19 тъйтъй

    20 1 Отговор
    Айде и да опита от надениците с бял сос и да му се усладят😉

    10:45 23.05.2026

  • 20 Димо

    22 9 Отговор
    На Радев му беше даден мандат да изрине мафията! Никой не е гласувал за него за програма или политики! Просто защото те нямаха такива или поне хората не са ги виждали! Така че да знае, за какво е там! Да не си правят илюзии,че ще баламосват пак хората!С тези назначения на хора на Пеевски/ Абровски, зам.министри на финансите и др./ Радев ми се струва зависим!

    10:47 23.05.2026

  • 21 Жечка

    5 13 Отговор
    Добре де, г-н Васил Михаййлов е велик актьор и голямо национално богатство, защо ще го задържат?

    Коментиран от #23

    10:49 23.05.2026

  • 22 ЗНАЧИ МОЖЕЛО

    29 1 Отговор
    10 МЕСЕЦА НАШТЕ НЕ СА ГО ТЪРСИЛИ!

    11:01 23.05.2026

  • 23 Щото

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Жечка":

    си много пр. Оста, затова.

    11:04 23.05.2026

  • 24 ДУПНИЦА:

    6 4 Отговор
    Защо не арестуване братя ГАЛЕВИ????????????????,

    11:04 23.05.2026

  • 25 Чочко

    19 0 Отговор
    А сега да видим дали ще има вътрешна присъда за бягството?

    11:05 23.05.2026

  • 26 Хи хи

    16 0 Отговор
    Браво, сега за всеки месец който се е укривал по една година допълнителна присъда, за да има време бай Ставри да го превъзпита !

    11:13 23.05.2026

  • 27 НИЩО МУ НЯМА

    9 0 Отговор
    СВОБОДАТА...САНЧО
    Е В КВ.„СВОБОДА”...☝

    11:18 23.05.2026

  • 28 Хаха

    15 0 Отговор
    Надявам се да го харесат за булка в пандиза

    11:23 23.05.2026

  • 29 Вуте

    9 0 Отговор
    Да те хванат в Свобода и да те вкарат в затвора - е те това е каръщина !!!

    11:42 23.05.2026

  • 30 смях в залата

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Димо":

    Когато точния с парите и пудела с пачките.

    11:47 23.05.2026

  • 31 Опааа

    5 0 Отговор
    Защо е задържан? След месец пак ще го пуснат!

    12:02 23.05.2026

  • 32 Да татиното,

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Васил Михайлов":

    приготвил съм ти ментолов, да ти държи прохладно, след всяка афтерна инспекция, ще ти хареса, вярвай ми

    12:53 23.05.2026

  • 33 Пешо

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Даа":

    Мечтай си! В нашата Държава мечтите са безплатни.

    12:58 23.05.2026