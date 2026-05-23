Задържаният снощи Васил Михайлов вече е в затвора в София

Васил Михайлов, по-известен като "прокурорския син", вече е предаден на Главна дирекция “Охрана” на Министерството на правосъдието, защото има влязла в сила присъда.

Рано тази сутрин е бил приведен в затвора в София, научи "По света и у нас".

ГДБОП задържа Васил Михайлов от Перник малко след 20:00 часа снощи в столичния квартал "Свобода".

Повече от 10 месеца прокурорският син се укриваше от правосъдието.