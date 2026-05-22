Пиян мъж наръга с нож сина си в Пирдоп

Мъж наръга сина си с нож след скандал, съобщиха от ОДМВР-София.

Около 3.05 часа вчера в РУ-Пирдоп постъпил сигнал, че при възникнала саморазправа мъж, употребил алкохол, е нанесъл рана с нож на сина си.

Пострадалият 42-годишен мъж е транспортиран за лечение, без опасност за живота.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа.

Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 129, ал.2 от НК.