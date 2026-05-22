Пиян мъж наръга с нож сина си в Пирдоп

Мъж наръга сина си с нож след скандал, съобщиха от ОДМВР-София.
Около 3.05 часа вчера в РУ-Пирдоп постъпил сигнал, че при възникнала саморазправа мъж, употребил алкохол, е нанесъл рана с нож на сина си.
Пострадалият 42-годишен мъж е транспортиран за лечение, без опасност за живота.
Извършителят е задържан за срок до 24 часа.
Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 129, ал.2 от НК.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
14:43 22.05.2026
2 русямилски
15:02 22.05.2026
3 Тома
16:17 22.05.2026