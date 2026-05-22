Зрелищно преследване в "Лагера", задържаха Марто Боксьора

22 Май, 2026 15:58 3 376 22

Веднага след задържането столични полицаи са започнали акция в района

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Истински екшън се разиграва в момента в ж.к. „Лагера“ в София. Районът буквално е почернял от полицейско присъствие, съобщи „По света и у нас“.

Свидетели разказват, че след кратко преследване около десетина цивилни служители на полицията са задържали Марто Боксьора, известен в района като местния наркодилър. По първоначални данни у него е открито голямо количество различни наркотици.

Веднага след задържането столични полицаи са започнали акция в района и претърсват няколко адреса, свързани с приближени на Боксьора.


  • 1 Евгени от Алфапласт

    44 3 Отговор
    А баце кога???

    Коментиран от #11

    15:59 22.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Здравка Каназирева

    45 6 Отговор
    Не закачайте лейтинантите на тиквата, че ще настане ред.

    16:00 22.05.2026

  • 4 Сталин

    37 1 Отговор
    Явно боксьора не си е плащал този месец

    16:02 22.05.2026

  • 5 От наблюдния

    35 1 Отговор
    Лицата с прякор "боксьора" не доживяват дълбоки старини.

    Коментиран от #10, #20

    16:04 22.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Иван Грозни

    43 3 Отговор
    Дайте го на съдиите и те с мед щего помажат щото яко ще бутне под черната тога.Съдбата на тихите убийци трябва да се решава на място защото пораженията вече са нанесени. Най добре е при гонидбата наркодиларът да падне случайно и да си счупи тиквата фатално с цел улесняване на медицинския екип.

    16:07 22.05.2026

  • 9 пак лаладжийска работа

    24 2 Отговор
    КОИ ДОПУСНА ДА СЕ ПРОДАВА ДРОГА ?
    сега гонете ги по улиците

    ама тя дрогата не се купува от кауфланд , складовете кога ещ лежат ефективно във затвора?

    докато гоним отреппките по улиците така ще , големите са недосегаеми защо?

    16:08 22.05.2026

  • 10 Слагай бинокъл за наблюдения

    20 1 Отговор

    До коментар #5 от "От наблюдния":

    Първия рекетьори в бг е боксьор,женен е за една много известна съдийка,жив и здрав си е

    16:10 22.05.2026

  • 11 Наркоман

    20 2 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Баце не е дилър. Но, да, не е като да няма за какво. По принцип дрогата я държи другият морж. Тиквата държи пушкалата и трафика на хора. Преди години се опита да прилапа и проституцията, но не му се получи.

    16:14 22.05.2026

  • 12 Ще го пуснат!

    25 1 Отговор
    Марто Боксьорчето е човек на комисар Попов! Не са ли гледали филма?🤥

    16:16 22.05.2026

  • 13 УСА боклук

    23 1 Отговор
    Пуснете го . Той е с добро момче и с благородно сърце. Да подпише декларация , че друг път няма да прави така.
    Това му стига

    16:24 22.05.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 2 Отговор
    Абе във Варна задържаха някакъв с фамилия Назарян❗
    Познато ми звучи, ама що ли никой никъде не смее да коментира🤔❗

    16:33 22.05.2026

  • 15 Теслатъ

    20 0 Отговор
    Ха, стига, де!!! И аз съм боксьрче, но никога не съм бил рекетьорче, нито наркопласьорче!!!! Нормален, законопослушен гражданин! Всичко зависи от човека!!! Я, колко правоохранители се занимават с престъпна дейност, шапка да ти падне!!! Ами съдията, който оправда Еврото с "глобичка" от 2,500 евро!? Пита се колко хиляди е взел в пликче, минимум 20,000 хиляди и това ако не е престъпление, тогава, какво е???

    16:42 22.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Инспектор Дюдю

    6 1 Отговор
    Преди години,един Светослав Миленов-Боксьора беше бушонирал здраво Асен Агов.....та така,приятно е да си спомниш!:))

    Коментиран от #19

    16:53 22.05.2026

  • 18 Браво, бе

    12 0 Отговор
    Тая полиция можела да действа - като има политическа воля!

    16:53 22.05.2026

  • 19 Троянец

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Инспектор Дюдю":

    То тоя когато и да го бошунират-все е заслужено.

    17:07 22.05.2026

  • 20 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "От наблюдния":

    В България си доживяват, при това царски...

    17:09 22.05.2026

  • 21 абе

    5 0 Отговор
    Тези момци не разбраха ли че вече има друг шериф в града? Защо още не са му показали уважение и признателност?

    17:13 22.05.2026

  • 22 Пенчо

    4 0 Отговор
    Първо стреляйте, после задържайте ако има кого и какво! Иначе оправия няма! Утре пак са на терен същите!

    17:21 22.05.2026