Дядо преряза гърлото си, вдигнаха го за болница в Плевен

23 Май, 2026 12:48 2 543 23

Случаят е от вчера в Бяла Слатина

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дядо от Врачанско преряза гърлото си, съобщиха от областната дирекция на МВР.
Случаят е от вчера в Бяла Слатина, уточни BulNews.bg.

В районното управление е бил получен сигнал за 84-годишен местен жител, който вероятно е опитал да се самоубие.
На посочения от тъжителя адрес незабавно пристигнали полиция и линейка. Дядото светкавично е бил откаран със специализиран превоз към болница в Плевен за лечение. По данни на полицията, за момента опасност за живота му няма.

Не се съобщава друга информация относно инцидента.
По случая е образувано досъдебно производство.


Враца / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    32 5 Отговор
    Чудесата на демокрацията

    12:54 23.05.2026

  • 2 Механик

    42 0 Отговор
    От добър живоот ще да е. Няма друго обяснение. С тия високи пенсии, явно решил да не прави разходи на държавата повече. Особено след онзиденшното "увеличение" на пенсиите.

    12:57 23.05.2026

  • 3 Сталин

    49 1 Отговор
    Представете си в каква мизерия и отчаяние живеят пенсионерите в клуба на богатите, дори нямат пари за един куршум

    Коментиран от #5

    12:57 23.05.2026

  • 4 скарлет

    36 1 Отговор
    животът стана непоносим, сигурно човека е живял сам, отчаян, изоставен и не е издържал на напрежението !!!

    12:58 23.05.2026

  • 5 КОЙ СА БЕСИ ДРУГ СА САМОКОЛИ ТРЕТИ

    28 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    ПОД ВЛАКА ЧЕТВЪРТИ СКАЧА ОТ ТЕРАСАТА. ЕЙ ТВА Е ЩАСТЛИВИЯ БЕЗГРИЖЕН ЖИВОТ ЕСССР......

    13:09 23.05.2026

  • 6 ГОРКИЯ ЧОВЕК

    33 4 Отговор
    Цял живот е работил, но дошъл Боко и ЕС-то и го ограбили.

    13:09 23.05.2026

  • 7 Дотегнал

    26 1 Отговор
    му е живота на човека , а ако е живеел сам му е било още по - тежко....

    13:12 23.05.2026

  • 8 Пенсионер

    11 22 Отговор
    Дойдоха шумкарите на власт и започнаха самоубийствата.
    На милиционерите им дадоха хиляди Евра, без да има съкращения, поне на пенсионерите и тези, които видимо не могат да изпълняват задълженията си, неотговарящи нито на физически, нито на психически изисквания, а на пенсионерите подхвърлиха 20 Евро.
    Единствения, който се погрижи за пенсионерите и младите семейства бе Асен Василев при управлението на ПП-ДБ .

    13:14 23.05.2026

  • 9 Роза

    25 3 Отговор
    Може да е бил тежко болен и самотен и да е очаквал смъртта като спасение.Гледала съм хора,болни на легло,и всички казваха,че не искат да живеят!Никой не знае какво ще го сполети на стари години!

    13:15 23.05.2026

  • 10 Професор

    31 0 Отговор
    Аз винаги бях за Еврото. Виках си ставаме европейци като германците ще се разплащаме в евро пари а сега не мога да изпия едно кафе от автомата. Излизах сутрин и си теглех едно кафе за 60 стотинки сега същото кафе е 70 цента. Гледам туба безалкохолно два литра - 2 евро. Животът стана много труден. Жалко, че не си останахме с Лева.

    Коментиран от #16

    13:17 23.05.2026

  • 11 Сталин

    29 1 Отговор
    Апел към всички които искат да се самоубиват,преди да си идете от тоя свят вземете със себе си и един бандит ,корумпе полицай,корумпе кмет,корумпе политик ,корумпе бизнесмен ,корумпе съдия,корумпе прокурор изобщо там каквото намерите под ръка негодник

    Коментиран от #13

    13:22 23.05.2026

  • 12 Да се Бъхтиш Цял Живот !

    22 0 Отговор
    За Тази Мизерия !

    Не Е !

    Лесно !

    13:22 23.05.2026

  • 13 Ххх

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    ++++++++++++++++++++👏

    13:24 23.05.2026

  • 14 така, де

    29 4 Отговор
    Така е - 36 години "демокрация"! При "лошия" социализъм нямаше ровещи по кофите!

    13:24 23.05.2026

  • 15 Aлфа Bълкът

    1 9 Отговор
    Може да е бил Дънкан Маклауд и да му е писнало вече да е жив.

    13:26 23.05.2026

  • 16 А га

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "Професор":

    скачаате на Орлова кюприя не мислехте за лево........

    13:40 23.05.2026

  • 17 Негативни медии

    11 4 Отговор
    Постоянната консумация на негативни новини може да изчерпи умствените ни резерви!

    13:47 23.05.2026

  • 18 Хи хи

    16 2 Отговор
    Ама нали има банани редовно, що така прави ??

    14:04 23.05.2026

  • 19 Рублевка

    18 0 Отговор
    Мизерията в селата е смразяваща! По селата цигански банди крадат, бият и изнасилват бабите и дядовците. Ако са само, няма на кого да се оплачат.

    14:08 23.05.2026

  • 20 Анонимен

    16 0 Отговор
    Леле, докъде я докараха хората...

    Добре, че са действали навреме медиците, бързо възстановяване на човека!

    14:26 23.05.2026

  • 21 тъжно е..

    10 1 Отговор
    От хубаво го е направил дядото... питайте Любен Дилов - Син какво мисли по въпроса...

    14:45 23.05.2026

  • 22 Честита "промяна" (поредната)

    6 9 Отговор
    на малоумните путинофили, които фърлиха на измамата Моше Боташ Крадев!

    14:47 23.05.2026

  • 23 зрител

    11 0 Отговор
    Много сте СМОтани . Дядо е на внуците си /ако ги има / . За всички други е мъжът еди кой си , господин еди кой си , човекът еди кой си . Има една глуповата реклама с подобно отношение към хората , която много ме дразни с пошлостта си . Дядо Иване, бабо Диди ........

    15:16 23.05.2026

