Дядо преряза гърлото си, вдигнаха го за болница в Плевен

Дядо от Врачанско преряза гърлото си, съобщиха от областната дирекция на МВР.

Случаят е от вчера в Бяла Слатина, уточни BulNews.bg.

В районното управление е бил получен сигнал за 84-годишен местен жител, който вероятно е опитал да се самоубие.

На посочения от тъжителя адрес незабавно пристигнали полиция и линейка. Дядото светкавично е бил откаран със специализиран превоз към болница в Плевен за лечение. По данни на полицията, за момента опасност за живота му няма.

Не се съобщава друга информация относно инцидента.

По случая е образувано досъдебно производство.