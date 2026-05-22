Предстои привеждането на Васил Михайлов в затвора за излежаване на присъдата му, съобщиха от прокуратурата

22 Май, 2026 21:44 2 535 14

Развитие на казуса

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предстои привеждането на Васил Михайлов в затвора, за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1,8 години “лишаване от свобода”.

Прокуратурата ще предприеме всички необходими действия и по останалите производства, спрямо Михайлов - едно в съдебна фаза, по което Софийски районен съд е постановил 4 години “лишаване от свобода”, както и по водени срещу лицето други досъдебни производства, съобщиха от държавното обвинение.

По-рано тази вечер и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев обяви, че при операция от ГДБОП са заловили "прокурорския син" Васил Михайлов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хипотетично

    33 0 Отговор
    💲при операция от ГДБОП са заловили "прокурорския син" Васил Михайлов.💲
    Излиза , че ако искат да го заловят - могат. Ако не , то го обявяват за "издирване" и чакат сам да се предаде някога.

    21:53 22.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пожелание

    25 1 Отговор
    .Репане с дълбко заравяне , защото ако излезе ,човек ще убие !!

    21:57 22.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 за народния герой известен

    16 5 Отговор
    Прокуратурата ще предприеме всички необходими действия
    да го пуснат пак по свой си начин

    22:03 22.05.2026

  • 6 Сикидим

    1 15 Отговор
    За мен той е набеден.

    22:04 22.05.2026

  • 7 Сталин

    27 1 Отговор
    Пилота не си губи времето и започна да работи ,също всички бандити от кметствата на Гроб трябва да бъдат въдворени в пандиза

    22:09 22.05.2026

  • 8 Можело

    8 0 Отговор
    значи

    22:21 22.05.2026

  • 9 Да, да

    8 1 Отговор
    Пуснете го! Той се извинява, има болна баба и клаустрофобия.

    22:24 22.05.2026

  • 10 Мити4

    6 1 Отговор
    Не искам да си представя ако и този път се изплъзне ....

    Коментиран от #14

    22:28 22.05.2026

  • 11 Обективни истини

    7 2 Отговор
    По-добре го ликвидирайте,няма никаква файда да храните тези ликета,от тях и полза няма само дишат кислорода.
    След него може и зеленски да ликвидирате, от него също няма файда.

    22:31 22.05.2026

  • 12 ХЪ ХЪ ЪЪ

    8 1 Отговор
    Кога ще арестувате Бойко ТУЛУПА и ШИШИ Магнитски.

    Коментиран от #13

    22:34 22.05.2026

  • 13 ПоВЕРОЯТНО Е ТЕБЕ И МЕНЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":

    ДА АРЕСТУВАТ ОТ КОЛКОТО ТЯХ.....САМО ЗА УБИЙСТВОТО НА ЧАКЪРА С ГРАНАТОМЕТИ БОЙКУ ТРЯА ДА Е ДОЖИВОТ В ЗАТВОРА....

    22:56 22.05.2026

  • 14 Рогач

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мити4":

    Да не е глист , за да се изплъзва бе ? Просто съдебната мафия си го пуска , след като полицията го е хванала за пореден път ! Право е обществото да се притеснява , че съдебната мафия ще го пусне отново този бандит !

    22:59 22.05.2026