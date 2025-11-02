Деца направиха филм по романа „Под игото"

Десетокласници от гимназията по компютърни науки в Стара Загора влязоха в ролите на героите от „Под игото“ – Рада Госпожина, Бойчо Огнянов, Чорбаджи Марко и останалите персонажи от безсмъртния роман на Иван Вазов. Учениците заснеха свой филм по произведението, пише Нова телевизия.

Идеята за филма е на Ралица Коева и Василена Николаева, които са и сценаристи. „Докато си почивах на плажа, прочетох целия роман – около 500 страници. След това с Василена решихме да направим сценарий. Написахме го за една седмица“, разказва Ралица.

Снимките са направени в Жеравна, а актьорският състав включва ученици от класа. „За три дни успяхме да заснемем всичко и според мен резултатът е отличен“, каза Живко Арбалов, който влиза в ролята на д-р Соколов.

„Искахме да представим романа на нашите връстници по начин, който да им бъде интересен и разбираем“, допълва Василена. За всички участници проектът е бил истинско преживяване – с емоции, труд и дори сълзи. „Имаше любов, революция, шамари, сълзи – много емоции, които изпитахме по време на снимките“, споделя Ралица, изиграла Рада Госпожина.

Кристиан Генчев, в ролята на Бойчо Огнянов, призна, че връзката между героите е била особено вълнуваща, тъй като неговата екранна партньорка е и негова приятелка в реалния живот.

Учениците споделят, че първоначално са намирали Иван Вазов за труден автор, но след като влезли в ролите, осъзнали дълбочината на произведението. „Първо ми беше скучно, но после започна да става все по-интересно“, каза Ралица. „Думите са сложни, адаптацията беше трудна, но след това всичко потръгна“, добавя Василена.

„Нашето поколение трудно разбира романа, но когато го осъзнаеш, той те поразява с дълбочината си“, коментира Стефан Георгиев, в ролята на Киряк Стефчов.

Учителят по български език и литература Христо Стоев е категоричен: „Тези младежи показват на България, че патриотизмът все още е жив и те не се притесняват да го изразят.“

Така, всички участници изпращат своето послание: „Обичайте България и българското!“