Деца направиха филм по романа „Под игото"

2 Ноември, 2025 10:41 547 3

Ученици влязоха в ролите на Рада Госпожина, Бойчо Огнянов и Чорбаджи Марко

Деца направиха филм по романа „Под игото" - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Десетокласници от гимназията по компютърни науки в Стара Загора влязоха в ролите на героите от „Под игото“ – Рада Госпожина, Бойчо Огнянов, Чорбаджи Марко и останалите персонажи от безсмъртния роман на Иван Вазов. Учениците заснеха свой филм по произведението, пише Нова телевизия.

Идеята за филма е на Ралица Коева и Василена Николаева, които са и сценаристи. „Докато си почивах на плажа, прочетох целия роман – около 500 страници. След това с Василена решихме да направим сценарий. Написахме го за една седмица“, разказва Ралица.

Снимките са направени в Жеравна, а актьорският състав включва ученици от класа. „За три дни успяхме да заснемем всичко и според мен резултатът е отличен“, каза Живко Арбалов, който влиза в ролята на д-р Соколов.

Искахме да представим романа на нашите връстници по начин, който да им бъде интересен и разбираем“, допълва Василена. За всички участници проектът е бил истинско преживяване – с емоции, труд и дори сълзи. „Имаше любов, революция, шамари, сълзи – много емоции, които изпитахме по време на снимките“, споделя Ралица, изиграла Рада Госпожина.

Кристиан Генчев, в ролята на Бойчо Огнянов, призна, че връзката между героите е била особено вълнуваща, тъй като неговата екранна партньорка е и негова приятелка в реалния живот.

Учениците споделят, че първоначално са намирали Иван Вазов за труден автор, но след като влезли в ролите, осъзнали дълбочината на произведението. „Първо ми беше скучно, но после започна да става все по-интересно“, каза Ралица. „Думите са сложни, адаптацията беше трудна, но след това всичко потръгна“, добавя Василена.

Нашето поколение трудно разбира романа, но когато го осъзнаеш, той те поразява с дълбочината си“, коментира Стефан Георгиев, в ролята на Киряк Стефчов.

Учителят по български език и литература Христо Стоев е категоричен: „Тези младежи показват на България, че патриотизмът все още е жив и те не се притесняват да го изразят.“

Така, всички участници изпращат своето послание: „Обичайте България и българското!“


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тиквата Шиши

    2 1 Отговор
    Защо на учениците непрекъснато им се натяква, че са роби и деца на роби от нашата образователна система?

    10:54 02.11.2025

  • 2 Пешо Кюстендилецо

    3 0 Отговор
    Ей го, некакви фърфалаци, за три дена филм наприли и то убав филм. А като почнат да ми ги фалят там некакви артисти, режисьори ли какви са там, голема работа. Сите милионери за едно нищо. Децата излезнат и айде филмо готов. Я това го знам затова у киното нв стъпвам. Това требе да си чисто улав да им даваш пари на некакви си милионери да се правят на интересни.

    11:26 02.11.2025

  • 3 Анонимен

    1 0 Отговор
    Може ли да публикувате повече такива новини и по-малко за това коя тиктокърка какъв рекорд е поставила като е спала с Х мъже?

    11:49 02.11.2025