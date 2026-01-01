Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се стреми към световен мир през новата година.

Той обяви това пред репортери вечерта на 31 декември в началото на прием в имението си Мар-а-Лаго близо до Уест Палм Бийч, Флорида.

На въпроса дали е дал някакви обещания на себе си преди Нова година, ръководителят на администрацията на Вашингтон отговори: „Да, има. Световен мир.“ Тръмп не отговори на въпроси дали САЩ са готови да изпратят войски в Украйна или за ролята, която ЦРУ изигра в удара срещу Венецуела. Той просто се усмихна и каза на репортерите: „Благодаря ви.“

Володимир Зеленски по-рано заяви, че Киев обсъжда разполагането на американски войски в Украйна с Тръмп. Москва се противопоставя на присъствието на войски на НАТО в Украйна. Според руския външен министър Сергей Лавров, осигуряването на сигурността на Украйна чрез „чуждестранна военна намеса във всяка част от украинската територия“ би било неприемливо за Русия.

Тръмп нареди едногодишно отлагане на увеличението на тарифите за определени видове мебели.

Според документи, публикувани от Белия дом, САЩ планират да повишат тарифната ставка за тези продукти, която преди това беше определена на 25%, считано от 1 януари 2026 г. Очакваше се тарифите да бъдат увеличени до 30% за някои видове мебели и до 50% за други. Администрацията на Вашингтон реши да не прави това, смятайки, че текущите търговски преговори с няколко държави, които доставят мебели за САЩ, са продуктивни.

На 29 септември Тръмп нареди тарифи за внос на дървесина и някои дървени изделия. 10%-ните тарифи, пропорционални на стойността на продукта, засегнаха доставките на дървесина за САЩ, включително мека дървесина.

На 22 август 2025 г. той обяви, че администрацията на Вашингтон провежда разследване на доставките на мебели от други държави за САЩ. Както Тръмп отбеляза по това време, след разследването тези продукти ще бъдат обект на тарифи. Държавният глава изрази увереност, че „това ще върне мебелния бизнес в Северна Каролина, Южна Каролина, Мичиган и други щати“.

Сред най-големите износители на мебели за Съединените щати са Виетнам, Канада, Китай и Мексико.