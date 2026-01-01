Новини
Доналд Тръмп: Обещах си световен мир през 2026 г.

1 Януари, 2026 06:03, обновена 1 Януари, 2026 06:14

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • президент

Американският президент не отговори дали САЩ са готови да изпратят войски в Украйна или за ролята ЦРУ в удара срещу Венецуела

Доналд Тръмп: Обещах си световен мир през 2026 г. - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се стреми към световен мир през новата година.

Той обяви това пред репортери вечерта на 31 декември в началото на прием в имението си Мар-а-Лаго близо до Уест Палм Бийч, Флорида.

На въпроса дали е дал някакви обещания на себе си преди Нова година, ръководителят на администрацията на Вашингтон отговори: „Да, има. Световен мир.“ Тръмп не отговори на въпроси дали САЩ са готови да изпратят войски в Украйна или за ролята, която ЦРУ изигра в удара срещу Венецуела. Той просто се усмихна и каза на репортерите: „Благодаря ви.“

Володимир Зеленски по-рано заяви, че Киев обсъжда разполагането на американски войски в Украйна с Тръмп. Москва се противопоставя на присъствието на войски на НАТО в Украйна. Според руския външен министър Сергей Лавров, осигуряването на сигурността на Украйна чрез „чуждестранна военна намеса във всяка част от украинската територия“ би било неприемливо за Русия.

Тръмп нареди едногодишно отлагане на увеличението на тарифите за определени видове мебели.

Според документи, публикувани от Белия дом, САЩ планират да повишат тарифната ставка за тези продукти, която преди това беше определена на 25%, считано от 1 януари 2026 г. Очакваше се тарифите да бъдат увеличени до 30% за някои видове мебели и до 50% за други. Администрацията на Вашингтон реши да не прави това, смятайки, че текущите търговски преговори с няколко държави, които доставят мебели за САЩ, са продуктивни.

На 29 септември Тръмп нареди тарифи за внос на дървесина и някои дървени изделия. 10%-ните тарифи, пропорционални на стойността на продукта, засегнаха доставките на дървесина за САЩ, включително мека дървесина.

На 22 август 2025 г. той обяви, че администрацията на Вашингтон провежда разследване на доставките на мебели от други държави за САЩ. Както Тръмп отбеляза по това време, след разследването тези продукти ще бъдат обект на тарифи. Държавният глава изрази увереност, че „това ще върне мебелния бизнес в Северна Каролина, Южна Каролина, Мичиган и други щати“.

Сред най-големите износители на мебели за Съединените щати са Виетнам, Канада, Китай и Мексико.


САЩ


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Аде Ва

    5 1 Отговор
    То не беше ли за 2025 година

    06:15 01.01.2026

  • 2 ЧНГ !

    8 3 Отговор
    "Гръмко обявената атака (срещу резиденцията му в Новгородска област) показа, че именно Русия стои на пътя на мира". Тази статия на любимия си вестник The New York Post публикува в профила си в своята социална мрежа американският президент Доналд Тръмп.

    06:18 01.01.2026

  • 3 Фон дер Миндер

    3 7 Отговор
    Мир ще има когато Тръмп разрине евро блатото. Просто проверете анкетите на Евронюз / медия , щедро финансирана от ЕС /от 30.12.25 и ще разберете какво имам предвид

    06:20 01.01.2026

  • 4 Кака Маца

    2 4 Отговор
    Да ни е жив и здрав президента и да постигне световния мир!

    Коментиран от #18

    06:20 01.01.2026

  • 5 Тръмп не вярва на Путлер

    7 5 Отговор
    Първоначално Тръмп изрази гняв към Украйна, вярвайки на думите на Путин. По-късно обаче, след брифинг от директора на ЦРУ Джон Ратклиф, стана ясно, че разузнаването не потвърждава такава атака. Според ЦРУ Украйна е ударила легитимна военна цел в същия регион, но не и резиденцията на Путин.

    06:26 01.01.2026

  • 6 Тръмпич

    3 1 Отговор
    Ще сгазим Венецоела с мирна кръв.
    И заради това щеимам Нобел награда аз

    06:29 01.01.2026

  • 7 Валерий Герасимов, путник

    4 2 Отговор
    Честита Нова 2026 година, мир, евра и просперитет на България !!! 👍 Пък ние тама в Русията още Четири Года СВО и "превзимане" на Купянск, Покровск, Торецк, Волчанск, Часов Яр. Наздоровья......хлъц.....😁😁😁

    06:29 01.01.2026

  • 8 нобел

    3 2 Отговор
    Колко войни спря рижия, че вече им загубих бройката?

    Коментиран от #10, #17

    06:31 01.01.2026

  • 9 Антихристът

    2 1 Отговор
    вече е тук.

    06:32 01.01.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "нобел":

    Колко войни спечели Путин, спрашиваю аз ? 😁

    06:33 01.01.2026

  • 11 Тихо,

    0 1 Отговор
    пияни пиянки и текезесари!

    06:37 01.01.2026

  • 12 Мис

    0 1 Отговор
    Америка 😂🤣🤗

    06:40 01.01.2026

  • 13 Лягайте

    0 0 Отговор
    ушатипосерковци!

    06:40 01.01.2026

  • 14 Глас да не чувам,

    1 1 Отговор
    сополививъшкари!

    06:50 01.01.2026

  • 15 Голям

    3 1 Отговор
    Лаладжия!

    06:51 01.01.2026

  • 16 Тромбо

    4 1 Отговор
    Как ще има световен мир, като непреставащ да подпалваш военни конфликти по света?
    Вреш си гагата там където не ти е мястото!
    Гледай си твойте щати и остави света да се оправя без твойта намеса!

    06:51 01.01.2026

  • 17 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "нобел":

    Николко! Ако нареди някъде атака, ще е за демокрация... Уха

    06:53 01.01.2026

  • 18 Како Каца

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кака Маца":

    Кой по- точно президент?

    06:55 01.01.2026

  • 19 Уса

    1 1 Отговор
    Бог да благослови мистър Тръмп миротвореца

    07:00 01.01.2026

  • 21 УКРАЙНА 🇺🇦

    0 2 Отговор
    Кретен руска подлога

    Коментиран от #23

    07:02 01.01.2026

  • 22 Уса

    1 1 Отговор
    Смрт на ЕС грешниците крадливи

    07:03 01.01.2026

  • 23 някой си

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Слава на Русия и унищ0жение на уср@йна и евр0гейските и поддръжници

    07:06 01.01.2026

  • 24 Тихо,

    0 0 Отговор
    патки оскубани!

    07:07 01.01.2026