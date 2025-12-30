Новини
30 декември 1905 г. В Санкт Петербург се ражда майсторът на абсурда Даниил Хармс

30 Декември, 2025 07:05

Той прокламира отказ от традиционните литературни форми и логика в полза на гротеската и нелогичното

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 30 декември 1905 г. в Санкт Петербург се ражда Даниил Хармс - емблематичен руски писател, поет и драматург.

Той е смятан за майстор на абсурда и една от най-значимите фигури в руския авангард.

Хармс е основател на литературната група ОБЕРИУ (Обединение за реално изкуство), която прокламира отказ от традиционните форми и логика в полза на гротеската и нелогичното.

Произведенията му (кратки разкази, стихове, пиеси) често описват битовия хаос, насилието и метафизичния абсурд. Най-известната му повест е „Старицата“, а цикълът му от кратки текстове „Случаи“ е емблема на неговия стил.

Приживе е публикуван основно като автор на детски книги и сътрудник на списанията „Чиж“ и „Еж“, тъй като „сериозното“ му творчество е било забранено от съветската цензура.

Хармс е недолюбван от тогавашната съветска власт. Арестуван е през 1941 г. по обвинение в разпространение на „пораженски настроения“ и умира от глад в психиатричното отделение на затвора „Крести“ по време на блокадата на Ленинград през февруари 1942 г].


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Митре

    5 3 Отговор
    Ааа...Щом е руснак и е роден в Санкт Петербург значи това е пропаганда, хибридка така да се каже!....Да се изтрие статията!....Да се пише само за Брюксел, ценностите, Урсула и други такива правилни неща!...

    07:18 30.12.2025

  • 2 Българин

    3 4 Отговор
    Защо ни занимавате за тоя изрод?!?
    Той е осъден 1940г. и получава справедливо възмездие само две години по-късно!

    07:46 30.12.2025

  • 3 Ъпсурд

    2 0 Отговор
    Чудите се с какво да си пълните страниците...

    08:29 30.12.2025