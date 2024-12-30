Новини
„Кръстницата на пънка“ Пати Смит става на 79 г.

30 Декември, 2024 10:41

  • пати смит-
  • рожден ден

Вижте подробности от биографията на певицата

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американската певица, поетеса, художничка и публицистка Пати Смит е родена на 30 декември 1946 г. в Чикаго, Илинойс, САЩ. Превръща се в мощна фигура в нюйоркския пънк рок след издаването на албума Horses (1975).

Наричат я „Кръстницата на пънка“; работата ѝ съединява рока и поезията. Най-широко известната песен на Смит е Because The Night, която е написана в сътрудничество с Брус Спрингстийн и достига позиция №13 на Хот 100 на Билборд през 1978 г.

През 2005 г. става Командир на Ордена на изкуствата и литературата, присъждан от Министерството на културата на Франция, а през 2007 г. е почетена с място в Залата на славата на рокендрола.

На 17 ноември 2010 г. печели Националната награда за книга за мемоарите си „Просто деца“. Носител е на Полярната музикална награда за 2011 година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Абе

    5 9 Отговор
    Грозни, дърти и некадърни! Не са като нашите красиви и талантливи поп-фолк звезди!

    Коментиран от #6

    10:48 30.12.2024

  • 4 Факт

    6 1 Отговор
    Много хубава песен!

    10:55 30.12.2024

  • 5 Песен

    4 0 Отговор
    Която навява спомени...

    11:13 30.12.2024

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факт

    0 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    11:54 30.12.2024

  • 8 Вие

    0 0 Отговор
    С вашите!

    12:01 30.12.2024

  • 9 Не ме интересуват

    1 2 Отговор
    англосаксонски и американски културтрегери. Интересува ме културата и изкуството в България.

    13:22 30.12.2024

  • 10 Голяма звезда,

    2 0 Отговор
    почти непозната у нас.
    Да е жива и здрава!

    08:52 30.12.2025

  • 11 Госあ

    0 0 Отговор
    Истинският пънк е френският пънк ! Ляв, анархически пънк. Все още слушам Берюри и Сал Мажесте, въпреки че не вече не съм фен на анархията. Като много млад, бях. Анархията разбива комплексните кооперативи, които водят до по-голяма производителност и както му викат рисърч и дивелопмент

    09:01 30.12.2025