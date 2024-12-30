„Кръстницата на пънка“ Пати Смит става на 79 г.

Американската певица, поетеса, художничка и публицистка Пати Смит е родена на 30 декември 1946 г. в Чикаго, Илинойс, САЩ. Превръща се в мощна фигура в нюйоркския пънк рок след издаването на албума Horses (1975).

Наричат я „Кръстницата на пънка“; работата ѝ съединява рока и поезията. Най-широко известната песен на Смит е Because The Night, която е написана в сътрудничество с Брус Спрингстийн и достига позиция №13 на Хот 100 на Билборд през 1978 г.

През 2005 г. става Командир на Ордена на изкуствата и литературата, присъждан от Министерството на културата на Франция, а през 2007 г. е почетена с място в Залата на славата на рокендрола.

На 17 ноември 2010 г. печели Националната награда за книга за мемоарите си „Просто деца“. Носител е на Полярната музикална награда за 2011 година.