30 декември 1920: Отива си влюбеният в България ирландец Джеймс Баучер

На 30 декември 1920 г. в София умира Джеймс Баучер - ирландски журналист и обществен деец, останал в историята като един от най-големите чуждестранни приятели и защитници на България.



От 1892 до 1915 г. той е постоянен кореспондент на престижния британски вестник "Таймс" за Балканите, като прекарва голяма част от времето си в София.

Баучер става известен с обективните си репортажи, в които често защитава българските национални интереси по време на Балканските войни и след Първата световна война. Той остро критикува несправедливия за България Букурещки договор (1913) и Ньойския договор (1919).

Ползва се с огромно доверие сред българския политически елит и семейството на цар Фердинанд, като. играе ролята на неофициален дипломатически посредник.

Баучер се привързва силно към българския бит и култура – често е носел шопска носия, пиел е боза и е обичал да отсяда в Рилския манастир.

По негово изрично желание той е погребан близо до Рилския манастир – чест, която не е оказвана на никой друг чужденец.

Днес неговото име носят един от най-големите булеварди в София, както и метростанция „Джеймс Баучер“ в кв. „Лозенец“.

Неговото име носи и връх в Рила.