30 декември 1920: Отива си влюбеният в България ирландец Джеймс Баучер

30 Декември, 2025 08:34

Журналистът и обществен деец остава в историята като един от най-големите чуждестранни приятели и защитници на страната ни

Милен Ганев

На 30 декември 1920 г. в София умира Джеймс Баучер - ирландски журналист и обществен деец, останал в историята като един от най-големите чуждестранни приятели и защитници на България.

От 1892 до 1915 г. той е постоянен кореспондент на престижния британски вестник "Таймс" за Балканите, като прекарва голяма част от времето си в София.

Баучер става известен с обективните си репортажи, в които често защитава българските национални интереси по време на Балканските войни и след Първата световна война. Той остро критикува несправедливия за България Букурещки договор (1913) и Ньойския договор (1919).

Ползва се с огромно доверие сред българския политически елит и семейството на цар Фердинанд, като. играе ролята на неофициален дипломатически посредник.

Баучер се привързва силно към българския бит и култура – често е носел шопска носия, пиел е боза и е обичал да отсяда в Рилския манастир.

По негово изрично желание той е погребан близо до Рилския манастир – чест, която не е оказвана на никой друг чужденец.

Днес неговото име носят един от най-големите булеварди в София, както и метростанция „Джеймс Баучер“ в кв. „Лозенец“.

Неговото име носи и връх в Рила.


  • 1 Майк Алън Патън

    4 0 Отговор
    По - българин от много българи !

    08:55 30.12.2025

  • 2 Марко

    4 0 Отговор
    Поклон!
    Нека почива в мир!

    08:57 30.12.2025

  • 3 Коня Солтуклиева

    0 0 Отговор
    Предполага се, че тоя в средата е той.

    09:01 30.12.2025

  • 4 1488

    1 0 Отговор
    всеки ненормален с номера си

    09:06 30.12.2025