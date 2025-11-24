На 81 г. почина немският актьор с над 270 роли в Холивуд Удо Киер

Германският актьор Удо Киер, една от най-разпознаваемите фигури в европейското и холивудското кино, почина на 81-годишна възраст. Новината е потвърдена от партньора му Делбърт Макбрайд. Киер е издъхнал в неделя сутринта в болница в Палм Спрингс, Калифорния. Причина за смъртта не се съобщава.

Роден през 1944 г. в Кьолн, Киер изгражда кариера, обхващаща повече от шест десетилетия и над 250 роли в киното, телевизията, музикалните видеоклипове и видеоигрите. Работил е с режисьори като Райнер Вернер Фасбиндер, Ларс фон Триер и Гус ван Сант. Сред по-широко разпознаваемите му участия са филми като „Кръв за Дракула“ (1974) и „Плът за Франкенщайн“ (1973), „Догвил“ (2003) „Танцьорка в мрака“ (2000) и още.

Киер е известен с характерния си поглед и специфична екранна енергия, заради която често получава роли на злодеи, ексцентрични персонажи, вампири и нацисти. В интервюта актьорът е посочвал, че предпочита подобни роли, тъй като според него оставят по-трайно впечатление у зрителите. Той участва във вампирския екшън "Блейд", както и в „Модерни вампири“, „Съседът ми Адолф“, „Желязно небе: Завръщането“.

През последните години Киер продължава активно да работи, включително във филмови и гейминг проекти. Творческият му път го утвърждава като актьор с необичаен профил и решително присъствие, което го прави значима фигура в международното кино.