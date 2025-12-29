Новини
Актьорът Стефан Мавродиев празнува 82-ри рожден ден

29 Декември, 2025 07:13, обновена 29 Декември, 2025 07:17 525 0

Той е роден е на 29 декември 1943 г. във Варна

Днес, 29 декември 2025 г., Стефан Мавродиев празнува своя 82-ри рожден ден.

Изтъкнатият български театрален и филмов актьор, режисьор е един от основоположниците на Младежкия театър „Николай Бинев“.

Той е роден е на 29 декември 1943 г. във Варна. Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1967 г. в класа на проф. Стефан Сърчаджиев и Методи Андонов.

По-голямата част от творческия му път е свързана с Младежкия театър в София. Известен е с десетки роли в класически и съвременни пиеси, както и с работата си като режисьор.

Мавродиев е едно от емблематичните лица на българското кино. Участва в над 50 филма, сред които:
„Козият рог“ (1972), „Щурци в ухото“ (1976), „Мера според мера“ (1981), „Зона В-2“ (1987)

Носител е на множество престижни отличия, включително наградата „Аскеер“ за цялостен принос към театралното изкуство (2015 г.) и орден „Кирил и Методий“.

Автор е на стихосбирки и мемоарни текстове, като често споделя своята философия за изкуството и живота в интервюта.


