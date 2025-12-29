Народният театър изнася 3 представления в последния ден от 2025 г.

Народен театър „Иван Вазов“ ще изиграе три представления на 31 декември – „Бурята“, „Боже мой“ и „Неведение“, като Шекспировата драма е последният спектакъл на Голяма сцена.

Софийската опера и балет ще изпълнят традиционния си новогодишен концерт в три поредни дати, а на 31-и Музикалният театър „Стефан Македонски“ също ще събере вярната си публика.

Представлението „Бурята“ по Уилям Шекспир, което донесе огромни успехи за Народен театър „Иван Вазов“, ще бъде изиграно за последен път през 2025 г. на 31 декември на Голяма сцена. То беше поставено на наша сцена от великия режисьор Робърт Уилсън, който издъхна по-рано тази година – на 31 юли в Ню Йорк. Приживе той бе удостоен с множество награди, включително с номинация за „Пулицър“, две награди „Убу“, „Златен лъв“ от Венецианското биенале и наградата „Лорънс Оливие“.

В камерната зала пък ще бъде изпълнено представлението „Боже мой“ с участието на Христо Мутафчиев и режисьор Стоян Радев. „Самотен мъж на маса в бара се обръща към останалите посетители. Оказва се, че барът е на Юда, а мъжът е Христос. Или поне така твърди. Защо? Какво иска да постигне, ако е Той наистина? Пиесата „Боже мой“ е повик за човечност и любов във времена, в които с Божието слово се злоупотребява и вместо да е извор на живот, с него се оправдава унищожението“, споделя режисьорът Стоян Радев.

Последното попълнение за вечерта в Народния е авторското представление на Албена Ставерева – „Неведение“, в което освен че участва, е също драматург и режисьор. „С буркан сладко и стар куфар Гичка Кукуто, намереница на селския свещеник, е сама в камбанарията на църквата. Историите ѝ са безумно смешни и в тях се оглежда абсурдният изгубен свят на едно малко село. Историите ѝ са едновременно с това тъжни, защото в детинската доверчивост не прозира злото дори когато се изправи лице в лице с него“, гласи анотацията на представлението.

Почитателите на класическата музика също ще имат възможност за празник в новогодишната вечер, и то в две различни институции. Софийската опера и балет ще представи своя традиционен новогодишен концерт, на който публиката ще се наслади на творенията на легендарни имена като Волфганг Амадеус Моцарт, Джакомо Пучини, Джузепе Верди и други. На 31-и Музикалният театър „Стефан Македонски“ пък ще представи класики от Йохан Щраус-син, Имре Калман, Жак Офенбах и още много други.