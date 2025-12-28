Почина актрисата Бриджит Бардо

Легендарната френска актриса Бриджит Бардо почина днес, 28 декември, на 91-годишна възраст.
Това съобщи Агенция Франс Прес (AFP), позовавайки се на фондация „Брижит Бардо“.
Звездата на френското кино се отказа от кариерата на актриса преди десетилетия и се отдаде на борбата за защита на правата на животните.
Брижит Бардо е родена на 28 септември 1934 г. в Париж.
Смъртта ѝ настъпва след период на влошено здравословно състояние през последните месеци на годината, включващо хоспитализация и операция през октомври 2025 г..
Световната слава ѝ носи филмът на Роже Вадим „И Бог създаде жената“ (1956). Тя се превръща в символ на сексуалната революция и френския шик през 50-те и 60-те години.
През 1973 г., на върха на славата си и само на 39 години, тя се оттегля от киното, за да се посвети на каузата на живота си – защитата на животните.
През 1986 г. основава Фондация „Брижит Бардо“. Известна е с борбата си срещу лова на тюлени, коридите и жестокостта в кланиците.
В по-късните си години Бардо често предизвикваше полемики с политическите си изказвания и беше глобявана няколко пъти за подстрекаване към расова омраза.
Сред основните заглавия във филмографията ѝ са „И Бог създаде жената“ (Et Dieu… créa la femme, 1956, „Истината“ (La Vérité, 1960), „Презрението“ (Le Mépris, 1963) „Вива Мария!“ (Viva Maria!, 1965)
1 Ццц
Коментиран от #11
12:13 28.12.2025
2 Точен
Коментиран от #25
12:13 28.12.2025
3 Име
12:15 28.12.2025
4 Пепи
12:16 28.12.2025
5 хххххх
12:17 28.12.2025
6 Вечна ѝ памет!
12:18 28.12.2025
7 Бог да я прости
Коментиран от #13, #41
12:18 28.12.2025
8 дедо..
Коментиран от #10, #14, #15
12:21 28.12.2025
9 Kaлпазанин
12:22 28.12.2025
10 Точен
До коментар #8 от "дедо..":Белмондо не е французин, от едно друго племе е. Ален Делон остана френски националист до последната си минута!
12:23 28.12.2025
12 Бардо име нарицателно за красива жена
Покровителка на домашните мечки. Бог да я прости.
Коментиран от #18
12:29 28.12.2025
14 Kaлпазанин
До коментар #8 от "дедо..":Любимеца ми е Луи дьо Финес и неговата тайфа
12:30 28.12.2025
15 дедо 2..
До коментар #8 от "дедо..":Помня е-дако съм по дрът от нея,беше една от петролотърсачките..а лино вентура обикаляше с едно корабче в булеварда на рома из мексиканския залив за да и каже че е дамата на сърцето му..лека и пръст
12:31 28.12.2025
16 Реконтра
Коментиран от #20
12:31 28.12.2025
17 Баби
12:32 28.12.2025
18 Неподписан
До коментар #12 от "Бардо име нарицателно за красива жена":Лили Иванова е по-хубава
12:33 28.12.2025
19 Бистришката мечка
12:33 28.12.2025
20 Фин
До коментар #16 от "Реконтра":Интересно е обаче, защо има четири опита за самоубийство....
Коментиран от #42
12:33 28.12.2025
21 Трътлю
12:35 28.12.2025
22 Неподписан
12:35 28.12.2025
23 Цвете
12:37 28.12.2025
24 Евродебил
12:38 28.12.2025
25 Фин
До коментар #2 от "Точен":Това ли е нормална жена... тя не може да понася единственото си дете - ето как живее днес синът на Бриджит
Голямата звезда на световното кино, великата Бриджит Бардо , навърши 88 години на 28 септември. И докато целият свят я поздравяваше за празника, най-близките до нея хора я пропуснаха, защото тя просто не контактува с тях. Живата икона на френското кино предпочита да дарява любовта и грижите си на своите домашни любимци. Най-интересното е, че секс символът на 50 и 60-те години все пак има семейство. Синът ѝ Никола вече е на 60 години. Бриджит отдавна има и внуци и дори правнуци, но тя не желае да общува с тях. Защо?
Провали в любовта
Красавицата среща първата си любов – асистент-режисьора Роже Вадим, на 15-годишна възраст. Родителите на бъдещата звезда са против тази връзка. На 17-годишна възраст Бриджит вече е направила първия аборт, а след това и втория. По време на връзката ѝ със следващия си партньор – младия актьор Жак Шарие, Бардо отново забременява. Тогава тя е на 25 години. Когато разбира, че отново чака бебе, веднага се обръща към лекарите, за да се отърве от плода. Процедурата обаче ѝ е отказана. Жак, който по-късно се жени за Бриджит, също я разубеждава да не направи аборт.
Ужасното раждане Неведнъж актрисата е споделяла, че намразва до мозъка на костите си бременното си тяло. Постоянно се крие от папараците. Наедрелият ѝ корем я подлудява. Когато бременността ѝ проличава, тя практически спира да излиза от дома си и изпада в депреси
Коментиран от #36, #37
12:40 28.12.2025
26 Пешо
12:41 28.12.2025
27 мурафет, бате
12:42 28.12.2025
28 Марк
Чел съм книгата на Роже Вадим, който е бил женен за нея, после за Джейн Фонда, Катрин Деньов и за още две жени - голям женкар е бил. Та той разказва, че още оттогава си е била странна, и наистина според мен се изкриви с тези защити на животните - до безумие и маниакалност.
И аз обичам животните, но не изпадам в такива крайности! Все пак ние като хора никога не трябва да забравяме, че хората са много по-ценни от всякакви животни и винаги първо трябва да мислим и се грижим за хората!
12:42 28.12.2025
29 Жалко
12:44 28.12.2025
30 Госあ
12:45 28.12.2025
31 Фен на бедра
Мечките да му мислят!
12:46 28.12.2025
32 един
12:46 28.12.2025
33 Пустиня(к)
12:48 28.12.2025
34 Бриджит
12:50 28.12.2025
35 Опааа
12:50 28.12.2025
36 Соваж бейби
До коментар #25 от "Фин":Тази е нещо подобно като Лили Иванова мислила е само за кариерата си и външният и вид без сърце лишена от човешки чувства ,мъжемелачка.За филмите и не мога да дам оценка понеже са ретро не от моето поколение и не си спомням нищо ,като дете през комунизма от няма и на къде съм гледала поради липсата на друго, има някой друга банална песничка ама за икона не съм съгласна да се води .Не съм впечатлена от френското старо кино и артисти .Дон Джонсън (Маями Вайс) е друго нещо по съвременно кино и днес от време на време си пускам епизоди.
12:54 28.12.2025
39 Свобода за хората
12:58 28.12.2025
40 ОК нека е по вашему
Старата мъдрост, че всяко нещо,
трябва да бъде с времето (възрастта) си!
..............
Всъщност да припомним, че тези година, няколко месеца по-рано
през септември 2025 г. почина Клаудия Кардинале,
двете много красиви жени заедно
оставили незабравими следи и във филма "Петролотърсачките"!
Светла им памет
и на двете супер жени Клаудия Кардинале и Бриджит Бардо!
12:59 28.12.2025
41 Ква държава
До коментар #7 от "Бог да я прости":Я пак?
13:07 28.12.2025
42 4 и да не успее?
До коментар #20 от "Фин":Разигравала е някъв цирк
13:08 28.12.2025