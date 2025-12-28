Новини
Култура »
Почина актрисата Бриджит Бардо

Почина актрисата Бриджит Бардо

28 Декември, 2025 12:00, обновена 28 Декември, 2025 12:08 2 807 42

  • бриджит бардо-
  • актриса-
  • починала

Френската звезда си отиде на 91 години

Почина актрисата Бриджит Бардо - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Легендарната френска актриса Бриджит Бардо почина днес, 28 декември, на 91-годишна възраст.

Това съобщи Агенция Франс Прес (AFP), позовавайки се на фондация „Брижит Бардо“.

Звездата на френското кино се отказа от кариерата на актриса преди десетилетия и се отдаде на борбата за защита на правата на животните.

Брижит Бардо е родена на 28 септември 1934 г. в Париж.

Смъртта ѝ настъпва след период на влошено здравословно състояние през последните месеци на годината, включващо хоспитализация и операция през октомври 2025 г..

Световната слава ѝ носи филмът на Роже Вадим „И Бог създаде жената“ (1956). Тя се превръща в символ на сексуалната революция и френския шик през 50-те и 60-те години.

През 1973 г., на върха на славата си и само на 39 години, тя се оттегля от киното, за да се посвети на каузата на живота си – защитата на животните.

През 1986 г. основава Фондация „Брижит Бардо“. Известна е с борбата си срещу лова на тюлени, коридите и жестокостта в кланиците.

В по-късните си години Бардо често предизвикваше полемики с политическите си изказвания и беше глобявана няколко пъти за подстрекаване към расова омраза.

Сред основните заглавия във филмографията ѝ са „И Бог създаде жената“ (Et Dieu… créa la femme, 1956, „Истината“ (La Vérité, 1960), „Презрението“ (Le Mépris, 1963) „Вива Мария!“ (Viva Maria!, 1965)


Франция
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ццц

    8 41 Отговор
    Мечките, Зеленски и ръководството на ЕС загубиха символа на защитата на правата им. Това е знак, че можем да започваме лова на дивеч, без мечките.

    Коментиран от #11

    12:13 28.12.2025

  • 2 Точен

    53 7 Отговор
    Беше националистка и поддържаше семейство Льо Пен. Красавицата остана нормална жена, поклон. Катрин Деньов също е наш човек, против извращенията.

    Коментиран от #25

    12:13 28.12.2025

  • 3 Име

    47 4 Отговор
    Мир на праха й!

    12:15 28.12.2025

  • 4 Пепи

    50 6 Отговор
    Светъл да и е пътя по който е тръгнала .През 60 те беше най красивата жена в света.Бог да я прости.

    12:16 28.12.2025

  • 5 хххххх

    42 4 Отговор
    Тъжно! За нас, които все още населяваме ТОЗИ свят и сме нейни съвременници, ще остане икона, за поколенията след нас – легенда! Светъл да е пътят и!

    12:17 28.12.2025

  • 6 Вечна ѝ памет!

    38 5 Отговор
    Дълбок поклон пред таланта ѝ и пред нейните обществени изяви! Ще името ѝ ще остане в историята на киното.

    12:18 28.12.2025

  • 7 Бог да я прости

    37 6 Отговор
    България като държава не съумя да се погрижи за мечките,а тя сама успя. Човек с главно Ч

    Коментиран от #13, #41

    12:18 28.12.2025

  • 8 дедо..

    42 4 Отговор
    След белмондо и делон си отиде още една легенда на френското кино..поклон

    Коментиран от #10, #14, #15

    12:21 28.12.2025

  • 9 Kaлпазанин

    27 5 Отговор
    Това вече е новина ,без ирония .актриса а не кифла

    12:22 28.12.2025

  • 10 Точен

    19 6 Отговор

    До коментар #8 от "дедо..":

    Белмондо не е французин, от едно друго племе е. Ален Делон остана френски националист до последната си минута!

    12:23 28.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бардо име нарицателно за красива жена

    21 2 Отговор
    Някогашна млада хубавица със сценичен грим, без пластични подобрения.
    Покровителка на домашните мечки. Бог да я прости.

    Коментиран от #18

    12:29 28.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Kaлпазанин

    12 1 Отговор

    До коментар #8 от "дедо..":

    Любимеца ми е Луи дьо Финес и неговата тайфа

    12:30 28.12.2025

  • 15 дедо 2..

    12 2 Отговор

    До коментар #8 от "дедо..":

    Помня е-дако съм по дрът от нея,беше една от петролотърсачките..а лино вентура обикаляше с едно корабче в булеварда на рома из мексиканския залив за да и каже че е дамата на сърцето му..лека и пръст

    12:31 28.12.2025

  • 16 Реконтра

    9 3 Отговор
    ...но пък добре си поживя! Интересуваше се от животните повече, отколкото за собственото си дете.

    Коментиран от #20

    12:31 28.12.2025

  • 17 Баби

    8 3 Отговор
    Да закриват франция, там само мароканци и макронци остнаха

    12:32 28.12.2025

  • 18 Неподписан

    6 11 Отговор

    До коментар #12 от "Бардо име нарицателно за красива жена":

    Лили Иванова е по-хубава

    12:33 28.12.2025

  • 19 Бистришката мечка

    2 4 Отговор
    Въъй!

    12:33 28.12.2025

  • 20 Фин

    3 2 Отговор

    До коментар #16 от "Реконтра":

    Интересно е обаче, защо има четири опита за самоубийство....

    Коментиран от #42

    12:33 28.12.2025

  • 21 Трътлю

    13 2 Отговор
    Помните ли И Бог създаде жената? Беше голяма актриса и красива жена. Царство и Небесно!

    12:35 28.12.2025

  • 22 Неподписан

    1 10 Отговор
    Бриджит не умря ли преди 5,6 или 7 години,не писаха ли във факти по онова време...

    12:35 28.12.2025

  • 23 Цвете

    14 1 Отговор
    КОЙ Е НАПИСАЛ, ЧЕ ЖАН ПОЛ БЕЛМОНДО НЕ БИЛ ФРАНЦУЗИН ? НЕГРАМОТНОСТТА ВОДИ ДО ТЪПИЗЪМ.РОДЕН БЕШЕ В НЬОЙ СЮР СЕНА НА 9 АПРИЛ 1933 ГОДИНА. БАШ В ПАРИЖ. ПОКЛОН ПРЕД ВСИЧКИ ПОЧИНАЛИ ТАЗИ 2025 ГОДИНА.

    12:37 28.12.2025

  • 24 Евродебил

    12 1 Отговор
    Красива жена,чудесна актриса и враг на евроатлантическата чума.Бори се с неолиберализма десетилетия наред.Най ярко се е запазила в паметта ми ролята и в "петролотърсачките".Лека и пръст.

    12:38 28.12.2025

  • 25 Фин

    3 5 Отговор

    До коментар #2 от "Точен":

    Това ли е нормална жена... тя не може да понася единственото си дете - ето как живее днес синът на Бриджит
    Голямата звезда на световното кино, великата Бриджит Бардо , навърши 88 години на 28 септември. И докато целият свят я поздравяваше за празника, най-близките до нея хора я пропуснаха, защото тя просто не контактува с тях. Живата икона на френското кино предпочита да дарява любовта и грижите си на своите домашни любимци. Най-интересното е, че секс символът на 50 и 60-те години все пак има семейство. Синът ѝ Никола вече е на 60 години. Бриджит отдавна има и внуци и дори правнуци, но тя не желае да общува с тях. Защо?

    Провали в любовта
    Красавицата среща първата си любов – асистент-режисьора Роже Вадим, на 15-годишна възраст. Родителите на бъдещата звезда са против тази връзка. На 17-годишна възраст Бриджит вече е направила първия аборт, а след това и втория. По време на връзката ѝ със следващия си партньор – младия актьор Жак Шарие, Бардо отново забременява. Тогава тя е на 25 години. Когато разбира, че отново чака бебе, веднага се обръща към лекарите, за да се отърве от плода. Процедурата обаче ѝ е отказана. Жак, който по-късно се жени за Бриджит, също я разубеждава да не направи аборт.

    Ужасното раждане Неведнъж актрисата е споделяла, че намразва до мозъка на костите си бременното си тяло. Постоянно се крие от папараците. Наедрелият ѝ корем я подлудява. Когато бременността ѝ проличава, тя практически спира да излиза от дома си и изпада в депреси

    Коментиран от #36, #37

    12:40 28.12.2025

  • 26 Пешо

    3 2 Отговор
    Пускайте мечките на свобода.

    12:41 28.12.2025

  • 27 мурафет, бате

    2 4 Отговор
    Ако беше скрила пет години, щеше да поживее още.

    12:42 28.12.2025

  • 28 Марк

    7 3 Отговор
    Бог да я прости!

    Чел съм книгата на Роже Вадим, който е бил женен за нея, после за Джейн Фонда, Катрин Деньов и за още две жени - голям женкар е бил. Та той разказва, че още оттогава си е била странна, и наистина според мен се изкриви с тези защити на животните - до безумие и маниакалност.

    И аз обичам животните, но не изпадам в такива крайности! Все пак ние като хора никога не трябва да забравяме, че хората са много по-ценни от всякакви животни и винаги първо трябва да мислим и се грижим за хората!

    12:42 28.12.2025

  • 29 Жалко

    6 2 Отговор
    Бог да я прости.......

    12:44 28.12.2025

  • 30 Госあ

    7 3 Отговор
    Голяма жена !

    12:45 28.12.2025

  • 31 Фен на бедра

    5 2 Отговор
    ...Бог да я прости...
    Мечките да му мислят!

    12:46 28.12.2025

  • 32 един

    7 2 Отговор
    ВЕЛИКА!!!!!

    12:46 28.12.2025

  • 33 Пустиня(к)

    2 0 Отговор
    Баш преди еврото, тц, тц, тц.

    12:48 28.12.2025

  • 34 Бриджит

    2 5 Отговор
    Тази въведе Концентрационни лагери за мечки!

    12:50 28.12.2025

  • 35 Опааа

    5 1 Отговор
    Бог да прости! Уникална жена!

    12:50 28.12.2025

  • 36 Соваж бейби

    3 4 Отговор

    До коментар #25 от "Фин":

    Тази е нещо подобно като Лили Иванова мислила е само за кариерата си и външният и вид без сърце лишена от човешки чувства ,мъжемелачка.За филмите и не мога да дам оценка понеже са ретро не от моето поколение и не си спомням нищо ,като дете през комунизма от няма и на къде съм гледала поради липсата на друго, има някой друга банална песничка ама за икона не съм съгласна да се води .Не съм впечатлена от френското старо кино и артисти .Дон Джонсън (Маями Вайс) е друго нещо по съвременно кино и днес от време на време си пускам епизоди.

    12:54 28.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Свобода за хората

    3 1 Отговор
    Да се отървем от мечките най-накрая

    12:58 28.12.2025

  • 40 ОК нека е по вашему

    4 1 Отговор
    Примерите от личният й живот разкриват
    Старата мъдрост, че всяко нещо,
    трябва да бъде с времето (възрастта) си!
    ..............
    Всъщност да припомним, че тези година, няколко месеца по-рано
    през септември 2025 г. почина Клаудия Кардинале,
    двете много красиви жени заедно
    оставили незабравими следи и във филма "Петролотърсачките"!
    Светла им памет
    и на двете супер жени Клаудия Кардинале и Бриджит Бардо!

    12:59 28.12.2025

  • 41 Ква държава

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Бог да я прости":

    Я пак?

    13:07 28.12.2025

  • 42 4 и да не успее?

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Фин":

    Разигравала е някъв цирк

    13:08 28.12.2025