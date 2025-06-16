„Умна, студена и развратна“: На 29 декември 1721 г. се ражда Мадам дьо Помпадур - метресата на френския крал Луи XV

На 29 декември 1721 г. в Париж се ражда Жана-Антоанет Поасон, останала в историята с името Мадам дьо Помпадур в "попрището" ѝ на най-прочутата куртизанка във френския двор - метреса на крал Луи XV.

Когато хората казват „фаворитка“, „стопанка на салона“ или „муза“, те често си представят лекомислена красавица, кокетка. Но чарът не е бил единственото оръжие на музите и любимките на 18 век. Остър ум, отлично образование, широки политически възгледи и гъвкава дипломация са били характерни за тях в не по-малка степен.

Книгата на Сесил Бърли „Перо в ръката ѝ: Женски писма - Женски съдби през 18 век“ разказва за тайните, скрити в пликове с восъчни печати на маркиза дьо Помпадур, дългогодишната фаворитка на Луи XV.

От 18-ти век тя е смятана за символ на неприличното женско поведение. На самия връх на властта, тази жена постоянно се намесва в дела, които не са нейна работа. Тя е амбициозна и не обръща никакво внимание на абсолютната забрана, предписана за жените: никога да не се замесват в политиката, оставайки в тесните рамки на личния живот. Маркиза дьо Помпадур обича властта и не се срамува от нея. В продължение на почти 20 години тя прави всичко, за да запази позицията си при Луи XV, - до степен, че подобно на съдържател на публичен дом, подбира сексуални партньори за краля, за да запази здравето му и влиянието си. Колко много неща са били казани за нея, започвайки от 18-ти век!

Перверзна, покварена, студена, склонна към манипулации, тя се явява пред нас като нищо повече от безчувствена жена, чудовище в женски облик, обвинено за деградацията и след това разпадането на Френското кралство.

Още по-лошо - Жана-Антоанет Поасон принадлежи към буржоазната класа. Тъй като в политиката с врага се разправя чрез хипербола, остава само да ѝ се стовари цялата отговорност за революцията от 1789 г. и след това за падането на монархията през 1792 г.

Репутацията на маркиза дьо Помпадур е несъмнено скандална.

Но амбицията на тази жена не би могла да се развие с такава сила, ако не притежаваше различни способности. Именно те ѝ позволяват не само да стане фаворитка, но и да запази този статус дори когато плътските връзки с краля приключват, а това се случва приблизително пет години след официалното начало на връзката им, през септември 1745 г.

В допълнение към артистичните си таланти, тя има остро разбиране за хората и въпреки факта, че природата не ѝ е дала добро здраве, демонстрира изключителна физическа и морална издръжливост пред лицето на безбройните капани, които придворните във Версай ѝ подготвят. Там тя е всемогъща, както може да се съди по писмата и бележките, които пише с почти маниакална честота. Пише до всички властимащи: министри, посланици, маршали.

Тя пише писмо до императрица Мария Терезия Австрийска, друго до канцлер Кауниц и дори дълго послание до папата! Всеки ден, в продължение на почти 20 години, тя пише без прекъсване. Ако се съгласим, че писменият текст е проява на власт, тогава степента на властта на тази жена може да се сравни с обхвата на нейната епистоларна дейност.

Всички тези писма и бележки заемат доста време от нея, а то наистина ѝ липсва. Във Версай тя е почти постоянно на видно място, включително по време на известните интимни вечери в тесен кръг, които кралят толкова харесва. Фаворитката винаги е в движение - или на сцената на политическия театър, който е дворът, или на сцената на малкия си аматьорски театър, където играе, пее и танцува, за голямо удоволствие на Луи XV. И въпреки това тя успява да пише десетки писма всеки ден. Успява да се оттегли, да се концентрира и да изрази на хартия своите заключения, мисли, воля или заповеди. Пише сама, без ничия помощ, и най-често не слага дата или подпис върху писмото. .

Тя ги ласкае и ги обсипва с нежни думи, за да спечели по-надеждно благоволението им

Точно такъв е случаят с Ришельо: и двамата се мразят, колкото и се ухажват. Писмата ѝ са пълни с поправки - маркизата не е много добра в правописа, а почеркът ѝ е нечетлив, защото трябва да пише много и с бясно темпо. Тя често прескача от една тема на друга, внезапно и без най-малка връзка. В по-голямата си част фаворитка пише лаконични послания от десет реда, но писмата ѝ стават изключително дълги по време на Седемгодишната война (1756-1763), която се превръща в тежко изпитание за нея. В писмата на маркиза дьо Помпадур има много места, които са най-малкото неясни, което е доста типично за епистоларния жанр, но същевременно говори за нейното желание за предпазливост.

В личната ѝ кореспонденция фаворитка се явява като съвсем различна жена, отколкото я обрисуват слуховете.

В писмата няма и следа от лекомислие. Тази, която кралят прави маркиза през 1745 г., херцогиня през 1752 г. и накрая придворна дама на кралицата през 1756 г., гледа на политиката като на въпрос от голямо, дори изключително значение.

Важната роля, която тя играе в нея – винаги със съгласието на краля – е тайната на изключителното ѝ дълголетие във Версайския двор и на върха на държавната власт. Луи XV вижда в нея не само любимата, която е избрал по собствена воля, за разлика от „политическата“ си съпруга Мари Лещинска, но и своя верен приятел, тази, на която се доверява напълно и без която не може дори когато физическата страст отшумява.

Този нервен и непостоянен мъж изпитва големи трудности да се сближи с други хора. След като кардинал дьо Фльори, негов неофициален първи министър, както и ментор и приятел, умира през 1743 г., кралят се оттегля в уединение. Маркиза дьо Помпадур успява да установи с него доверителни отношения, които могат да бъдат разрушени само от смъртта. Кралят предоставя на умиращата си фаворитка невероятната привилегия да сложи край на живота си в двора на Версай и искрено ще скърби за жената, която е била негов довереник.

Писмата на маркиза дьо Помпадур показват, че тя е обсебена от държавните дела. Тя е възмутена, че раздорът между янсенистите в парламента и всемогъщите представители на духовенството оспорва авторитета на краля. Със съгласието на Луи XV, тя по всякакъв начин допринася за известното „обръщане на съюзите“ между Франция и Австрия, които стават съюзници през май 1756 г. Канцлер Кауниц, който дълго време е бил австрийски пратеник във Франция, съветва императрица Мария Терезия да действа чрез фаворита, тъй като именно тя, и само тя, се ползва с вниманието и доверието на Луи XV. С избухването на войната, с одобрението на краля, тя превръща апартаментите си в истинска щабквартира. За нея казват, че следи ситуацията на различни фронтове, било то в Европа или Америка, като маркира важни точки на карти с черни тафтени петна – не без женомразство, този анекдот говори много за влиянието на маркизата, която се държи почти като главнокомандващ!

Според собствените ѝ думи, тя „има естествена склонност да мисли“. Въпреки любопитството и големия си интерес към всичко красиво и ново, тя изобщо не се стреми да защитава прогресивни идеи пред краля. Тя не иска и не може да бъде гласът на философите от епохата на Просвещението. Възможно ли е, бидейки напълно зависима от добрата воля на краля, да критикува произвола на абсолютната му власт и да поставя под въпрос всемогъществото на Църквата в неговата държава? Тя покровителства философи, писатели, учени, художници и майстори предимно като просветена покровителка на изкуствата, действаща като министър на културата в съвременния смисъл на думата, и по никакъв начин не може да се счита за покровителка на философите или „Божията майка на Просвещението“.

Тази жена действа като естет, обсебена от величието на царуването – царуването на своя крал и своя идол.

Маркиза дьо Помпадур успява не само да се превърне във влиятелна фаворитка, но и да поеме традиционно мъжката роля на кралски съветник – не е изненадващо, че тя привлича такъв оживен интерес от 18 век насам.

Фаворитката умира през април 1764 г., а осем години по-късно в Лондон са публикувани четири тома от нейните писма, нито едно от които не е автентично.

Публикацията е толкова комерсиален успех, че Волтер я споменава в писмо до приятелката си мадам дю Дефан на 6 юли 1772:

„Написани са по лек и естествен начин, сякаш имитират стила на мадам дьо Севине. Много факти са верни, някои са неверни, малко изрази са с лош вкус. Всеки, който не е познавал тази жена, лесно ще повярва, че това са нейните писма. Те се четат със затаен дъх“.

Фактът, че са фалшификати, в крайна сметка е без значение. Хората са нетърпеливи да ги прочетат, за да разберат по-добре любимката и нейния вътрешен свят.

В писмата, които тя действително е написала, тя се появява като политик - първата жена политик във френската история.

Маркизата пише следната бележка до баща си, Франсоа Поасон; тя е без дата, както повечето ѝ писма. Тя се отнася до дъщерята на маркизата, Александрин, която дядо ѝ обожава. Момичето е родено през август 1744 г.; само няколко месеца по-късно, през пролетта на 1745 г., майка ѝ изоставя баща си, Ленорман д'Етиол, за да стане любимка на краля. Александрин е отгледана като принцеса. Момичето показва голяма способност за учене, но умира внезапно през юни 1754 г. Маркиза дьо Помпадур никога няма да се възстанови от тази загуба.

"Скъпи ми татко, аз доведох Александрин при мен в Ла Мюет и тя беше в добро здраве. Вие обаче трябва да се обвинявате за лошото ѝ храносмилане. И защо бабите и дядовците винаги трябва да глезят внуците си? Аз намирам, че става грозна, но изобщо не съм тъжна, ако беше дори малко красива, щях да бъда напълно доволна от това, защото не искам да я виждам най-красивата. Красотата само обръща срещу вас целия женски пол, който заедно с приятелките на споменатите жени съставлява две трети от човешката раса.

Официалното представяне пред двора се състои на 14 септември 1745 г. и почти веднага фаворитка започва да упражнява влияние върху краля, практически безпрецедентно в историята на монархията. По споразумение с Луи XV тя разпределя длъжности и пенсии, ръководейки се от собствените си желания и интереси. След смъртта на Филибер Ори през ноември 1747 г., тя назначава Ленорман дьо Турнем, чичото на съпруга си, който винаги ѝ е помагал, за надзорник на кралските сгради.

Освен това, тя убеждава краля да осигури правото на наследяване на тази длъжност за по-малкия ѝ брат Абел-Франсоа, който по това време едва е навършил 18 години. Тя обаче действа и като далновиден покровител на изкуствата, задължавайки брат си първо да получи сериозно художествено образование.

За тази цел тя организира пътуване до Италия за него в компанията на гравьора Кошен, архитекта Суфло и историка на изкуството абат Льоблан. Това пътуване, продължило от декември 1749 г. до септември 1751 г., ще бъде от решаващо значение за историята на френското изкуство на 18 век.

Братът на фаворита, получил титлата маркиз дьо Марини, ще играе ключова роля в нейната културна политика, която по своя мащаб е сравнима с дейността на съвременното Министерство на културата.

Източник: lenta.ru