Американският актьор Джон Войт навършва 87 години

29 Декември, 2025 07:18

Бащата на Анджелина Джоли е роден на 29 декември 1938 г

Снимка: YouTube
Милен Ганев

Днес, 29 декември 2025 г., Джон Войт празнува своя 87-и рожден ден.

Джонатан Винсент „Джон“ Войт е американски актьор, роден на 29 декември 1938 г., известен със своята дълга и успешна кариера в киното, обхващаща над шест десетилетия.

Носител е на една награда „Оскар“ за най-добра мъжка роля за филма „Завръщане у дома“ (1978). Има общо четири номинации за „Оскар“ и е носител на четири награди „Златен глобус“.

Става световноизвестен с ролята си на Джо Бък в култовия филм „Среднощен каубой“ (1969), където си партнира с Дъстин Хофман.

Сред най-значимите му филми са „Избавление“ (1972, „Влакът беглец“ (1985), „Жега“ (1995), „Мисията невъзможна“ (1996), „Трансформърс“ (2007)

През последните години получи признание за ролята си на Мики Донован в сериала „Рей Донован“, за която спечели „Златен глобус“ през 2014 г.

Той е баща на актрисата Анджелина Джоли и актьора Джеймс Хейвън. Връзката му с дъщеря му е била обект на медийно внимание поради дълги периоди на отчуждение, въпреки че в последните години двамата са в по-добри отношения.

Войт е известен със своите консервативни политически позиции и е открит поддръжник на Републиканската партия в САЩ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Джон Войт и Джейн Финда.
    "Завръщане у дома"
    Гледах го във филмотечното кино пре 1987г.
    Активно участвах в дискусиите след прожекцията.
    По това време бях киноман и автомобилен състезател към авто клуб "Академика".

    Коментиран от #2, #4

    07:36 29.12.2025

  Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Джейн Фонда.

    07:47 29.12.2025

  Никой

    0 0 Отговор
    Че тя Анджелина не ни ли е набор. Около 50-на години е.

    07:52 29.12.2025

  Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    И С КОЛКО КОНСКИ СИЛИ ТИ Е БИЛА КАРУЦАТА?

    08:06 29.12.2025