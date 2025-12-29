Американският актьор Джон Войт навършва 87 години

Днес, 29 декември 2025 г., Джон Войт празнува своя 87-и рожден ден.

Джонатан Винсент „Джон“ Войт е американски актьор, роден на 29 декември 1938 г., известен със своята дълга и успешна кариера в киното, обхващаща над шест десетилетия.

Носител е на една награда „Оскар“ за най-добра мъжка роля за филма „Завръщане у дома“ (1978). Има общо четири номинации за „Оскар“ и е носител на четири награди „Златен глобус“.

Става световноизвестен с ролята си на Джо Бък в култовия филм „Среднощен каубой“ (1969), където си партнира с Дъстин Хофман.

Сред най-значимите му филми са „Избавление“ (1972, „Влакът беглец“ (1985), „Жега“ (1995), „Мисията невъзможна“ (1996), „Трансформърс“ (2007)

През последните години получи признание за ролята си на Мики Донован в сериала „Рей Донован“, за която спечели „Златен глобус“ през 2014 г.

Той е баща на актрисата Анджелина Джоли и актьора Джеймс Хейвън. Връзката му с дъщеря му е била обект на медийно внимание поради дълги периоди на отчуждение, въпреки че в последните години двамата са в по-добри отношения.

Войт е известен със своите консервативни политически позиции и е открит поддръжник на Републиканската партия в САЩ.