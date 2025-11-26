Проектите по ПВУ в културата на ръба на ликвидна криза

На 27.11.2025 пред Министерство на културата ще се проведе протестна акция от 8.30 до 10 часа. Организации в сектор Култура, изпълняващи проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), алармират за сериозен риск от ликвидна криза в сектора заради блокирано отчитане и забавено изплащане на средства по процедурите, администрирани от Национален фонд „Култура“ (НФК).

По данни от публичната справка в ИСУН към средата на ноември 2025 г. по културните схеми на ПВУ са договорени значителни по обем средства, но до организациите е стигнала само малка част от договорените суми. В същото време множество проекти вече са в напреднал етап на изпълнение, с реализирани събития, поети ангажименти към артисти и партньори и натрупани разходи.

Заключени междинни отчети

Основното затруднение, посочвано от бенефициентите, е фактът, че към момента на нито една организация не е отворен междинен отчет по процедурите на ПВУ в културата.

Модулите за междинно отчитане в ИСУН остават заключени, статутите на част от проектите не съответстват на реално подписаните договори и анекси, а сроковете в системата не са актуализирани. Това на практика прави невъзможно:

въвеждането на последващи вече извършени разходи;

подаването на искания за второ или финално плащане;

планирането на нормален паричен поток по проектите.

Всичко това се случва при фиксиран краен срок за подаване на искания за междинно плащане – 30 ноември 2025 г.

Собствени средства вместо „възстановяване“

Бенефициентите финансират проектите си почти изцяло със собствени или заемни средства. Според справката в ИСУН към 14 ноември 2025 г. по една от културните процедури по ПВУ са договорени около 21 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ. Реално изплатените средства към бенефициентите са под 5% от договореното.

Липса на ясна и навременна комуникация

Организациите съобщават и за сериозни затруднения в комуникацията с НФК – на множество съобщения в ИСУН не се отговаря месеци наред, а индивидуална консултативна подкрепа практически липсва. Всичко това и обучения е практика в други структури за администриране на европейски средства.

На този фон бенефициентите получават масови напомняния през системата (например за тръжни процедури), изпращани без ясно таргетиране – до организации, които вече са изпълнили изискванията, до такива, които нямат задължение да провеждат търгове, и до трети, които не са сигурни дали съобщението се отнася за тях.

Искания към институциите

Организациите настояват за спешни мерки от страна на НФК, Министерството на културата и отговорните институции за удължаване на срокове, спазване на административни срокове от страна на институциите, комуникация и цялостна стратегия за развитие на сектора.

Всички искания може да бъдат прочетени в отвореното писмо, което адресира министър-председателя, министъра на културата и министъра на финансите.

ПВУ беше шанс, който няма да се повтори. В момента обаче вместо „възстановяване“ говорим за блокаж. Ако системата не бъде раздвижена в най-кратки срокове, рискът е не просто от загуба на средства, а от загуба на независими организации, които години наред градят културна инфраструктура.

Всичко това се случва на фона на затварящи пространства, приключващи дейността си организации, неработещ публичен регистър на професионалните артисти и специалисти, вменен на МК от ЗЗРК, липса на каквато и да е стратегия за култура, адекватни политики и бюджет, който само затвърждава впечатлението, че от културата няма нужда.