Киев и Западът трябва да признаят териториалните реалности след разширяването на границите на Русия, заяви министърът на външните работи Сергей Лавров в интервю за РИА Новости.
„Киев и неговите западни поддръжници трябва да признаят новите териториални реалности, които се появиха след включването на Крим, Севастопол, Донецката народна република, Луганската народна република, Запорожката и Херсонската области в Руската федерация“, каза министърът.
Първият дипломат на Русия подчерта, че е важно е да се гарантира неутрален, необвързан и безядрен статут на Украйна, необходими са нейната демилитаризация и денацификация;
"Военната експанзия на страните от НАТО на украинска територия трябва да спре Западът признава, че стратегическата инициатива в Североизточния военен окръг е изцяло на страната на руската армия", допълни Лавров.
Съединените щати се придържат към близка до руската позиция, че мандатът на Володимир Зеленски бил изтекъл още миналата година, продължи Лавров. Той е на мнение, че провеждането на избори е условие украинските власти да получат мандат за сключване на мирно споразумение, като във вота трябва да участват и украинските граждани, които живеят в Русия.
През последната седмица руската армия е поела контрола над 13 населени места: едно в Днепропетровска област, три в Харковска област, четири в Запорожка област и пет в ДНР.
Началникът на Генералния щаб Валери Герасимов докладва на руския президент Владимир Путин в понеделник, че през декември войските са превзели над 700 квадратни километра, постигайки максималното си месечно напредване за цялата година.
По-рано вчера външният министър на Русия взе отношение по темата с атаката срещу резиденцията на Путин.
„В нощта на 28 срещу 29 декември киевският режим извърши терористична атака с 91 безпилотни летателни апарата с голям обсег на удар срещу държавната резиденция на президента на Руската федерация в Новгородска област. Всички апарати бяха унищожени от системите за противовъздушна отбрана на руските въоръжени сили.
Няма съобщения за жертви или щети от отломките на дронове.
Бихме искали да отбележим, че тази атака се случи по време на интензивни преговори между Русия и Съединените щати за разрешаване на украинския конфликт.
Подобни безразсъдни действия няма да останат без отговор. Целите за ответни удари и времето за тяхното изпълнение от руските въоръжени сили са определени.
В същото време не възнамеряваме да се оттегляме от преговорния процес със Съединените щати.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Чеп за зеле не става от орките.
04:59 30.12.2025
3 Сега от Украйна
Надрусаната тениска ще си плати!
Коментиран от #5, #15
05:02 30.12.2025
4 и сега отново
05:06 30.12.2025
5 банковая
До коментар #3 от "Сега от Украйна":се превърна в легитимна цел.
05:06 30.12.2025
6 Тоз кон мр ъшляк
05:06 30.12.2025
7 Конят не е от проЗт
05:24 30.12.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Хаха
06:05 30.12.2025
10 Симпатизант
Коментиран от #12
06:14 30.12.2025
11 Свободен
А и унижението пред света е огромно!
Мишлето разчиташе да се скрие в луксозната си дупка, но се оказа че котарака вече я е открил и го чака!
Сега плъшока не знае коя дупка вече да ползва!
Ай путя, куда денешсья?!
😂😂😂
Коментиран от #16
06:22 30.12.2025
12 Факт
До коментар #10 от "Симпатизант":Давай, ама друг път!
06:23 30.12.2025
13 Я пъ тоа
06:36 30.12.2025
14 Коньо Коневъдев
06:37 30.12.2025
15 Така е
До коментар #3 от "Сега от Украйна":Както от Волжка България остана едно НИЩО, така и Украйна ще изчезне. Къде е Волжка България? А,да нашите братушки си присвоиха,даже и помен няма. А вие тук величайте братушките
Коментиран от #28
06:40 30.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Свободен
Положението е тежко, други приходи Русия няма!
На лавров е възложено да търси бързо изход от ситуацията без да допусне преврат с последващ разстрел на Путин!
В момента ФСБ анализира как е било допуснато Чаушеску да бъде заловен!
Братя кооейки, стискайте палци за да не се хванете скоро за палците!
Коментиран от #37
06:41 30.12.2025
18 Възпитател
06:41 30.12.2025
19 Ха ха
Коментиран от #23
06:43 30.12.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Билд
До коментар #16 от "Вашето мнение":Досега са ликвидирани 36 руски генерала.
Коментиран от #32
06:48 30.12.2025
22 Възраждане
Коментиран от #24
06:48 30.12.2025
23 Атина Палада
До коментар #19 от "Ха ха":От руснака не става войник.
Коментиран от #33
06:49 30.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Иванушка🇺🇸
06:51 30.12.2025
26 Ха ха ха ха
06:53 30.12.2025
27 Сянката
06:54 30.12.2025
28 някой си
До коментар #15 от "Така е":Слава на Русия ве недъг@ва тв@р
06:55 30.12.2025
29 Беги от тука бе!
До коментар #16 от "Вашето мнение":Задръж си п0миярското мнение.
06:56 30.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 някой си
До коментар #21 от "Билд":а колко натовски,да не говорим за бандеровски 😆😆😆
06:59 30.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 някой си
07:02 30.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Бааааа
07:04 30.12.2025
37 Някой
До коментар #17 от "Свободен":Е ако питаш Коцето Костадинов и Слави Василев, ще ти обяснят как печалбата им е 24 долара от барел и не могат фалира никога...ама у България живеем бедно
07:05 30.12.2025