Лавров: Киев и Западът трябва да признаят новите териториални реалности. Избори в Украйна ще легитимират преговорите
  Тема: Украйна

Лавров: Киев и Западът трябва да признаят новите териториални реалности. Избори в Украйна ще легитимират преговорите

30 Декември, 2025 04:45, обновена 30 Декември, 2025 06:33 2 649 37

Ще накажем безразсъдните действия на Киев, целите са определени, заяви руският външен министър след атаката срещу резиденцията на Путин

Лавров: Киев и Западът трябва да признаят новите териториални реалности. Избори в Украйна ще легитимират преговорите - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Киев и Западът трябва да признаят териториалните реалности след разширяването на границите на Русия, заяви министърът на външните работи Сергей Лавров в интервю за РИА Новости.

„Киев и неговите западни поддръжници трябва да признаят новите териториални реалности, които се появиха след включването на Крим, Севастопол, Донецката народна република, Луганската народна република, Запорожката и Херсонската области в Руската федерация“, каза министърът.

Още новини от Украйна

Първият дипломат на Русия подчерта, че е важно е да се гарантира неутрален, необвързан и безядрен статут на Украйна, необходими са нейната демилитаризация и денацификация;

"Военната експанзия на страните от НАТО на украинска територия трябва да спре Западът признава, че стратегическата инициатива в Североизточния военен окръг е изцяло на страната на руската армия", допълни Лавров.

Съединените щати се придържат към близка до руската позиция, че мандатът на Володимир Зеленски бил изтекъл още миналата година, продължи Лавров. Той е на мнение, че провеждането на избори е условие украинските власти да получат мандат за сключване на мирно споразумение, като във вота трябва да участват и украинските граждани, които живеят в Русия.

През последната седмица руската армия е поела контрола над 13 населени места: едно в Днепропетровска област, три в Харковска област, четири в Запорожка област и пет в ДНР.

Началникът на Генералния щаб Валери Герасимов докладва на руския президент Владимир Путин в понеделник, че през декември войските са превзели над 700 квадратни километра, постигайки максималното си месечно напредване за цялата година.

По-рано вчера външният министър на Русия взе отношение по темата с атаката срещу резиденцията на Путин.

„В нощта на 28 срещу 29 декември киевският режим извърши терористична атака с 91 безпилотни летателни апарата с голям обсег на удар срещу държавната резиденция на президента на Руската федерация в Новгородска област. Всички апарати бяха унищожени от системите за противовъздушна отбрана на руските въоръжени сили.

Няма съобщения за жертви или щети от отломките на дронове.

Бихме искали да отбележим, че тази атака се случи по време на интензивни преговори между Русия и Съединените щати за разрешаване на украинския конфликт.

Подобни безразсъдни действия няма да останат без отговор. Целите за ответни удари и времето за тяхното изпълнение от руските въоръжени сили са определени.

В същото време не възнамеряваме да се оттегляме от преговорния процес със Съединените щати.“


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Чеп за зеле не става от орките.

    6 13 Отговор
    Пътувай

    04:59 30.12.2025

  • 3 Сега от Украйна

    22 7 Отговор
    Ще останат само кратери!
    Надрусаната тениска ще си плати!

    Коментиран от #5, #15

    05:02 30.12.2025

  • 4 и сега отново

    13 12 Отговор
    Ще завземат Украйна за два дни

    05:06 30.12.2025

  • 5 банковая

    15 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сега от Украйна":

    се превърна в легитимна цел.

    05:06 30.12.2025

  • 6 Тоз кон мр ъшляк

    8 14 Отговор
    Пише го и в Уикипедия дори.

    05:06 30.12.2025

  • 7 Конят не е от проЗт

    7 12 Отговор
    Той е много проЗт.

    05:24 30.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хаха

    4 7 Отговор
    Конче вихрогонче, хапни сенце, пийни водичка и пак..... дий, дий!

    06:05 30.12.2025

  • 10 Симпатизант

    5 7 Отговор
    Давай Страна Огромна...я

    Коментиран от #12

    06:14 30.12.2025

  • 11 Свободен

    21 5 Отговор
    Голям шок е бил за малкия плешивец!
    А и унижението пред света е огромно!
    Мишлето разчиташе да се скрие в луксозната си дупка, но се оказа че котарака вече я е открил и го чака!
    Сега плъшока не знае коя дупка вече да ползва!
    Ай путя, куда денешсья?!
    😂😂😂

    Коментиран от #16

    06:22 30.12.2025

  • 12 Факт

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Симпатизант":

    Давай, ама друг път!

    06:23 30.12.2025

  • 13 Я пъ тоа

    4 4 Отговор
    Кви териториални реалности бре....избиват ви там като плъхове.

    06:36 30.12.2025

  • 14 Коньо Коневъдев

    3 3 Отговор
    Пак плещя глупости

    06:37 30.12.2025

  • 15 Така е

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сега от Украйна":

    Както от Волжка България остана едно НИЩО, така и Украйна ще изчезне. Къде е Волжка България? А,да нашите братушки си присвоиха,даже и помен няма. А вие тук величайте братушките

    Коментиран от #28

    06:40 30.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Свободен

    10 4 Отговор
    Руския нефт стана 23 долара при себестойност на добиване 42 долара!
    Положението е тежко, други приходи Русия няма!
    На лавров е възложено да търси бързо изход от ситуацията без да допусне преврат с последващ разстрел на Путин!
    В момента ФСБ анализира как е било допуснато Чаушеску да бъде заловен!
    Братя кооейки, стискайте палци за да не се хванете скоро за палците!

    Коментиран от #37

    06:41 30.12.2025

  • 18 Възпитател

    10 3 Отговор
    Цвили дъртия катър ,но на приказки и баба може...😂

    06:41 30.12.2025

  • 19 Ха ха

    5 1 Отговор
    От 2014 превземт Донбас. Избиха им милион войника. Нема такива некадърници като руските некадърници.

    Коментиран от #23

    06:43 30.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Билд

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Вашето мнение":

    Досега са ликвидирани 36 руски генерала.

    Коментиран от #32

    06:48 30.12.2025

  • 22 Възраждане

    1 2 Отговор
    Колективния нацистки Запад трябва най-накрая приеме безусловната си капитулация и да плаща репарации на победителите от Русия. Всеки европеец трябва да дава 50% от заплатата си за Русия

    Коментиран от #24

    06:48 30.12.2025

  • 23 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Ха ха":

    От руснака не става войник.

    Коментиран от #33

    06:49 30.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Иванушка🇺🇸

    5 2 Отговор
    Руския цирк вече трябва да завърши. Руския стар кон пак ръси глупости и мисли че някой го слуша. Злото джудже путин вече изчерпа номерата пред клоуна Тръмп. Време е за ядерка в центъра на Москва която ще затвори цирка и ще прати циркаджиите в ада.

    06:51 30.12.2025

  • 26 Ха ха ха ха

    0 3 Отговор
    Зеля на перваза

    06:53 30.12.2025

  • 27 Сянката

    4 0 Отговор
    На съвещанието в хелзински тежи върху коня, за това иска да се признаят сегашните реалности! Не може да променяш граници, бе Путин и ти лавров! Вие, ссср го искахте, а сега искате друго!

    06:54 30.12.2025

  • 28 някой си

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Така е":

    Слава на Русия ве недъг@ва тв@р

    06:55 30.12.2025

  • 29 Беги от тука бе!

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Вашето мнение":

    Задръж си п0миярското мнение.

    06:56 30.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 някой си

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Билд":

    а колко натовски,да не говорим за бандеровски 😆😆😆

    06:59 30.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 някой си

    2 1 Отговор
    Слава на Русия и унищожение на уср@йна и евр0гейтаците

    07:02 30.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Бааааа

    1 0 Отговор
    Това човек ли е или м@ймунопитек?

    07:04 30.12.2025

  • 37 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Свободен":

    Е ако питаш Коцето Костадинов и Слави Василев, ще ти обяснят как печалбата им е 24 долара от барел и не могат фалира никога...ама у България живеем бедно

    07:05 30.12.2025

