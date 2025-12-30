Axios: Тръмп помолил Нетаняху да се въздържа от провокации на Западния бряг ВИДЕО

По време на срещата си с израелския премиер Бенямин Нетаняху, президентът на САЩ Доналд Тръмп го е помолил да се въздържа от провокативни действия на Западния бряг и да промени политиката си в тази област, съобщи порталът Axios, позовавайки се на свои източници.

Според тях, на среща в имението на Тръмп „Мар-а-Лаго“ близо до Уест Палм Бийч (Флорида), американският лидер и неговите съветници „са изразили загриженост относно ситуацията на Западния бряг и са помолили Нетаняху да избягва провокативни действия и да успокои“ ситуацията. Белият дом и неговият екип „повдигнаха въпроси за насилието на заселниците срещу палестинското население, финансовата нестабилност на Палестинската автономия и разширяването на израелските селища“.

„Позицията на САЩ е, че е необходима промяна в подхода на Западния бряг, за да се възстановят отношенията на Израел с европейските страни и вероятно да се разширят споразуменията от Авраам“, пише порталът.

Неназован служител от американската администрация, цитиран от Axios, заяви, че „ескалация на Западния бряг би подкопала усилията за прилагане на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа“.