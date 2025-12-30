Новини
Axios: Тръмп помолил Нетаняху да се въздържа от провокации на Западния бряг ВИДЕО

Axios: Тръмп помолил Нетаняху да се въздържа от провокации на Западния бряг ВИДЕО

30 Декември, 2025 06:47, обновена 30 Декември, 2025 06:56 345 2

Американският президент призовал премиера на Израел да промени политиката си в този регион

Axios: Тръмп помолил Нетаняху да се въздържа от провокации на Западния бряг ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на срещата си с израелския премиер Бенямин Нетаняху, президентът на САЩ Доналд Тръмп го е помолил да се въздържа от провокативни действия на Западния бряг и да промени политиката си в тази област, съобщи порталът Axios, позовавайки се на свои източници.

Според тях, на среща в имението на Тръмп „Мар-а-Лаго“ близо до Уест Палм Бийч (Флорида), американският лидер и неговите съветници „са изразили загриженост относно ситуацията на Западния бряг и са помолили Нетаняху да избягва провокативни действия и да успокои“ ситуацията. Белият дом и неговият екип „повдигнаха въпроси за насилието на заселниците срещу палестинското население, финансовата нестабилност на Палестинската автономия и разширяването на израелските селища“.

„Позицията на САЩ е, че е необходима промяна в подхода на Западния бряг, за да се възстановят отношенията на Израел с европейските страни и вероятно да се разширят споразуменията от Авраам“, пише порталът.

Неназован служител от американската администрация, цитиран от Axios, заяви, че „ескалация на Западния бряг би подкопала усилията за прилагане на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа“.


    Оказа се обаче, че великите сащ и нато могат да воюват срещу жени и деца в Сомалия, да стрелят по лодки в океана, а Русия да ги разваже и евреите да им се подиграват.

    06:59 30.12.2025

  • 2 Ачо

    1 0 Отговор
    Не трябва ли Нетаняху да се моли!

    07:04 30.12.2025