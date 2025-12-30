Новини
Свят »
Йемен »
Водената от Саудитска Арабия коалиция започна военна операция в Йемен

Водената от Саудитска Арабия коалиция започна военна операция в Йемен

30 Декември, 2025 06:10, обновена 30 Декември, 2025 06:17 946 7

  • йемен-
  • саудитска арабия-
  • военна операция

Рияд започна въздушни удари по пристанището Ал-Мукала

Водената от Саудитска Арабия коалиция започна военна операция в Йемен - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Командването на арабската коалиция в Йемен, водено от Саудитска Арабия, обяви военна операция в източната провинция Хадрамаут след превземането ѝ от силите на Южногоеменския преходен съвет.

„Изискваме цивилните незабавно да напуснат пристанището Ал-Мукала, за да се гарантира тяхната защита по време на военната операция“, се казва в изявление на коалицията, разпространено от информационната агенция SPA.

Междувременно Рияд започна въздушни удари по пристанището Ал-Мукала. Твърди се, че атаката е била насочена към оръжия и военна техника, разтоварени от два кораба, пристигащи от ОАЕ.

В началото на декември Преходният съвет завзе властта в провинциите Хадрамаут и Ал-Махра в Източен Йемен. В събота Саудитска Арабия призова сепаратистите да спрат ескалацията на конфликта и да отговорят на призивите за изтегляне на войските си от източните региони, като предадат военните позиции на силите „Щит на родината“, които се отчитат пред ръководителя на Президентския съвет за управление на Йемен Рашад ал-Алими.

Той осъди завземането на провинциите и призова Рияд да осигури военна подкрепа за връщането им под контрола на международно признатите власти.


Йемен
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тръмп сделката

    2 1 Отговор
    оф още една война за спиране.

    06:21 30.12.2025

  • 2 Милене,.....

    2 1 Отговор
    Кой влиза в тая коалиция бре ?

    Коментиран от #3, #7

    06:26 30.12.2025

  • 3 Милен ли?

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Милене,.....":

    Той от не да знае!

    06:33 30.12.2025

  • 4 Някой

    1 1 Отговор
    Знаем как воюват саудитите - хусите им отварят Ейбрамсите като консервни кутии.

    Коментиран от #6

    06:38 30.12.2025

  • 5 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 1 Отговор
    Хутите са добри ора.Пуснаха нашите моряци по живо по здраво.

    06:47 30.12.2025

  • 6 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    хубо си мислиш така за Хусите,само дето Израел им начупи Играчките/Отварачките/

    06:51 30.12.2025

  • 7 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Милене,.....":

    Коалиция срещу Хутите: Саудитска Арабия, Бахрейн,Катар,Йордания, Египет, Судан,Пакистан.

    06:53 30.12.2025