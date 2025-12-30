Водената от Саудитска Арабия коалиция започна военна операция в Йемен

Командването на арабската коалиция в Йемен, водено от Саудитска Арабия, обяви военна операция в източната провинция Хадрамаут след превземането ѝ от силите на Южногоеменския преходен съвет.

„Изискваме цивилните незабавно да напуснат пристанището Ал-Мукала, за да се гарантира тяхната защита по време на военната операция“, се казва в изявление на коалицията, разпространено от информационната агенция SPA.

Междувременно Рияд започна въздушни удари по пристанището Ал-Мукала. Твърди се, че атаката е била насочена към оръжия и военна техника, разтоварени от два кораба, пристигащи от ОАЕ.

В началото на декември Преходният съвет завзе властта в провинциите Хадрамаут и Ал-Махра в Източен Йемен. В събота Саудитска Арабия призова сепаратистите да спрат ескалацията на конфликта и да отговорят на призивите за изтегляне на войските си от източните региони, като предадат военните позиции на силите „Щит на родината“, които се отчитат пред ръководителя на Президентския съвет за управление на Йемен Рашад ал-Алими.

Той осъди завземането на провинциите и призова Рияд да осигури военна подкрепа за връщането им под контрола на международно признатите власти.