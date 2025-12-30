Йоанис Питас каза "да" на любимата си Амброзия – звездата на ЦСКА вече е женен

Голмайсторът на ЦСКА Йоанис Питас официално встъпи в брак със своята дългогодишна половинка Амброзия, с което сложи началото на нова глава в личния си живот. Радостната новина бе разкрита от самата булка, която сподели емоционален кадър от сватбения ден в социалните мрежи, придружен с посланието: „Officially Mr&Mrs Pitta“.

Сватбената церемония събра близки и приятели на младоженците, а снимките от тържеството бързо обиколиха интернет пространството, предизвиквайки вълна от поздравления и топли пожелания към новото семейство.

Питас, който през есенния полусезон се превърна в ключова фигура за „червените“, реализирайки шест гола и затвърждавайки позицията си на водещ нападател, сега може да се похвали и с личен успех извън терена.

Феновете на армейците не пропуснаха да поздравят своя любимец, като му пожелаха още повече щастие и успехи както в професионален, така и в семеен план.