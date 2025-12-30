Новини
Йоанис Питас каза "да" на любимата си Амброзия – звездата на ЦСКА вече е женен

30 Декември, 2025 06:34 444 1

Сватбената церемония събра близки и приятели на младоженците

Йоанис Питас каза "да" на любимата си Амброзия – звездата на ЦСКА вече е женен - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Голмайсторът на ЦСКА Йоанис Питас официално встъпи в брак със своята дългогодишна половинка Амброзия, с което сложи началото на нова глава в личния си живот. Радостната новина бе разкрита от самата булка, която сподели емоционален кадър от сватбения ден в социалните мрежи, придружен с посланието: „Officially Mr&Mrs Pitta“.

Сватбената церемония събра близки и приятели на младоженците, а снимките от тържеството бързо обиколиха интернет пространството, предизвиквайки вълна от поздравления и топли пожелания към новото семейство.

Питас, който през есенния полусезон се превърна в ключова фигура за „червените“, реализирайки шест гола и затвърждавайки позицията си на водещ нападател, сега може да се похвали и с личен успех извън терена.

Феновете на армейците не пропуснаха да поздравят своя любимец, като му пожелаха още повече щастие и успехи както в професионален, така и в семеен план.



Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Ице

    0 0 Отговор
    Браво, пичага, вече си я заредил!

    06:55 30.12.2025

