БНТ започна да търси изпълнителя, който ще ни представи на „Евровизия 2026“

Българската национална телевизия (БНТ) обяви, че ще проведе национална селекция за избор на българския представител в песенния конкурс на „Евровизия 2026“. Като член на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), обществената медия започва процеса по подбора на артист и песен, които ще представят страната ни на международната сцена, съобщават от екипа на БНТ.

За участие БНТ отправя покана към 15 български изпълнители, които през 2025 г. са сред най-излъчваните в радио- и телевизионния ефир, заемали са водещи позиции в класацията „БГ Топ 40“ на „Профон“, както и са постигнали значими резултати в платформите Spotify, Apple Music, YouTube и в ключови социални показатели.

„Подборът цели постигане на баланс между артисти с утвърдено присъствие в радио- и телевизионния ефир и изпълнители с творчески потенциал и постижения в дигиталните музикални платформи“, отбелязват от екипа.

Те посочват, че артистите, приели да участват в селекцията, ще се включат в телевизионна музикална шоу-програма, излъчена на живо от БНТ в три етапа, през януари и февруари 2026 г. Победителят ще бъде определен чрез комбиниран вот на телевизионната аудитория и на професионално жури.

Както БТА писа, след тригодишно отсъствие България отново ще участва в песенния конкурс „Евровизия“, чието юбилейно 70-о издание ще се проведе през май 2026 г. във Виена, Австрия.