БНТ започна да търси изпълнителя, който ще ни представи на „Евровизия 2026“

Българската национална телевизия (БНТ) обяви, че ще проведе национална селекция за избор на българския представител в песенния конкурс на „Евровизия 2026“. Като член на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), обществената медия започва процеса по подбора на артист и песен, които ще представят страната ни на международната сцена, съобщават от екипа на БНТ.
За участие БНТ отправя покана към 15 български изпълнители, които през 2025 г. са сред най-излъчваните в радио- и телевизионния ефир, заемали са водещи позиции в класацията „БГ Топ 40“ на „Профон“, както и са постигнали значими резултати в платформите Spotify, Apple Music, YouTube и в ключови социални показатели.
„Подборът цели постигане на баланс между артисти с утвърдено присъствие в радио- и телевизионния ефир и изпълнители с творчески потенциал и постижения в дигиталните музикални платформи“, отбелязват от екипа.
Те посочват, че артистите, приели да участват в селекцията, ще се включат в телевизионна музикална шоу-програма, излъчена на живо от БНТ в три етапа, през януари и февруари 2026 г. Победителят ще бъде определен чрез комбиниран вот на телевизионната аудитория и на професионално жури.
Както БТА писа, след тригодишно отсъствие България отново ще участва в песенния конкурс „Евровизия“, чието юбилейно 70-о издание ще се проведе през май 2026 г. във Виена, Австрия.
1 Емили Тротинетката
16:01 03.12.2025
2 Смех и грех
16:03 03.12.2025
3 Британия
The Planet Earth its no good for UFO
16:04 03.12.2025
4 Кака Силва
16:06 03.12.2025
5 ДрайвингПлежър
А ако трябва да сме чесни най-популярния жанр в БГ е чалга и би следвало чалгарите да не се изключват - може пък някой от тях да направи нещо с етно мотиви, нещо различно от скучния заспал поп, който "бг-звиздитИ" пробутват!
В крайна сметка е ясно, че ще спечели някой с нетрадиционна сексуална ориентация, размахващ украинския парцал!
Коментиран от #7
16:06 03.12.2025
6 мърррр
Коментиран от #9
16:10 03.12.2025
7 Софи
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Софи Маринова беше преди време
16:14 03.12.2025
8 БНТ започна да търси изпълнителя
кифли калинки бол
16:16 03.12.2025
9 тиквата и прасето дует
До коментар #6 от "мърррр":ако излезат на ефровизията
може да ни прославят
16:17 03.12.2025
10 Лост
16:23 03.12.2025
11 Гост
16:37 03.12.2025
12 Механик
16:47 03.12.2025