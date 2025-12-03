Новини
БНТ започна да търси изпълнителя, който ще ни представи на „Евровизия 2026“

БНТ започна да търси изпълнителя, който ще ни представи на „Евровизия 2026“

3 Декември, 2025 15:59

БНТ отправя покана към 15 популярни български изпълнители

БНТ започна да търси изпълнителя, който ще ни представи на „Евровизия 2026“ - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Българската национална телевизия (БНТ) обяви, че ще проведе национална селекция за избор на българския представител в песенния конкурс на „Евровизия 2026“. Като член на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), обществената медия започва процеса по подбора на артист и песен, които ще представят страната ни на международната сцена, съобщават от екипа на БНТ.

За участие БНТ отправя покана към 15 български изпълнители, които през 2025 г. са сред най-излъчваните в радио- и телевизионния ефир, заемали са водещи позиции в класацията „БГ Топ 40“ на „Профон“, както и са постигнали значими резултати в платформите Spotify, Apple Music, YouTube и в ключови социални показатели.

„Подборът цели постигане на баланс между артисти с утвърдено присъствие в радио- и телевизионния ефир и изпълнители с творчески потенциал и постижения в дигиталните музикални платформи“, отбелязват от екипа.

Те посочват, че артистите, приели да участват в селекцията, ще се включат в телевизионна музикална шоу-програма, излъчена на живо от БНТ в три етапа, през януари и февруари 2026 г. Победителят ще бъде определен чрез комбиниран вот на телевизионната аудитория и на професионално жури.

Както БТА писа, след тригодишно отсъствие България отново ще участва в песенния конкурс „Евровизия“, чието юбилейно 70-о издание ще се проведе през май 2026 г. във Виена, Австрия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  Емили Тротинетката

    9 0 Отговор
    Аз съм българската Кончита Вуурст. Мен трябва да изберете.

    16:01 03.12.2025

  Смех и грех

    7 0 Отговор
    Аз предлагам Рая НаДелян да пее акапело на английски!

    16:03 03.12.2025

  Британия

    0 0 Отговор
    България спря излъчването на Извънземна телевизия
    The Planet Earth its no good for UFO

    16:04 03.12.2025

  Кака Силва

    2 0 Отговор
    Аз важим! Ич не може да пеем , ама за сметка на това където се бръсна гола глава никога не си бръсна мустаците. Имам татуировки , замби и железа насекъде , и съм с мъжки потник и балеринска поличка. А па какво свирепо ЛГБТ съм ви каам , направо че издухам сички - и конкуренцията , и кой даде. Да ме зимат веднага!

    16:06 03.12.2025

  ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Даже и гей-конкУрса БНТ успява да завърти корупционна схема, като идеята на оригиналата евровизия е по-скоро за нови таланти, на които да се даде сцена, а не дърти корумпета да се доредят до няколко милионния бюджет на тая пълна щуротия!

    А ако трябва да сме чесни най-популярния жанр в БГ е чалга и би следвало чалгарите да не се изключват - може пък някой от тях да направи нещо с етно мотиви, нещо различно от скучния заспал поп, който "бг-звиздитИ" пробутват!

    В крайна сметка е ясно, че ще спечели някой с нетрадиционна сексуална ориентация, размахващ украинския парцал!

    Коментиран от #7

    16:06 03.12.2025

  мърррр

    4 0 Отговор
    Само Азис може да печли Евровизия , ако излезе с някой от предишните си тоалети .

    Коментиран от #9

    16:10 03.12.2025

  Софи

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Софи Маринова беше преди време

    16:14 03.12.2025

  БНТ започна да търси изпълнителя

    3 0 Отговор
    кво се чудят
    кифли калинки бол

    16:16 03.12.2025

  тиквата и прасето дует

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "мърррр":

    ако излезат на ефровизията
    може да ни прославят

    16:17 03.12.2025

  Лост

    1 1 Отговор
    След Лукойл Спецове ще оправи и Евровизия.

    16:23 03.12.2025

  Гост

    1 0 Отговор
    пеефски ще го определи

    16:37 03.12.2025

  Механик

    0 0 Отговор
    А на бас, че ще изберат онзи с "нетрадиционната ориентация", дето прилича на прясно изваден от гроба вампир и дето се облича с женски дрехи, понеже бил "творец".

    16:47 03.12.2025