Времето днес, прогноза за вторник, 30 декември: Остава много ветровито

30 Декември, 2025 03:00 566 1

Предупреждение за опасно силни пориви, със скорост до около 90 км/ч, е обявено в цялата страна.

Времето днес, прогноза за вторник, 30 декември: Остава много ветровито - 1
Снимка: БНТ
БНТ

Днес отново ще бъде много ветровито, със силен вятър с посока от запад-северозапад. Предупреждение за опасно силни пориви, със скорост до около 90 км/ч, е обявено в цялата страна.

Минималните температури в последния работен ден от годината ще бъдат между минус 5° и плюс 1°, в София - около минус 4°, на морския бряг - от 0° до 5°, а максималните - между 5° и 10°, в София - около 6°, по Черноморието - между 8° и 11°. Ще има променлива облачност, по-значителна през втората половина на деня, но валежи са малко вероятни.

В планините ще продължи да духа временно бурен северозападен вятър, а опасността от лавини остава повишена.

Ще бъде слънчево, с максимални температури по най-високите върхове от минус 7° на Мусала до минус 4° на Черни връх.

В сряда, в последния ден от старата година, ще бъде ветровито, а в много райони от страната температурите и през деня ще останат под нулата.

В новогодишната нощ не са изключени изолирани слаби превалявания от сняг, главно в планинските райони. Към полунощ температурите в страната ще са от минус 9° на места в Западна България до минус 1° в източните райони.

През първите дни от новата година предстои затопляне. Ще преобладава слънчево време, на места със сутрешни мъгли и с вероятност за незначителни превалявания


България
  • 1 Перник

    1 0 Отговор
    К..л..а..н..е със с..е..к..и..р..а за Г..р..о..з..н.. и..о У..р..у..н..г..е.л и П..л..е..ш..о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.

    04:15 30.12.2025

