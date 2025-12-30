Времето днес, прогноза за вторник, 30 декември: Остава много ветровито

Днес отново ще бъде много ветровито, със силен вятър с посока от запад-северозапад. Предупреждение за опасно силни пориви, със скорост до около 90 км/ч, е обявено в цялата страна.

Минималните температури в последния работен ден от годината ще бъдат между минус 5° и плюс 1°, в София - около минус 4°, на морския бряг - от 0° до 5°, а максималните - между 5° и 10°, в София - около 6°, по Черноморието - между 8° и 11°. Ще има променлива облачност, по-значителна през втората половина на деня, но валежи са малко вероятни.

В планините ще продължи да духа временно бурен северозападен вятър, а опасността от лавини остава повишена.

Ще бъде слънчево, с максимални температури по най-високите върхове от минус 7° на Мусала до минус 4° на Черни връх.

В сряда, в последния ден от старата година, ще бъде ветровито, а в много райони от страната температурите и през деня ще останат под нулата.

В новогодишната нощ не са изключени изолирани слаби превалявания от сняг, главно в планинските райони. Към полунощ температурите в страната ще са от минус 9° на места в Западна България до минус 1° в източните райони.

През първите дни от новата година предстои затопляне. Ще преобладава слънчево време, на места със сутрешни мъгли и с вероятност за незначителни превалявания