Тръмп: Хамас ще плати висока цена, ако не се разоръжи бързо

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че на радикалното палестинско движение Хамас ще бъде даден много кратък срок за разоръжаване, в противен случай ще плати висока цена.

„Говорихме за Хамас, говорихме за разоръжаване. Ще им бъде даден много кратък срок за разоръжаване и ще видим как ще се получи“, каза Тръмп на съвместна пресконференция с израелския премиер Бенямин Нетаняху след двустранната им среща. Настоящият президент на Белия дом добави, че процесът ще бъде наблюдаван от американска страна от неговия специален пратеник Стивън Уиткоф и неговия зет, предприемачът Джаред Кушнер.

„Ако не се разоръжат, за което са се съгласили, ще платят адски висока цена. Ние не искаме това, не търсим това. Но те трябва да се разоръжат сравнително бързо“, подчерта Тръмп. Разговорите между американския лидер и израелския премиер се проведоха в имението на Тръмп „Мар-а-Лаго“ близо до Уест Палм Бийч, Флорида.