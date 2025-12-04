Новини
Израел бе допуснат до участие в „Евровизия“, няколко страни ще бойкотират конкурса

4 Декември, 2025 22:49 830 13

Нидерландия обяви тази вечер, че няма да участва в песенния конкурс "Евровизия" догодина за първи път от 24 години

Израел бе допуснат до участие в „Евровизия“, няколко страни ще бойкотират конкурса - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израел бе допуснат до участие в песенния конкурс "Евровизия" догодина, предаде Франс прес, съобщи БТА. Решението бе взето днес на заседанието в Женева на Европейския съвет за радио и телевизия.

Три страни - Испания, Нидерландия и Ирландия, вече обявиха, че ще бойкотират конкурса в знак на протест заради действията на Израел по време на войната в ивицата Газа, отбелязва АФП. Словения също няма да участва в "Евровизия 2026" заради решението Израел да бъде допуснат, съобщи словенската обществена телевизия, цитирана от Ройтерс.

Нидерландия обяви тази вечер, че няма да участва в песенния конкурс "Евровизия" догодина за първи път от 24 години, предаде националната новинарска агенция АНП, цитирана от БТА.

Малко по-рано Европейският съюз за радио и телевизия реши на заседание в Женева Израел да бъде допуснат до участие в "Евровизия 2026".

Нидерландската телевизионна компания "Авротрос" не промени намерението си страната да не участва, ако Израел бъде допуснат. Телевизионната компания е взела това решение в тясно сътрудничество с нидерландската обществена телевизия. Според телевизионния оператор "участието при настоящите обстоятелства е несъвместимо с обществените ценности, които са от съществено значение за нас".

"Авротрос" вече обяви през септември, че няма да участва в песенния конкурс на "Евровизия", ако Израел бъде допуснат. Телевизионният оператор посочи като причини човешките страдания в ивицата Газа, потискането на свободата на медиите и намесата на израелското правителство в предходното издание.

В края на миналия месец организаторът на "Евровизия" - Европейският съюз за радио и телевизия, обяви пакет от мерки, за да се съобрази с Нидерландия по последния въпрос. Няколко други държави също обявиха, че ще бойкотират конкурса, ако Израел участва.

Според "Авротрос" Европейският съюз за радио и телевизия е решил по време на общото събрание на членовете си днес, че Израел може да участва през 2026 г. Същевременно, тази среща е разкрила, че сред няколко европейски радио- и телевизионни оператори остават опасенията що се отнася до неутралността и аполитичния характер на песенния конкурс на "Евровизия", каза телевизионната компания.

"Това не беше лесно решение и не го взехме за една нощ", заявява директорът на "Авротрос" Тако Зимерман. "Песенният конкурс "Евровизия" е много ценен за нас. Културата обединява, но не на всяка цена. Това, което се случи тази година, прекрачва нашите граници. Универсални ценности като човечността и свободната преса бяха сериозно потъпкани и за нас не подлежат на обсъждане."

Според Зимерман, поради политическата намеса на Израел миналата година, "независимостта и обединяващият характер на песенния конкурс на "Евровизия" вече не могат да се приемат за даденост". "Ние избираме основните ценности на "Авротрос" и като обществен радио- и телевизионен оператор носим отговорността да останем верни на тези ценности, дори когато това е сложно или деликатно."

В седемдесетте години от историята на "Евровизия" Нидерландия не е участвала само четири пъти. Последният път беше през 2002 г. заради разочароващ резултат предходната година. Същото се случи през 1995 г., а през 1985 г. и 1991 г. Нидерландия не участва, тъй като финалът съвпада с Деня в памет на загиналите за свободата на Нидерландия.


Швейцария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Дзън-дзън

    6 2 Отговор
    Обичам либералната демокрация!

    22:56 04.12.2025

  • 4 Панчаревската кметица

    9 2 Отговор
    нашите духови виртуози пак ще свирят както им се нареди

    23:03 04.12.2025

  • 5 Механик

    17 2 Отговор
    Ако Израел има право да участва в ЕВРОвизия, то значи, че и Лаос, Камбоджа, Тайланд, Шри Ланка и Куала Лумпур имат право на участие.
    Защо да не включим и някои други африкански и азиатски държави?
    Или ЕВРО-визия идва от еврейо-телевизия???

    Коментиран от #11

    23:11 04.12.2025

  • 6 ОТКРОВЕН

    11 1 Отговор
    ГРОЗЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ДЖЕНДЪР БУЛАМАЧ.

    23:15 04.12.2025

  • 7 Мдааа

    10 2 Отговор
    Решението Иcpaел да участва дори на този извpaтен конкурс е ужасно!

    23:17 04.12.2025

  • 8 Тома

    6 1 Отговор
    Сигуно евреина който ще пее е 100% гейтакос а Европа ги обича такива

    23:20 04.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 що за глупост?

    9 0 Отговор
    izsrael не е в европа !!! нямат работа в тоя конкурс!!!

    Коментиран от #12

    23:29 04.12.2025

  • 11 Професор

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Механик":

    За Тайланд и т.нт както и да е но щом Израел участва трябва Ливан, Сирия, Ирак, Иран, Саудитска Арабия, Египет също да участват. Защото и те са държави в Близкия изток както и Израел. Също така арабите и евреите са Семити тоест братовчеди. Тоя "конкурс" нищо не струва.

    23:43 04.12.2025

  • 12 Ха Ха

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "що за глупост?":

    Ционите са пръснати навсякъде по света, така че претенциите им са всички да се съобразяват с тях

    23:45 04.12.2025

  • 13 Янко

    0 0 Отговор
    Този път Холандците не са успели да намерят достатъчно грозна брадата жена която да се състезава по грозотия и дължина на брадата със другите хермафрудити.

    23:50 04.12.2025

