Израел бе допуснат до участие в „Евровизия“, няколко страни ще бойкотират конкурса

Израел бе допуснат до участие в песенния конкурс "Евровизия" догодина, предаде Франс прес, съобщи БТА. Решението бе взето днес на заседанието в Женева на Европейския съвет за радио и телевизия.
Три страни - Испания, Нидерландия и Ирландия, вече обявиха, че ще бойкотират конкурса в знак на протест заради действията на Израел по време на войната в ивицата Газа, отбелязва АФП. Словения също няма да участва в "Евровизия 2026" заради решението Израел да бъде допуснат, съобщи словенската обществена телевизия, цитирана от Ройтерс.
Нидерландия обяви тази вечер, че няма да участва в песенния конкурс "Евровизия" догодина за първи път от 24 години, предаде националната новинарска агенция АНП, цитирана от БТА.
Малко по-рано Европейският съюз за радио и телевизия реши на заседание в Женева Израел да бъде допуснат до участие в "Евровизия 2026".
Нидерландската телевизионна компания "Авротрос" не промени намерението си страната да не участва, ако Израел бъде допуснат. Телевизионната компания е взела това решение в тясно сътрудничество с нидерландската обществена телевизия. Според телевизионния оператор "участието при настоящите обстоятелства е несъвместимо с обществените ценности, които са от съществено значение за нас".
"Авротрос" вече обяви през септември, че няма да участва в песенния конкурс на "Евровизия", ако Израел бъде допуснат. Телевизионният оператор посочи като причини човешките страдания в ивицата Газа, потискането на свободата на медиите и намесата на израелското правителство в предходното издание.
В края на миналия месец организаторът на "Евровизия" - Европейският съюз за радио и телевизия, обяви пакет от мерки, за да се съобрази с Нидерландия по последния въпрос. Няколко други държави също обявиха, че ще бойкотират конкурса, ако Израел участва.
Според "Авротрос" Европейският съюз за радио и телевизия е решил по време на общото събрание на членовете си днес, че Израел може да участва през 2026 г. Същевременно, тази среща е разкрила, че сред няколко европейски радио- и телевизионни оператори остават опасенията що се отнася до неутралността и аполитичния характер на песенния конкурс на "Евровизия", каза телевизионната компания.
"Това не беше лесно решение и не го взехме за една нощ", заявява директорът на "Авротрос" Тако Зимерман. "Песенният конкурс "Евровизия" е много ценен за нас. Културата обединява, но не на всяка цена. Това, което се случи тази година, прекрачва нашите граници. Универсални ценности като човечността и свободната преса бяха сериозно потъпкани и за нас не подлежат на обсъждане."
Според Зимерман, поради политическата намеса на Израел миналата година, "независимостта и обединяващият характер на песенния конкурс на "Евровизия" вече не могат да се приемат за даденост". "Ние избираме основните ценности на "Авротрос" и като обществен радио- и телевизионен оператор носим отговорността да останем верни на тези ценности, дори когато това е сложно или деликатно."
В седемдесетте години от историята на "Евровизия" Нидерландия не е участвала само четири пъти. Последният път беше през 2002 г. заради разочароващ резултат предходната година. Същото се случи през 1995 г., а през 1985 г. и 1991 г. Нидерландия не участва, тъй като финалът съвпада с Деня в памет на загиналите за свободата на Нидерландия.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Дзън-дзън
22:56 04.12.2025
4 Панчаревската кметица
23:03 04.12.2025
5 Механик
Защо да не включим и някои други африкански и азиатски държави?
Или ЕВРО-визия идва от еврейо-телевизия???
Коментиран от #11
23:11 04.12.2025
6 ОТКРОВЕН
23:15 04.12.2025
7 Мдааа
23:17 04.12.2025
8 Тома
23:20 04.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 що за глупост?
Коментиран от #12
23:29 04.12.2025
11 Професор
До коментар #5 от "Механик":За Тайланд и т.нт както и да е но щом Израел участва трябва Ливан, Сирия, Ирак, Иран, Саудитска Арабия, Египет също да участват. Защото и те са държави в Близкия изток както и Израел. Също така арабите и евреите са Семити тоест братовчеди. Тоя "конкурс" нищо не струва.
23:43 04.12.2025
12 Ха Ха
До коментар #10 от "що за глупост?":Ционите са пръснати навсякъде по света, така че претенциите им са всички да се съобразяват с тях
23:45 04.12.2025
13 Янко
23:50 04.12.2025