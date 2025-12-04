Стена на трафопост в Дупница се превръща в арт произведение с образа на Левски

В рамките на инициативата на ЕРМ Запад за облагородяване на градската среда трафопост в град Дупница беше изрисуван с лика на Апостола на свободата – Васил Левски.

Художествената композиция включва и непреходното му послание: „Времето е в нас и ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме.“ Проектът е дело на стрийт артистите Георги Стефанов и Sofia Graffiti Tour.

Трафопостът се намира в обновена от Община Дупница градска градина. Новата визия допринася за още по-приветлив и мотивиращ облик на градското пространство за жителите и гостите на града. Проектът е част от дългосрочното партньорство между ЕРМ Запад, част от Електрохолд, и местните власти за създаване на красива и приветлива среда и за възпитаване на отговорно отношение към елементите в нея. Визията на трафопоста цели да носи емоция, да създава чувство за принадлежност и гордост и да напомня на поколенията за подвизите на великите българи и техните послания.

С този нов художествен акцент ЕРМ Запад и Електрохолд продължават да подкрепят инициативи, които повишават качеството на живот в регионите, в които компанията работи, и насърчават социално отговорното партньорство с местните общности.