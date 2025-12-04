Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски без Алдаир и Фабиен срещу Славия

Левски без Алдаир и Фабиен срещу Славия

4 Декември, 2025 15:15 411 0

  • левски-
  • футбол-
  • славия-
  • групата за мача

Най-старото столично дерби е днес от 18:00 часа

Левски без Алдаир и Фабиен срещу Славия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата за гостуването на Славия. Най-старото столично дерби е днес от 18:00 часа.

В състава на "сините" се завръща Радослав Кирилов, но липсват Алдаир и Карл Фабиен.

Групата на Левски:

78. Мартин Луков, 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 6. Цунами, 7. Фабио Лима, 10. Асен Митков, 12. Мустафа Сангаре, 17. Евертон Бала, 18. Гашпер Търдин, 22. Мазир Сула, 31. Никола Серафимов, 37. Рилдо, 47. Акрам Бурас, 50. Кристиан Димитров, 70. Георги Костадинов, 71. Оливер Камдем, 77. Борислав Рупанов, 88. Марин Петков, 99. Радослав Кирилов


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ