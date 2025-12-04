Левски без Алдаир и Фабиен срещу Славия

Треньорът на Левски Хулио Веласкес определи групата за гостуването на Славия. Най-старото столично дерби е днес от 18:00 часа.
В състава на "сините" се завръща Радослав Кирилов, но липсват Алдаир и Карл Фабиен.
Групата на Левски:
78. Мартин Луков, 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 6. Цунами, 7. Фабио Лима, 10. Асен Митков, 12. Мустафа Сангаре, 17. Евертон Бала, 18. Гашпер Търдин, 22. Мазир Сула, 31. Никола Серафимов, 37. Рилдо, 47. Акрам Бурас, 50. Кристиан Димитров, 70. Георги Костадинов, 71. Оливер Камдем, 77. Борислав Рупанов, 88. Марин Петков, 99. Радослав Кирилов
