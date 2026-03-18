Почина легендарният уестърн актьор Мат Кларк

Звездата на уестърните Мат Кларк почина на 89-годишна възраст в Остин, Тексас, пише The ​​Hollywood Reporter, позовавайки се на дъщеря му Ейми Кларк, която каза, че актьорът е получил фрактура на гръбначния стълб преди няколко месеца.

Мат Кларк е участвал в 117 проекта. Сред тях са „Животът и времената на съдия Рой Бийн“ с Пол Нюман, „Каубоите“ с Джон Уейн, „Джоузи Уелс извън закона“ с Клинт Истууд, „Джеремия Джонсън и Брубейкър“ с Робърт Редфорд и много други. Той също така режисира филма „Па“ и е създател на сериалите „Среднощно обаждане“ и „Училищен специален епизод на CBS“.

„Той беше един от онези актьори, които определиха холивудското кино през неговата славна епоха. Уникално характерен актьор, който правеше всяка сцена с него незабравима“, каза режисьорът Гари Розен в памет на Мат Кларк.

Кларк е роден във Вашингтон, окръг Колумбия, на 25 ноември 1936 г. и израства в Арлингтън, Вирджиния. Баща му се прехранва с изграждане на лодки и шкафове, а майка му е била учителка.

Преди да се занимава с актьорска кариера, Кларк служи две години в армията на САЩ, а след това учи бизнес мениджмънт в университета „Джордж Вашингтон“. В Ню Йорк посещава Актьорското студио и се присъединява към трупата „Living Theatre“. Дебютира на екрана във филма от 1964 г. „Black Like Me“ с участието на Джеймс Уитмор.

Освен дъщеря си Ейми, Мат Кларк оставя след себе си съпругата си Шарън (двойката се жени през 2000 г.), синовете си Джейсън (музикант), Матиас (продуцент на телевизионния сериал „Тед“), Сет (филмов монтажист), внуци и правнуци.