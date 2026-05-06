Политико: Първите подводни камъни пред Румен Радев вече се очертават

Политико очерта първите сериозни препятствия пред досегашния президент, а сега лидер на „Прогресивна България“ Румен Радев, като поставя акцент върху антикорупционните разкрития, направени от служебния кабинет на Андрей Гюров и по-специално от служебния министър на земеделието Иван Христанов, цитирана от News.bg.
Според изданието Христанов приключва мандата си с поредица от публични сигнали за предполагаеми корупционни схеми, свързани с обществени поръчки, еврофондове, държавни имоти и хранителния контрол. Той заявява, че ще продължи да подава сигнали и след напускането на поста, като се определя не само като министър, но и като разобличител.
Сред най-сериозните случаи са две обществени поръчки за държавно напояване за 169 милиона евро европейско финансиране, при които по думите му строителни дейности са били завишени многократно. Христанов твърди също, че е възобновил разследване за предполагаема измама около инсинерация на животни, при което следи от предишни сигнали били заличени от архивите на няколко институции.
Politico обръща внимание и на спорна сделка с държавен имот на Витоша, договорен за продажба на силно занижена цена на фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански, както и на твърдения за доставка на замърсено месо за училища от предприятие, свързвано с обкръжението на Делян Пеевски.
Изданието подчертава, че основният проблем остава липсата на последващи действия от прокуратурата - тема, засилена и от оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов след изборната победа на „Прогресивна България“.
Според Politico именно съдбата на тези натрупани проверки ще бъде първият реален тест за управлението на Радев - дали ще последват истински разследвания и обвинения, или случаите ще останат поредните шумни разкрития без институционален резултат.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Неподписан
17:16 06.05.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7, #9, #11
17:23 06.05.2026
3 име
17:24 06.05.2026
4 Гост
17:26 06.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сатана Z
17:27 06.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 натовската подводница
17:28 06.05.2026
9 що пък да ги губи
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Все още работещите в частния сектор сме повече от всички некадърници на държавна хранилка, които ние издържаме. И ако Радев ореже най-наглите и некадърни съсловия като калинките в МВР и учителите, ще спечели хората от частвия сектор. Па ако отреже и схемите за източване на Здравната каса и даде пари на медиците, направо чудо. Ако тея вършеха някаква работа, нямаше да имаме против да им вдигат заплатите, но нито образованието е образование, нито вътрешна сигурност има.
17:28 06.05.2026
10 Радев, бивш работник и настоящ пенсионер
От друга страна няма да е лошо да ме изненадат с нещо успешно, ама надали.
Хайде да те видим г-н Радев.
17:28 06.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ужас
17:30 06.05.2026
13 Дориана
17:32 06.05.2026