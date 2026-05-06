Новини
Свят »
България »
Политико: Първите подводни камъни пред Румен Радев вече се очертават

Политико: Първите подводни камъни пред Румен Радев вече се очертават

6 Май, 2026 17:20 719 13

  • румен радев-
  • подводни камъни-
  • прогресивна българия-
  • антикорупционни

Иван Христанов оставя след себе си серия сигнали за злоупотреби, а новата власт е изправена пред натиск за реални действия

Политико: Първите подводни камъни пред Румен Радев вече се очертават - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Политико очерта първите сериозни препятствия пред досегашния президент, а сега лидер на „Прогресивна България“ Румен Радев, като поставя акцент върху антикорупционните разкрития, направени от служебния кабинет на Андрей Гюров и по-специално от служебния министър на земеделието Иван Христанов, цитирана от News.bg.

Според изданието Христанов приключва мандата си с поредица от публични сигнали за предполагаеми корупционни схеми, свързани с обществени поръчки, еврофондове, държавни имоти и хранителния контрол. Той заявява, че ще продължи да подава сигнали и след напускането на поста, като се определя не само като министър, но и като разобличител.

Сред най-сериозните случаи са две обществени поръчки за държавно напояване за 169 милиона евро европейско финансиране, при които по думите му строителни дейности са били завишени многократно. Христанов твърди също, че е възобновил разследване за предполагаема измама около инсинерация на животни, при което следи от предишни сигнали били заличени от архивите на няколко институции.

Politico обръща внимание и на спорна сделка с държавен имот на Витоша, договорен за продажба на силно занижена цена на фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански, както и на твърдения за доставка на замърсено месо за училища от предприятие, свързвано с обкръжението на Делян Пеевски.

Изданието подчертава, че основният проблем остава липсата на последващи действия от прокуратурата - тема, засилена и от оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов след изборната победа на „Прогресивна България“.

Според Politico именно съдбата на тези натрупани проверки ще бъде първият реален тест за управлението на Радев - дали ще последват истински разследвания и обвинения, или случаите ще останат поредните шумни разкрития без институционален резултат.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неподписан

    4 0 Отговор
    А Иван Иванов де е и кой го натисна,журналиста на който не му писна и кирливите им ризи накисна...

    17:16 06.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 1 Отговор
    Радев има 2 пътя-или да тегли нов заем , или да каже като оня...пицата е постна,защото беше прав човека , и да затегне разходите , особено за полицаи , учители , държ. бюрокрация , и да загуби следващите избори

    Коментиран от #7, #9, #11

    17:23 06.05.2026

  • 3 име

    10 0 Отговор
    Първото и най-важно нещо е да махнат на лама гяуров десетгодишния договор с Бандеристан.

    17:24 06.05.2026

  • 4 Гост

    6 2 Отговор
    Показателно е че Радев защити охраната на Пеевски ...

    17:26 06.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Политико е забравил да спомене за масовата екзекуция на Петрохан и Околчица и защо назначеното ППдофилско правителството на Гюров замете следите и делото потъна в дън земя?

    17:27 06.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 натовската подводница

    4 0 Отговор
    от подводни камъни не се бои

    17:28 06.05.2026

  • 9 що пък да ги губи

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Все още работещите в частния сектор сме повече от всички некадърници на държавна хранилка, които ние издържаме. И ако Радев ореже най-наглите и некадърни съсловия като калинките в МВР и учителите, ще спечели хората от частвия сектор. Па ако отреже и схемите за източване на Здравната каса и даде пари на медиците, направо чудо. Ако тея вършеха някаква работа, нямаше да имаме против да им вдигат заплатите, но нито образованието е образование, нито вътрешна сигурност има.

    17:28 06.05.2026

  • 10 Радев, бивш работник и настоящ пенсионер

    3 0 Отговор
    Колко други досега бориха корупцията и тя все ги преборваше. Толкова песимизъм ми се е насъбрал, че дори не смея да помисля, че някой ще разрови проблемите.
    От друга страна няма да е лошо да ме изненадат с нещо успешно, ама надали.
    Хайде да те видим г-н Радев.

    17:28 06.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ужас

    0 0 Отговор
    Одрал е кожата на Борисов

    17:30 06.05.2026

  • 13 Дориана

    0 0 Отговор
    Типично за българите е когато видят някой да се издига на горе те да го дърпат с всички сили надолу при тях. Това е характерно за такива като Борисов и Пеевски и техните партии които са наясно, че изгубиха властта , а с нея и облагодетелстването им на гърба на цялата държава. Кражби, корупция, мафия, рекети, полицейщина зависими Съд, Прокуратура, Общини и Администрация с това се характеризира тяхното управление, което Радев и неговата партия Прогресивна България са се заели да унищожат.. А, техните заложени мини са известни на всички.

    17:32 06.05.2026