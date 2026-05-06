Политико: Първите подводни камъни пред Румен Радев вече се очертават

Политико очерта първите сериозни препятствия пред досегашния президент, а сега лидер на „Прогресивна България“ Румен Радев, като поставя акцент върху антикорупционните разкрития, направени от служебния кабинет на Андрей Гюров и по-специално от служебния министър на земеделието Иван Христанов, цитирана от News.bg.

Според изданието Христанов приключва мандата си с поредица от публични сигнали за предполагаеми корупционни схеми, свързани с обществени поръчки, еврофондове, държавни имоти и хранителния контрол. Той заявява, че ще продължи да подава сигнали и след напускането на поста, като се определя не само като министър, но и като разобличител.

Сред най-сериозните случаи са две обществени поръчки за държавно напояване за 169 милиона евро европейско финансиране, при които по думите му строителни дейности са били завишени многократно. Христанов твърди също, че е възобновил разследване за предполагаема измама около инсинерация на животни, при което следи от предишни сигнали били заличени от архивите на няколко институции.

Politico обръща внимание и на спорна сделка с държавен имот на Витоша, договорен за продажба на силно занижена цена на фирма, свързвана с бизнесмена Румен Гайтански, както и на твърдения за доставка на замърсено месо за училища от предприятие, свързвано с обкръжението на Делян Пеевски.

Изданието подчертава, че основният проблем остава липсата на последващи действия от прокуратурата - тема, засилена и от оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов след изборната победа на „Прогресивна България“.

Според Politico именно съдбата на тези натрупани проверки ще бъде първият реален тест за управлението на Радев - дали ще последват истински разследвания и обвинения, или случаите ще останат поредните шумни разкрития без институционален резултат.